Μια νύχτα στο κλαμπ για 215 ανθρώπους με αναπηρία: «Θα ήθελα κι εγώ να ερωτευτώ»

Ανάμεσα στους επισκέπτες βρίσκονταν 215 άνθρωποι με διαφορετικές μορφές αναπηρίας, ηλικίας από 18 έως 93 ετών, και 61 συνοδοί από 15 δομές φροντίδας της περιοχής. Κάποιοι είχαν έρθει για να χορέψουν, άλλοι για να συναντήσουν φίλους και αρκετοί με την ελπίδα μιας ερωτικής γνωριμίας.

Ένας άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο κρατά το χέρι μιας γυναίκας στη διάρκεια της βραδιάς στο Secret Place. Στο πάρτι συμμετείχαν 215 άνθρωποι με αναπηρία, ηλικίας 18 έως 93 ετών.

Στην είσοδο υπήρχαν κονκάρδες με μικρά εικονίδια. Ο καθένας μπορούσε να επιλέξει εκείνη που δήλωνε ότι ήθελε να συζητήσει, να γνωρίσει κάποιον ερωτικά ή να μην τον ενοχλήσουν. Μια απλή λεπτομέρεια, που έδινε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να εκφράσουν τις επιθυμίες και τα όριά τους. Στην πίστα, μια κωφή γυναίκα αισθανόταν τις δονήσεις της μουσικής ακουμπώντας τις παλάμες της πάνω σε ένα τραπέζι. Άλλοι παρέμεναν με τις παρέες τους, ενώ κάποιοι ξανασυναντούσαν ανθρώπους που γνώριζαν από παλαιότερες δομές φιλοξενίας.

Η βραδιά οργανώθηκε με πρωτοβουλία ενοίκων και εργαζομένων του Hameau des Horizons, μιας μονάδας φροντίδας ενηλίκων με ψυχικές ή νοητικές αναπηρίες στο Κλαπιέ, κοντά στο Μονπελιέ. Η ιδέα είχε προκύψει μέσα από συζητήσεις για τη συναισθηματική και σεξουαλική ζωή των ανθρώπων που φιλοξενούνται εκεί. Ο 54χρονος Σεμπαστιάν Μενορέ, ένας από τους ενοίκους που συμμετείχαν στην προετοιμασία, εξηγούσε ότι ήθελαν επιτέλους να βγουν έξω από τη δομή και να γνωρίσουν καινούργιο κόσμο. Στο καθημερινό τους περιβάλλον βλέπουν συνεχώς τα ίδια πρόσωπα και οι δυνατότητες νέων γνωριμιών είναι περιορισμένες.

Για κάποιους, η δυσκολία δεν τελειώνει όταν βρουν σύντροφο. Η 33χρονη Μπριζίτ Γκοτιέ έχει σχέση με έναν άλλο ένοικο του Hameau des Horizons. Την προηγούμενη ημέρα είχαν βγει μαζί για φαγητό, αλλά η κοινή τους ζωή εξακολουθεί να εξαρτάται από τους κανόνες της δομής. Όταν θέλουν να περάσουν τη νύχτα μαζί, πρέπει πρώτα να το συζητήσουν με τους εργαζομένους. Σε μια άλλη περίπτωση, ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε πριν από τρία χρόνια ζει σε δύο διαφορετικές μονάδες, σε απόσταση 25 χιλιομέτρων. Οι δύο σύντροφοι δεν μπορούν να συναντιούνται συχνά και διατηρούν την επαφή τους με μηνύματα και φωτογραφίες.

Οι κονκάρδες που μοιράστηκαν στην είσοδο του κλαμπ επέτρεπαν στους επισκέπτες να δηλώσουν αν αναζητούσαν συζήτηση, ερωτική γνωριμία ή προτιμούσαν να μην τους ενοχλήσουν.

Ο 52χρονος Ζαν-Ζακ Τεξιέ ζει στο Hameau des Horizons εδώ και 19 χρόνια. Στο διάστημα αυτό είχε μόνο μια σύντομη ερωτική σχέση, διάρκειας μίας εβδομάδας. Θα ήθελε να γνωρίσει μια γυναίκα, αλλά δυσκολεύεται ακόμη και να την πλησιάσει έξω από τη δομή. Δεν είναι βέβαιος αν αναζητά απαραίτητα μια σεξουαλική σχέση. Αυτό που του λείπει είναι η τρυφερότητα, η δυνατότητα να αγκαλιάσει κάποιον, να έχει έναν άνθρωπο δίπλα του. Άλλοι ένοικοι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας σχέσης ή ανησυχούν μήπως επιβαρύνουν έναν πιθανό σύντροφο με τα προβλήματα υγείας τους.

Στις δέκα το βράδυ, ο Φρεντερίκ πλησιάζει έναν νεαρό στην πίστα. Χορεύουν μαζί και λίγο αργότερα βγαίνουν έξω για να συζητήσουν. Μία ώρα μετά επιστρέφουν στο μπαρ, ζητούν κάτι για να γράψουν και ανταλλάσσουν τηλέφωνα. Έπειτα ξαναμπαίνουν στην πίστα. Σε ένα παγκάκι, η 34χρονη Ορόρ Ζιρό και ο 27χρονος Τεό Ζοβινιό κάθονται κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Γνωρίστηκαν εκείνο το βράδυ, αντάλλαξαν αριθμούς και συμφώνησαν να προσπαθήσουν να ξαναβρεθούν. Η Ορόρ περιγράφει τη γνωριμία σαν έρωτα με την πρώτη ματιά, ενώ ο Τεό παραδέχεται χαμογελώντας ότι είναι πολύ καιρό μόνος.

Το πάρτι, ωστόσο, δεν ήταν μια απλή πρωτοβουλία για τη διασκέδαση των ενοίκων. Στο Hameau des Horizons είχαν προηγηθεί το 2025 εργαστήρια για την οικειότητα, τις προσωπικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα, ύστερα από μια σεξουαλική επίθεση που είχε διαπράξει ένας ένοικος σε βάρος άλλης ενοίκου. Το περιστατικό ανάγκασε τη δομή να εξετάσει πιο συστηματικά ένα δύσκολο ζήτημα: πώς προστατεύονται οι άνθρωποι από τη σεξουαλική βία, χωρίς να στερούνται τη δυνατότητα να αναπτύσσουν προσωπικές και ερωτικές σχέσεις.

Μια γυναίκα ετοιμάζεται για τη βραδινή έξοδο, βάζοντας κραγιόν. Η πρωτοβουλία έδωσε στους ενοίκους δομών φροντίδας την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να κάνουν νέες γνωριμίες.

Οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν ότι τα όρια δεν είναι πάντοτε εύκολο να καθοριστούν. Ορισμένοι ένοικοι έχουν περιορισμένη εμπειρία στις ερωτικές γνωριμίες, άλλοι δυσκολεύονται να αντιληφθούν τους κοινωνικούς κανόνες ή να εκφράσουν με σαφήνεια τις επιθυμίες τους. Γι' αυτό οργανώθηκαν ασκήσεις με υποθετικά σενάρια, συζητήσεις για τον σεβασμό του άλλου και την έννοια της συναίνεσης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι άνθρωποι που ζουν σε τέτοιες δομές αντιμετωπίζουν συχνά προκαταλήψεις όταν επιχειρούν να κοινωνικοποιηθούν εκτός του προστατευμένου περιβάλλοντός τους.

Η συζήτηση έχει ανοίξει και σε θεσμικό επίπεδο στη Γαλλία. Τον Φεβρουάριο του 2025, η Ανώτατη Αρχή Υγείας της χώρας δημοσίευσε οδηγίες για τη συναισθηματική και σεξουαλική ζωή των ανθρώπων που φιλοξενούνται σε κοινωνικές δομές και μονάδες φροντίδας. Ανάμεσα στις συστάσεις της περιλαμβάνονται ο σεβασμός της ιδιωτικότητας, η εξασφάλιση προσωπικού χώρου, η συναίνεση και η πρόληψη της σεξουαλικής βίας. Η γιατρός Καρόλ Ντιράν, συνιδρύτρια της οργάνωσης Aparsa, θεωρεί ωστόσο ότι η διαχείριση της σεξουαλικότητας παραμένει συχνά υπερβολικά προσανατολισμένη στον έλεγχο. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ιστορία, ανάγκες και επιθυμίες, υπογραμμίζει, και η υποστήριξη πρέπει να ξεκινά από αυτές.

Η διευθύντρια του Hameau des Horizons, Τιφέν Λε Μερ, αναγνωρίζει ότι και η δική τους δομή είχε υιοθετήσει στο παρελθόν μια στάση που βασιζόταν περισσότερο στις απαγορεύσεις. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν σε κανέναν μια ερωτική ή σεξουαλική σχέση. Μπορούν όμως να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να γνωριστούν οι άνθρωποι, να εκφράσουν τις επιθυμίες τους και να αποφασίσουν οι ίδιοι πώς θέλουν να προχωρήσουν.

Η πίστα του Secret Place, έξω από το Μονπελιέ, γέμισε μουσική και χορό στη βραδιά γνωριμιών που διοργανώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 για ανθρώπους με αναπηρία.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο Φρεντερίκ συνοδεύει τον καινούργιο του φίλο μέχρι την έξοδο. Εκείνος φεύγει με την παρέα του και ο Φρεντερίκ επιστρέφει στους υπόλοιπους ενοίκους. Ο Νικολά Καμπρόλ, που είχε φορέσει για την περίσταση ένα κόκκινο και μαύρο σακάκι με σατέν πέτα, εξακολουθεί να χαμογελά. Είχε έρθει απλώς για να περάσει καλά και δηλώνει ευχαριστημένος. Η μουσική θα συνεχιστεί μέχρι τη μιάμιση τα ξημερώματα.

Οι περισσότεροι θέλουν να ξαναγίνει το πάρτι. Ο Φρεντερίκ έχει πλέον έναν καινούργιο αριθμό τηλεφώνου. Η Ορόρ και ο Τεό σχεδιάζουν να ξανασυναντηθούν. Κανείς δεν γνωρίζει αν αυτές οι γνωριμίες θα εξελιχθούν σε σχέσεις.

Για ένα βράδυ, πάντως, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν, χωρίς να χρειάζεται κάποιος άλλος να αποφασίσει εκ των προτέρων τι μπορούν να επιθυμήσουν.

Πηγή: lifo.gr