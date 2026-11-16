Συνάντηση Τραμπ - Σι στη σκιά της Nvidia: Για τι «ανησυχεί» το Πεκίνο

Η συνάντηση της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του συνιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στην περσινή σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο Μπουσάν προωθώντας τις πωλήσεις μικροτσίπ, έπειτα από δημοσιεύματα για εξωσυζυγική σχέση με Κινέζα που φέρεται να ενεργούσε ως κατάσκοπος για λογαριασμό του Πεκίνου.

Το σκάνδαλο πυροδότησε πιέσεις από Αμερικανούς νομοθέτες για τον περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας σε προηγμένα τσιπ AI, μια εξέλιξη για την οποία το Πεκίνο έχει αρχίσει να προετοιμάζεται, όπως εκτιμούν αναλυτές.

«Ο πρόεδρος Σι μπορεί να μην κατονομάσει ή να μην αναφερθεί στον Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι οι έλεγχοι των εξαγωγών θα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όταν συναντηθεί με τον Τραμπ», δήλωσε στο Reuters ο Τζορτζ Τσεν, επικεφαλής ψηφιακής στρατηγικής στη συμβουλευτική εταιρεία The Asia Group.

Βασική ανησυχία της κινεζικής κυβέρνησης, όπως πρόσθεσε, δεν είναι μόνο οι τεχνολογικοί έλεγχοι, αλλά το κατά πόσον οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να ανασχέσουν τη συνολικότερη τεχνολογική και οικονομική πρόοδο της Κίνας. «Εάν περνάμε από τη στρατηγική σταθερότητα στη στρατηγική ανάσχεση, πρόκειται για μια μεγάλη μετατόπιση και αυτό ακριβώς παρακολουθεί το Πεκίνο», σημείωσε ο Τσεν.

Ανοιχτή η συνεργασία στο κομμάτι της ασφάλειας



Παρά τον ανταγωνισμό τους, πάντως, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο διερευνούν την προοπτική συνεργασίας γύρω από τους κινδύνους που εγκυμονούν τα ολοένα και πιο ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Τρεις πηγές με γνώση των προετοιμασιών για τις συνομιλίες ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές είχαν προγραμματίσει περαιτέρω συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στο περιθώριο της συνόδου της Σεντζέν, με στόχο την κάλυψη δικλίδων ασφαλείας κατά της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας.

Ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για την αμοιβαία ειδοποίηση σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με την AI, τον οποίο είχαν συζητήσει τον Σεπτέμβριο ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο Κινέζος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με αρκετά άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, χωρίς να διευκρινίσουν τι ακριβώς καθυστερεί τη συγκρότηση του μηχανισμού αυτού.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, βάσει όσων έχουν συζητηθεί, αποσκοπεί στην αποτροπή κλιμάκωσης περιστατικών ή παρεξηγήσεων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη σε κρίσεις εθνικής ασφάλειας. Μέχρι στιγμής, η επικοινωνία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε απευθείας επαφές μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Μπέσεντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν πρωτόκολλα επικοινωνίας για περιστατικά ασφαλείας της AI στο πλαίσιο των συνομιλιών του APEC και αναμένεται να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο προηγμένων μοντέλων. «Αυτή τη στιγμή, δεν πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον καμίας από τις δύο πλευρές να αφήσουν την πιθανή σκλήρυνση των ελέγχων στις εξαγωγές να χαλάσει το κλίμα στη σύνοδο των ηγετών», δήλωσε στο Reuters ο Μπο Ζενγκγιουάν, εταίρος στην εταιρεία ερευνών Plenum με έδρα τη Σαγκάη.

Η Κίνα στοχεύει σε πρακτικά βήματα για την AI



Οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν πρόκειται να ανακοινώσουν περαιτέρω πρόοδο σχετικά με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Εμπορίου, η οποία συμφωνήθηκε στη σύνοδο Τραμπ - Σι στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο, για τη μείωση των αμοιβαίων δασμών σε αγαθά αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Κίνα έχει θέσει την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή οικονομία ως προτεραιότητες για το φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, με την εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ να δηλώνει ότι το Πεκίνο ελπίζει πως οι ηγέτες θα καταλήξουν σε πρακτικές συμφωνίες και στους δύο τομείς.

Σε αυτό το ταξίδι, ο Τραμπ δεν θα συνοδεύεται από επίσημη επιχειρηματική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Έλον Μασκ αναμένεται να είναι ο βασικός διευθύνων σύμβουλος που θα ταξιδέψει μαζί του, ενώ άλλοι επικεφαλής εταιρειών θα παρευρεθούν έπειτα από πρόσκληση της Κίνας, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Σε αυτό το πλαίσιο, πηγή με γνώση των εταιρικών προετοιμασιών ανέφερε ότι ο Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Mastercard, Μάικλ Μίμπαχ και ο διευθύνων σύμβουλος της FedEx, Ρατζ Σουμπραμάνιαμ αναμένεται να παραστούν στο δείπνο της συνόδου.

Οι Κινέζοι διοργανωτές ανέφεραν ότι περισσότεροι από 2.000 πολιτικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες αναμένονται στη Σύνοδο Κορυφής Διευθυνόντων Συμβούλων του APEC στις 17-18 Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από 115 εταιρείες της λίστας Fortune Global 500.

Πηγή: protothema.gr