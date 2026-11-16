Στα 666 εκ ο προϋπολογισμός του Υφ. Πρόνοιας

Η κ. Παύλου είπε ότι η πρόβλεψη για τις δαπάνες κοινωνικών παροχών φτάνει τα 611,3 εκ ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 10 εκ ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2026.

Η φιλοσοφία του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου, εξήγησε, στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες. Πρώτο, στην προστασία των παιδιών και τη στήριξη της οικογένειας, δεύτερο στη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης για τα ευάλωτα άτομα και τα άτομα τρίτης ηλικίας και τρίτο, στην προώθηση της ισότητας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες.

Η προστασία του παιδιού, πρόσθεσε, παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Μέσα από την στήριξη της οικογένειας, τη διεύρυνση των ευκαιριών για τα παιδιά, την ενίσχυση της φροντίδας των ηλικιωμένων, τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών πρόνοιας και την νέα προσέγγιση για τα άτομα με αναπηρίες, συνέχισε, «επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε ένα πιο συμπεριληπτικό, πιο αποτελεσματικό, πιο ανθρώπινο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας».

Η κ. Παύλου ανέφερε ότι προωθούν τη μεταρρύθμιση του επιδόματος τέκνου, το οποίο βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας. Για τη συνολική στήριξη της οικογένειας, το επίδομα τέκνου συνδέεται με σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης, ώστε τα παιδιά να έχουν όχι μόνο το επίδομα αλλά και υπηρεσίες που υποστηρίζουν την σύγχρονη οικογένεια.

Προχωρούν, συνέχισε με την εφαρμογή του νέου σχεδίου «Μαζί με τη μητέρα και το μωρό» που συνδυάζει οικονομική στήριξη με υπηρεσίες εξατομικευμένης στήριξης των νέων γονέων. Επενδύουν, είπε, στην παιδική φροντίδα με την δημιουργία 9 σπιτιών, συνολικού κόστους 14,6 εκ ευρώ με στόχο τη διαβίωση των παιδιών υπό φροντίδα σε οικογενειακού τύπου χώρους, αντί σε ιδρύματα.

Η κ. Παύλου ανέφερε ότι το 2027 προβλέπεται χρηματοδότηση 3,2 εκ ευρώ μέσα από το σχέδιο κρατικών χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για 11 νέα έργα προσχολικής φροντίδας.

Η αξιοπρεπής διαβίωση των ηλικιωμένων, συνέχισε, είναι προτεραιότητα μέσα από την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ενεργό γήρανση. Στοχεύουν, είπε, στην αναβάθμιση της ιδρυματικής φροντίδας μέσα από το σχέδιο επιδότησής, διαμονής και φροντίδας σε στέγες ηλικιωμένων με δαπάνη 7,7 εκ ευρώ.

Μαζί με την κοινωνική συμμαχία για τον πολίτη, πρόσθεσε, επεξεργάζονται τη μεταρρύθμισή για την μακροχρόνια φροντίδα.

Η Υφυπουργός δήλωσε ότι από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες για το 2027 είναι η μεταρρύθμιση που αφορά την αναπηρία, η οποία είναι «πρωτοφανούς εμβέλειας για τα δεδομένα της κοινωνικής πρόνοιας στην Κύπρο. Συνδυάζει οικονομικές παροχές μαζί με υπηρεσίες που ενισχύουν την ανεξάρτητη διαβίωση, την ισότιμη συμμετοχή και κυρίως την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία». Οι συνολικές προβλεπόμενες δαπάνες είναι 179 εκ με καθαρή αύξηση 23%.

Η κ. Παύλου είπε ότι είναι καθοριστικής σημασίας η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και προβλέπονται γι αυτό 29 εκ ευρώ για τα σχέδια κρατικών χορηγιών μέσω των οποίων επιδοτούνται προγράμματα κοινωνικής φροντίδας.

«Σταθερή μου επιδίωξη και στρατηγική μας προτεραιότητα είναι η ουσιαστική διασύνδεση της ψυχικής υγείας με την κοινωνική πρόνοια. Και αυτό γιατί πιστεύω βαθιά ότι οι σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις όπως είναι η βία, η κακοποίηση, οι εξαρτήσεις, η φτώχεια, η αστεγία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, δεν μπορούν να υπολογίζονται αποσπασματικά. Απαιτούν συντονισμένη, ολιστική και πάνω από όλα ανθρωποκεντρική προσέγγιση με απόλυτη ευαισθησία και σεβασμό στον άνθρωπο».

Με σχέδιο, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, ανέφερε, συνεχίζουν την προσπάθεια για ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας που ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, να στέκεται δίπλα στον κάθε άνθρωπο διασφαλίζοντας συνθήκες ίσων ευκαιριών, ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Επίδομα αναπηρίας

Η Υφυπουργός ρωτήθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της συζήτησης εντός της Επιτροπής όσο και από δημοσιογράφους μετά τη συνεδρία, για τους 11.000 δικαιούχους του επιδόματος αναπηρίας και διευκρίνισε ότι από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα ενέταξαν αυτά τα άτομα που είναι 3500 παιδιά και 7500 ενήλικες. Η διαδικασία, είπε, ολοκληρώνεται εντός του μήνα και υπάρχουν 2000 νέοι δικαιούχοι που άρχισαν να εντάσσονται. Υπολογίζουν ότι θα υπάρξουν κι άλλες νέες αιτήσεις.

Ψυχική υγεία

Ερωτηθείσα για τη συζήτηση όσον αφορά τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που έγινε εντός της Επιτροπής, η κ. Παύλου είπε ότι υπάρχει συζήτηση με τον ΟΚΥπΥ για τη δημιουργία δομών για άτομα που μπορεί να τύχουν νοσηλείας εντός του νοσοκομείου Αθαλάσσας και μετά χρειάζεται ανάλογη συστηματική φροντίδα ώστε να επανενταχθούν στην κοινωνία. Εδώ, ανέφερε, υπάρχει ένα τεράστιο κενό εξ ου και βλέπουν το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας του νοσοκομείου Αθαλάσσας».

Προσπαθούν, εξήγησε, να βρουν τρόπο ώστε να υπάρχει χώρος καθημερινής ή εβδομαδιαίας υποστήριξης γι αυτά τα άτομα για να μην επιστρέφουν σε μια επαναλαμβανόμενη νοσηλεία.

Συγχρόνως, συνέχισε, τρέχει η συζήτηση ένταξης συστηματικής θεραπείας στα παιδιά που την χρειάζονται και είναι υπό τη φροντίδα του κράτους. Στη συζήτηση στην Επιτροπή η κ. Παύλου ανέφερε ότι είναι 96 αυτά τα παιδιά και περίπου 300 που βρίσκονται σε ανάδοχες οικογένειες. Αυτή η φροντίδα, εξήγησε παρέχονταν μέχρι τώρα από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας αλλά όχι συστηματικά κα στον όγκο βάσης που χρειάζεται.

Εάν δεν στηρίξουμε αυτά τα παιδιά νωρίς, είπε, τότε θα βρούμε τις συναισθηματικές τους δυσκολίες στην εφηβεία.

Η κ. Παύλου τόσο εντός της Επιτροπής όσο και από δημοσιογράφους δέχθηκε διάφορες ερωτήσεις για το ΕΕΕ. Στην συζήτηση η Υφυπουργός είπε ότι θα στείλει τα στοιχεία που ζητήθηκαν από Βουλευτές διαφόρων κομμάτων για το αν είναι βιώσιμο το ποσό, πόσοι είναι οι δικαιούχοι και πόσοι από αυτούς έχουν επανενταχθεί στο χώρο εργασίας.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι είναι πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά κατάχρησης του συστήματος για το ΕΕΕ. Χαρακτήρισε δε επιτυχημένο το πρόγραμμα επανένταξης στην εργασία όσων από τους λήπτες μπορούν να εργαστούν. Στόχος του ΕΕΕ, είπε, και κάθε επιδόματος, είναι η προσωρινή στήριξη, όχι μακροχρόνια, ώστε να επανενταχθεί σε ένα λειτουργικό περιβάλλον. Δεν θέλουν, είπε, να διατηρηθεί στη φτώχεια του ο λήπτης.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι λόγω της προτέρας εμπειρίας της αυτό τη βοηθά να μπαίνει μπροστά σε πολιτικό και πρακτικό επίπεδο για να δοθούν λύσεις. Αυτό που γίνεται, είπε, είναι σαν ένα παζλ όπου τα κομμάτια πρέπει να μπουν σε διαφορετική θέση για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα κομμάτια που λείπουν από το παζλ, είπε, θα πρέπει να δημιουργηθούν ξανά. Αλλά σε αρκετές περιπτώσεις θεωρεί ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι η επανατοποθέτηση κάποιων καταστάσεων.

Αστεγία

Ερωτηθείσα για το θέμα αυτό, η κ. Παύλου είπε ότι δεν γνώριζε τον όγκο του προβλήματος και σημείωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στη Λεμεσό όπου υπάρχουν 600 άστεγοι, ενώ παγκύπρια ο αριθμός τους είναι 1000-1200. «Είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τα κυπριακά δεδομένα».

Την ανησυχεί, είπε, το γεγονός ότι αυξάνεται αυτός ο αριθμός που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει που οδηγεί τους ανθρώπους σε δυσκολία όσον αφορά τη στέγαση. Για το προφίλ των άστεγων, ανέφερε ότι το 80% είναι άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων.

Το Υφυπουργείο στεγάζει αυτά τα άτομα, είπε, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα της ψυχικής υγείας ή της ουσιοεξάρτησης. Το τελευταίο δίμηνο, ανέφερε, έχουν προτείνει στον Δήμο Λεμεσού και σε πρώτη φάση είναι η δημιουργία ξενώνα κοινωνικής επανένταξης όπου θα φιλοξενείται κάποιος για ένα χρονικό διάστημα που χρειάζεται μαζί με υπηρεσίες που θα τον υποστηρίξουν για να αποκτήσει βασικές δεξιότητες και όταν βγει από τον ξενώνα να είναι λειτουργικός και να ξεπεράσει τις δυσκολίες στέγασης.

Εντός της Επιτροπής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού και απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου είπε ότι όσον αφορά την στέλεχωση της υπηρεσίας επιδομάτων έχουν προκηρύξει τρεις φορές θέσεις χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση ενώ τόσο γι’ αυτή την υπηρεσία, όσο και για τις ΥΚΕ, περιλαμβάνονται θέσεις στον προϋπολογισμό 2027.

Ζητήθηκαν επίσης στοιχεία για την κατανομή του προϋπολογισμού, διευκρινίσεις σε σχέση με σημεία της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τον έλεγχο των κρατικών χορηγιών σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες, το επίδομα τέκνου σε σχέση με το οικογενειακό εισόδημα, τη διατήρηση της πολυτεκνίας, τον έλεγχο των στεγών για ηλικιωμένους και μεμονωμένα έργα που επιχορηγεί το Υφυπουργείο Πρόνοιας.

Εγινε επίσης αναφορά στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων, την εξέτασή τους, αλλά και την χρήση του τηλεφωνικού κέντρου 1450 και του κόκκινου κουμπιού.