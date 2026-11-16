ΗΠΑ: Ποια η κατάσταση στην εναέρια κυκλοφορία μετά την πρωτοφανή βλάβη

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια παράλυση της εναέριας κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η μόνη άλλη αντίστοιχη περίπτωση ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας των ΗΠΑ (FAA) ανέστειλε τις αναχωρήσεις των εσωτερικών πτήσεων για περίπου 90 λεπτά.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, περίπου 240 πτήσεις θα ακυρωθούν και περίπου 530 θα καθυστερήσουν σήμερα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ακυρώθηκαν περισσότερες από 18.000 πτήσεις και χιλιάδες άλλες καθυστέρησαν. Χθες Κυριακή γύρω στις 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και γύρω στις 7.000 καθυστέρησαν.

«Θα δούμε τα πράγματα να επιστρέφουν (…) εντελώς στο φυσιολογικό χωρίς αμφιβολία τη Δευτέρα», εκτίμησε ο Αμερικανός Yπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ABC.

Η ακύρωση όλων των αναχωρήσεων επί περισσότερες από τέσσερις ώρες την Παρασκευή το απόγευμα ανέτρεψε τα σχέδια εκατοντάδων χιλιάδων ταξιδιωτών. Η υπομονή τους δοκιμάστηκε όλο το Σαββατοκύριακο, με ουρές αναμονής στα γκισέ των αεροδρομίων και αυτοσχέδια υπνωτήρια στις αίθουσες αναχωρήσεων, ανάμεσα σε βαλίτσες και καρότσια αποσκευών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος μέχρι την Κυριακή δεν είχε κάνει κάποιο σχόλιο, κατηγόρησε τον Δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, επιρρίπτοντάς του τις ευθύνες για την κατάσταση. Με ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε «καταστροφή» τη διαχείριση των αερομεταφορών από τον Μπάιντεν. «Ό,τι άγγιξαν πήγε στραβά».

Το Σάββατο, η Κυβέρνηση Τραμπ εξήγησε ότι εργασίες «ρουτίνας» για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων επικοινωνίας προκάλεσαν τη βλάβη.

Κατά την αντικατάσταση παλιών καλωδίων από χαλκό με οπτικές ίνες, παρουσιάστηκε βλάβη σε έναν δρομολογητή (router), εξήγησε ο Ντάφι, και αυτή με τη σειρά της «προκάλεσε προβλήματα επικοινωνίας με τα αεροσκάφη», καθώς και ζητήματα με τα συστήματα ραντάρ.

«Η αστάθεια αυτή άρχισε να επεκτείνεται», διευκρίνισε ο επικεφαλής της FAA Μπράιαν Μπέντφορντ και «τότε πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε τις αναχωρήσεις για προληπτικούς λόγους».

Ο Αμερικανός Υπουργός Μεταφορών, ο οποίος προειδοποιεί εδώ και καιρό για το απαρχαιωμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, επέμεινε ξανά χθες στην ανάγκη να χρηματοδοτηθεί ο εκσυγχρονισμός του, έπειτα από χρόνια υποεπενδύσεων.

Χρειάζονται «50 δισεκατομμύρια» δολάρια, περισσότερα από τα 30 δισ. που έχουν ήδη ζητηθεί από το Κογκρέσο, για «να μην ξαναδούμε αυτό που συνέβη την Παρασκευή» και να «φροντίσουμε ότι οι Αμερικανοί (θα πετούν) με ασφάλεια», υπογράμμισε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί του απάντησαν ότι μεγάλο μέρος των 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν διατεθεί για το 2025 δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

«Έχετε την πλειοψηφία στο Κογκρέσο εδώ και δύο χρόνια. Προφανώς, υπάρχουν πάντα χρήματα για έργα ματαιοδοξίας, αλλά τίποτα για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας; Ίσως ο Τραμπ θα έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στην αεροπορική ασφάλεια, αντί για την αξιοθρήνητη αψίδα θριάμβου του», σχολίασε στο X η Δημοκρατική γερουσιαστής, Τάμι Ντάκγουορθ.

Πηγή: ΚΥΠΕ