Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑνάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης GSI έθεσε ο Ελληνας ΥΠΕΞ στον Φιντάν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης GSI έθεσε ο Ελληνας ΥΠΕΞ στον Φιντάν

 16.11.2026 - 15:14
Ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης GSI έθεσε ο Ελληνας ΥΠΕΞ στον Φιντάν

Διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε τη Δευτέρα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) στον οποίο, σύμφωνα με πηγές, υπογράμμισε την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης εργασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (GSI).

Ο Τούρκος Υπουργός βρέθηκε στις Βρυξέλλες για να συμμετέχει σε διυπουργική συνάντηση για τη διαπεριφεριακή ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα με εκπροσώπους από την Κεντρική Ασία, τη Μαύρη Θάλασσα και από την Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη του ΣΕΥ, με έμφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία και συνδεσιμότητα.

Ειδικότερα, όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (GSI), ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έθεσε επίσης το ζήτημα της κύρωσης του τουρκολιβυκού Μνημονίου, επισημαίνοντας ότι αυτό αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Παράλληλα, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, που αποτελούν, όπως επισημάνθηκε, ζωτικής σημασίας παράγοντες για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή η Τασούλα Χριστοδούλου: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας
Υπόθεση Ξιούρουππα: «Τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι τον ε/κ καταζητούμενο – Ήταν έτοιμος να έρθει Κύπρο
Έρχεται νέα... ανατροπή στο καιρικό μενού - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία
Πέθανε ο «Νονός» των καρτέλ του Μεξικού: Ποιος ήταν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο που άλλαξε τη διακίνηση ναρκωτικών
Εγκατάλειψη ζώων στην Κύπρο: Πρόστιμα έως €20.000 και φυλάκιση - Τι προβλέπει η νομοθεσία
Black Friday στην Κύπρο: Πόσο πραγματικές είναι οι εκπτώσεις; – Οι «παγίδες» και όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υφ. Ερευνας: Στόχος Επ. Ανθρωπίνων στην Ολομέλεια τέλος 2026-αρχές 2027 η Χάρτα Ψηφιακών Δικαιωμάτων

 16.11.2026 - 15:09
Επόμενο άρθρο

Έτοιμος να αποδεχθεί πρόταση ΠτΔ για φιλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες ο Έρχιουρμαν

 16.11.2026 - 15:23
Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Το Κυπριακό, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο μιας έντονης διπλωματικής κινητικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις ενδέχεται να καθορίσουν, όχι μόνο το επόμενο βήμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά και τις προοπτικές του ίδιου του προβλήματος, για τα επόμενα χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

  •  16.11.2026 - 06:21
Φονικό στη Λευκωσία: Ακολουθούν τα ίχνη του αίματος οι Αρχές - Τι ψάχνει η Αστυνομία -Δείτε βίντεο από το σημείο

Φονικό στη Λευκωσία: Ακολουθούν τα ίχνη του αίματος οι Αρχές - Τι ψάχνει η Αστυνομία -Δείτε βίντεο από το σημείο

  •  16.11.2026 - 07:42
Έτοιμος να αποδεχθεί πρόταση ΠτΔ για φιλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες ο Έρχιουρμαν

Έτοιμος να αποδεχθεί πρόταση ΠτΔ για φιλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες ο Έρχιουρμαν

  •  16.11.2026 - 15:23
Χαραλαμπίδου για Οδυσσέα: «Είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος για Πρόεδρος» - «Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά»

Χαραλαμπίδου για Οδυσσέα: «Είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος για Πρόεδρος» - «Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά»

  •  16.11.2026 - 12:50
Αντιδήμαρχος Λυμπιών: «Σε μια οικογένεια που η γυναίκα μου έχει χάσει δύο αδελφούς, την απειλούν ότι θα σκοτώσουν τον σύζυγό της» - VIDEO

Αντιδήμαρχος Λυμπιών: «Σε μια οικογένεια που η γυναίκα μου έχει χάσει δύο αδελφούς, την απειλούν ότι θα σκοτώσουν τον σύζυγό της» - VIDEO

  •  16.11.2026 - 12:15
Ήρθε στην Κύπρο «φορτωμένος» κάνναβη - Χειροπέδες σε 24χρονο

Ήρθε στην Κύπρο «φορτωμένος» κάνναβη - Χειροπέδες σε 24χρονο

  •  16.11.2026 - 13:53
Συναγερμός στις αρχές: Εντοπίστηκε τραυματισμένος άνδρας στην περιοχή του Κύκκου

Συναγερμός στις αρχές: Εντοπίστηκε τραυματισμένος άνδρας στην περιοχή του Κύκκου

  •  16.11.2026 - 10:01
Σύγκρουση οχημάτων κοντά σε διασταύρωση στη Λάρνακα: Εικόνες από το σημείο του τροχαίου - Δείτε βίντεο

Σύγκρουση οχημάτων κοντά σε διασταύρωση στη Λάρνακα: Εικόνες από το σημείο του τροχαίου - Δείτε βίντεο

  •  16.11.2026 - 12:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα