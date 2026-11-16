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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Από εισπνοή καπνού πέθαναν οι δύο πυροσβέστες σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση

 16.11.2026 - 15:35
Τραγωδία στο Ζεφύρι: Από εισπνοή καπνού πέθαναν οι δύο πυροσβέστες σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση

Από εισπνοή καπνού προήλθε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, στη Φυλή, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Παράλληλα, στις σορούς των δύο πυροσβεστών εντοπίστηκαν τραύματα συμβατά με πτώση, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των ακριβών συνθηκών της τραγωδίας.

Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για το πώς οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου.

Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να απομακρυνθούν από τον χώρο και να εισπνεύσουν τους τοξικούς καπνούς.

Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού καπνού που είχε δημιουργηθεί από την καύση των απορριμμάτων στο κτήριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ήταν ο πρώτος που εισήλθε στον χώρο. Αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από τη φωτιά στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του, αλλά οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν.


Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον πατέρα της οικογένειας που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 44 και 23 ετών, με τον νεότερο να έχει αποφοιτήσει από τη σχολή μόλις το περασμένο καλοκαίρι.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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