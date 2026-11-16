Κόμπος: Να υπάρξει συντονισμός και ροή πληροφόρησης προς το Συμβούλιο για διαπραγματεύσεις για Ουκρανία

«Υπάρχει απόφαση για την εκπροσώπηση της Ένωσης, οι E5 συν εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων. Το ερώτημά μου θα είναι πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη, όσον αφορά την ενημέρωση προς το Συμβούλιο. Είναι ένα πρακτικό ζήτημα, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να το ρυθμίσουμε πολύ νωρίτερα», δήλωσε ο κ. Κόμπος.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις, σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας, με αφορμή τις διαπραγματευτικές προσπάθειες που έχουν παρατηρηθεί πρόσφατα στο Αμπού Ντάμπι, και υπογράμμισε ότι τον πρώτο λόγο έχει η Ουκρανία. «Ο πρωταγωνιστής σε όλα αυτά είναι, φυσικά, η Ουκρανία, και θα πρέπει να είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τον φίλο μας και να στηρίξουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημείο που έθεσα νωρίτερα αφορά τη ροή πληροφόρησης προς το Συμβούλιο. Πρέπει να έχουμε σχέση με ό,τι συμβαίνει από όσους μας εκπροσωπούν, και αυτό αφορά την αρχική θέση, αλλά και τις εξελίξεις στην πορεία», τόνισε.

Ο ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι ο χρόνος προετοιμασίας είναι πολύ περιορισμένος. «Έχουμε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούμε σε όλα αυτά τα ζητήματα και πρέπει να συντονιστούμε αποτελεσματικά και αποδοτικά, τόσο εντός του Συμβουλίου όσο και με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ αν η Λευκωσία θα καταθέσει πρόταση για τη ροή πληροφόρησης προς το Συμβούλιο, ο κ. Κόμπος απάντησε ότι το ζήτημα πρέπει πρώτα να τεθεί και να συζητηθεί, και ότι αναμένει ιδέες από τους θεσμούς ή από τα μέλη της ομάδας διαπραγμάτευσης. «Στο στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε το ερώτημα και να προβληματιστούμε. Κατανοούμε τους περιορισμούς κάθε κράτους μέλους. Θα περίμενε κανείς είτε οι θεσμοί είτε όσοι συμμετέχουν στην ομάδα διαπραγματεύσεων να έχουν συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα γίνει αυτό. Πρέπει, λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί», ανέφερε.

Ο Κόμπος υπογράμμισε ότι δεν διαπιστώνει ακόμη τον απαιτούμενο συντονισμό. «Δεν βλέπω ακόμη αυτόν τον συντονισμό. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι, εφόσον και όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα είμαστε έτοιμοι όχι μόνο έχοντας μια ομάδα στο τραπέζι, αλλά και ότι αυτή η ομάδα θα έχει σωστή εντολή, σαφείς στρατηγικούς στόχους και θα ενημερώνει το Συμβούλιο, ή ακόμη και υψηλότερου επιπέδου σχηματισμούς», δήλωσε.

Όσον αφορά τις ανακοινώσεις που αναμένονται από πέντε κράτη μέλη στη Βιέννη σχετικά με κόμβους επιστροφών (return hubs), ο Υπουργός σημείωσε ότι Κύπρος θα ακούσει πρώτα τις απόψεις των υπόλοιπων κρατών μελών πριν διαμορφώσει θέση. Ερωτηθείς αν η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά, καθώς πέντε κράτη μέλη αναμένεται να ανακοινώσουν σχετική πρωτοβουλία είπε πως "αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ακούσουμε τι έχουν να πουν οι συνάδελφοι σε σχέση με αυτές τις λεπτομέρειες και στη συνέχεια να τοποθετηθούμε».

Ο ΥΠΕΞ αναγνώρισε τη σημασία του μεταναστευτικού για την εσωτερική πολιτική και την κοινή γνώμη σε όλα τα κράτη μέλη και υπογράμμισε ότι η Κύπρος έχει καλές επιδόσεις, τόσο στις εισροές όσο και στις επιστροφές. «Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του μεταναστευτικού, αρχικά για την εσωτερική πολιτική και την κοινωνία σε όλα τα κράτη μέλη. Αντιμετωπίσαμε και εμείς σημαντικές δυσκολίες στο παρελθόν, αλλά η επίδοσή μας, είτε αφορά τις εισροές είτε τις επιστροφές, ήταν πολύ θετική και εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα μοντέλο, το εφαρμόζουμε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και θέλουμε να ακούσουμε τι σκέφτονται οι άλλοι, δεδομένων των περιορισμών που υπάρχουν στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο», είπε.

Εξάλλου, ο ΥΠΕΞ ανέφερε ότι στη Συρία η προσέγγιση της Λευκωσίας είναι εποικοδομητική εμπλοκή με δομημένο οριζόντιο διάλογο, χωρίς «θυρωρούς» και τρίτους, με όρους ως μοχλό πίεσης για την ΕΕ. «Η προσέγγισή μας είναι πολύ σαφής. Πρέπει να έχουμε εποικοδομητική εμπλοκή με τη Συρία, πρέπει να υπάρξει δομημένος, οριζόντιος διάλογος με όλους τους φορείς της, χωρίς θυρωρούς και χωρίς εμπλοκή τρίτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, η συμφωνία σύνδεσης αποτελεί ένα βήμα προόδου. Πρέπει, φυσικά, να εξετάσουμε προσεκτικά τις τεχνικές πτυχές κάθε ρήτρας της συμφωνίας και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τρόπο που περιλαμβάνει τη λεγόμενη αιρεσιμότητα (conditionality) ως μοχλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμφέροντά της», δήλωσε.

Σχετικά με το ευρύτερο πεδίο της Μέσης Ανατολής, ο κ. Κόμπος τόνισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης και η ενεργός διπλωματία για την κατάσταση στο Ιράν. «Τονίζουμε την ανάγκη να διατηρηθούν οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης και να παραμείνει ενεργή η διπλωματία όσον αφορά την κατάσταση στο Ιράν. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος προς όφελος ολόκληρης της περιοχής. Σε όλα αυτά, η ΕΕ έχει, όπως πιστεύουμε, έναν ενεργό ρόλο να διεκδικήσει», είπε.

Ο ΥΠΕΞ ανέφερε ότι στη συνέχεια το Συμβούλιο θα έχει συζήτηση για τη διαπεριφερειακή συνεργασία, τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια, ένα θέμα που, όπως είπε, είναι πολύ σημαντικό για την Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της πολιτικής του διάστασης. «Δεν μπορούμε να συζητούμε για συνδεσιμότητα και ασφάλεια αγνοώντας ταυτόχρονα ότι όλα αυτά είναι εξαιρετικά πολιτικά. Υπάρχουν πολιτικές παράμετροι που πρέπει να τηρούνται σε σχέση με αυτό και, φυσικά, η ασφάλεια και η συνδεσιμότητα έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη», δήλωσε.

Ο Κόμπος υπογράμμισε πως «η Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω της γεωγραφίας της, λόγω της ιστορίας και του υπόβαθρού της, τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί τη ραχοκοκαλιά οποιασδήποτε τέτοιας συνεργασίας. Αυτό κάνουμε με αξιόπιστους εταίρους σε σχέση με άλλους διαδρόμους που σχεδιάζονται», είπε. Αναφερόμενος στους προσκεκλημένους από την Κεντρική Ασία, ο Κύπριος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η συζήτηση θα γίνει σε διευρυμένη σύνθεση, η οποία περιλαμβάνει την Τουρκία.