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ΚΥΠΡΟΣ

Στις 15 Νοεμβρίου το μνημόσυνο του Νικόλα Κουτσού, του Ειρηναίου Αδάμου και του Μαρτίνου Μαρτή

 14.11.2026 - 08:45
Στις 15 Νοεμβρίου το μνημόσυνο του Νικόλα Κουτσού, του Ειρηναίου Αδάμου και του Μαρτίνου Μαρτή

Μια λάμψη ο άνθρωπος, κι αν είδες … είδες!

Κι αν η ζωή σας ήταν μια λάμψη, εμείς είδαμε το Φως σας.

Ενα μνημόσυνο …

ΕΝΑ ΕΞΩΚΛΗΣΙ για να κρατά την μνήμη σας άσβεστη στον χρόνο.

Ένα όραμα αγάπης και μνήμης έγινε πραγματικότητα.

Το εξωκλήσι των Αγίων, Νικόλαου, Ειρηναίου και Μαρτίνου ανεγέρθηκε εις μνήμην των τριών αγαπημένων μας παιδιών Νικόλα Κουτσού , Ειρηναίο Αδάμου και Μαρτίνο Μαρτή, που έφυγαν από την ζωή στις 17 Νοεμβρίου 2024, σε τροχαίο δυστύχημα. 

Ένας τόπος, σύμβολο αγάπης, προσευχής και ελπίδας ώστε η μνήμη σας να παραμείνει αξέχαστη.

Οι ψυχές σας πέρασαν στην αθέατη πλευρά της αιωνιότητας εκεί που δεν υπάρχει πόνος και αποχωρισμός.

Τρείς φίλοι, τρείς Αγγελικές ψυχές στον Ουρανό έγιναν φως στις καρδίες μας.

Δυο χρόνια χωρίς εσάς.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου θα τελεστεί αγρυπνία στο εξωκλήσι 19:30 - 00:30 από τους Ιερείς Μητροπόλεώς Κωνσταντίας Αμμοχώστου.

Ο πνευματικός πατέρας των παιδιών Πάτερ Βασίλειος Νικολάου θα βρίσκεται στη διάθεση των πιστών για το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και της Ιεράς Εξομολόγησης.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου η ώρα 18:00 – 19:00 προγραμματίζεται Λαμπαδηφορία , θα ξεκινήσει από την σχολή του Νικόλα Προδρόμου EMN King Boxing (Θεόδωρου Μισικά 15 Φρέναρος) όπου η πομπή θα κατευθυνθεί προς τις οικίες των παιδιών και θα καταλήξει στο Κοιμητήριο Φρενάρους όπου θα πραγματοποιηθεί σύντομη δέηση.

Όλοι μαζί θα προσευχηθούμε  για την ανάπαυση των ψυχών τους. 

Για πάντα στις καρδίες μας!

Να αναπαύεστε εν ειρήνη

ΝΙΚΟΛΑ  ΕΙΡΗΝΑΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

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