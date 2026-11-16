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ΚΥΠΡΟΣ

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή αγωνιστής της ΕΟΚΑ - Εντάχθηκε στον αγώνα σε ηλικία μόλις 16,5 ετών

 16.11.2026 - 13:21
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή αγωνιστής της ΕΟΚΑ - Εντάχθηκε στον αγώνα σε ηλικία μόλις 16,5 ετών

Τον θάνατο του αγωνιστή του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 και πρώην Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάκης Ιωάννου, το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 88 ετών, γνωστοποίησε το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σ.Ι.Μ.Α.Ε., ο Τάκης Ιωάννου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεύκα της επαρχίας Λευκωσίας και φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, «όπου τα ιδανικά των Ελλήνων καθηγητών του, σε συνδυασμό με το παράδειγμα του συγχωριανού και συναγωνιστή του ήρωα Μάρκου Δράκου, τον ενέπνευσαν να ενταχθεί στον αγώνα σε ηλικία μόλις 16,5 ετών».

Προστίθεται ότι μετά τον πρώτο χρόνο της δράσης του εντάχθηκε στην επίλεκτη ομάδα του εκτελεστικού Λευκωσίας, της οποίας ανέλαβε στη συνέχεια την ηγεσία και έδρασε στην πρωτεύουσα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με ελάχιστα μέσα και αυστηρούς περιορισμούς, ενώ υπήρξε καταζητούμενος από τις βρετανικές αποικιακές αρχές.

Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, αναφέρεται, συνέχισε να υπηρετεί την πατρίδα από το διπλωματικό σώμα, διατελώντας Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Συρία, παραμένοντας σε όλη τη μετέπειτα ζωή του «σταθερός θεματοφύλακας της ιστορίας του αγώνα, καταθέτοντας δημόσια τις μαρτυρίες και τα βιώματά του, ώστε να μεταλαμπαδευτεί το πνεύμα του 1955–1959 στις νεότερες γενιές».

«Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955–1959 αποχαιρετά με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση έναν γνήσιο αγωνιστή της ελευθερίας και άξιο υπηρέτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Τάκης Ιωάννου τίμησε τον όρκο του στην ΕΟΚΑ με απαράμιλλο θάρρος και αυταπάρνηση στα δύσκολα χρόνια του αγώνα, συνεχίζοντας να προσφέρει στην πατρίδα από τις επάλξεις της διπλωματίας. Η παρακαταθήκη της δράσης του και η αταλάντευτη προσήλωσή του στα ιδανικά της ελευθερίας θα παραμείνουν ζωντανός φάρος για τις επερχόμενες γενιές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει η ανακοίνωση.

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