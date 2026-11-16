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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαραλαμπίδου για Οδυσσέα: «Είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος για Πρόεδρος» - «Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά»

 16.11.2026 - 12:50
Χαραλαμπίδου για Οδυσσέα: «Είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος για Πρόεδρος» - «Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις Προεδρικές Εκλογές του 2028 άφησε η βουλεύτρια του κινήματος «ΑΛΜΑ», Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι προτεραιότητα του κινήματος είναι η υποψηφιότητα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αποτελεί, κατά την άποψή της, τον καταλληλότερο υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τα επόμενα βήματα του κινήματος.

Όπως εξήγησε, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του «ΑΛΜΑ», ενώ εξετάζονται διάφορα σενάρια, ακόμη και στην περίπτωση που ο κ. Μιχαηλίδης δεν επιθυμεί τελικά να διεκδικήσει την Προεδρία ή δεν επιλεγεί ως υποψήφιος.

Ερωτηθείσα κατά πόσο θα μπορούσε η ίδια να αναλάβει τον ρόλο της υποψήφιας του κινήματος, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι απομένει ακόμη ενάμισης χρόνος μέχρι τις εκλογές και πως όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.

«Θα τα δούμε εν καιρώ. Έχουμε ακόμη 1,5 χρόνο, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η βουλεύτρια υπογράμμισε ότι το «ΑΛΜΑ» είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως συμπληρωματική δύναμη σε οποιαδήποτε υποψηφιότητα.

«Σίγουρα, αστερίσκος της επιλογής οποιουδήποτε δεν θα γίνουμε. Νεροκουβαλητές δεν θα γίνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στις πολιτικές συνεργασίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν ενόψει των Προεδρικών Εκλογών, η κ. Χαραλαμπίδου εκτίμησε ότι το σκηνικό δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπών τόσο στα πρόσωπα όσο και στις συμμαχίες.

Όπως σημείωσε, δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί όλα τα κόμματα για τις προθέσεις τους, ενώ έφερε ως παράδειγμα το ΕΛΑΜ, διερωτώμενη κατά πόσο θα στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη ή θα επιλέξει να κατέλθει αυτόνομα.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η απόφαση του ΕΛΑΜ ενδέχεται να επηρεάσει και τις κινήσεις άλλων πολιτικών δυνάμεων, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

«Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο απλή η εξίσωση. Μπορεί να έχουμε ανατροπές και στις συμμαχίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαμόρφωση του προεκλογικού σκηνικού αποτελεί μια «πολιτική σκακιέρα».

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

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