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Έξι πόλεις στον κόσμο για να περάσετε υπέροχα Χριστούγεννα

 14.11.2026 - 08:52
Έξι πόλεις στον κόσμο για να περάσετε υπέροχα Χριστούγεννα

Από τη δύση μέχρι την Ανατολή και από το Βορρά μέχρι το Νότο, από τις παραμυθένιες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης και τα απόκοσμα τοπία της Ισλανδίας μέχρι τις θεαματικές φωταγωγήσεις του Τόκιο και τις ηλιόλουστες παραλίες του Ρίο, οι επιλογές είναι πολλές και όλες τους ξεχωριστές.

Γκντανσκ, Πολωνία

Είναι από τις πιο γραφικές πόλεις της Πολωνίας. Στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας και στις εκβολές του ποταμού Motlawa, υπήρξε ένα εμπορικό σταυροδρόμι και σημείο συνάντησης πολλών πολιτισμών, εθνικοτήτων και δογμάτων. Είναι επίσης και η πόλη του κεχριμπαριού, όπου και να κοιτάξετε θα δείτε σίγουρα κάτι φτιαγμένο από γυαλιστερό κεχριμπάρι. Σε αυτό το υπέροχα γραφικό περιβάλλον λοιπόν προσθέστε τη γιορτινή ατμόσφαιρα, τις φωτεινές διακοσμήσεις και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και θα έχετε μοναδικά Χριστούγεννα.

Εδώ το κρύο είναι τσουχτερό και ο ζεστός καφές και το κονιάκ αποκτούν άλλη αξία μετά από μια βόλτα στα πέτρινα στενά της πόλης. Τα εορταστικά δείπνα δίνουν και παίρνουν, κάλαντα ακούγονται στους δρόμους και στα σπίτια και παρά το κρύο η διάθεση είναι εξαιρετικά ανεβασμένη. Αν και το επίσημο χριστουγεννιάτικο δείπνο επικεντρώνεται στον κυπρίνο και όχι σε μια ζουμερή γαλοπούλα ή ένα ψητό χοιρινό θα βρείτε πολλά άλλα γευστικά τοπικά πιάτα.

 
Τα εορταστικά δείπνα δίνουν και παίρνουν, κάλαντα ακούγονται στους δρόμους και στα σπίτια/Photo: Unsplash

Photo: Unsplash

Ρέικιαβικ, Ισλανδία

Αν θέλετε να ζήσετε το απόλυτο κρύο σε έναν εντελώς διαφορετικό προορισμό εκτός της πεπατημένης τότε η Ισλανδία είναι το μέρος σας. Το Ρέκιαβικ φοράει τα χριστουγεννιάτικά του, με άπειρα λαμπερά φωτάκια που δίνουν το απαραίτητο φως στο σχεδόν συνεχές σκοτάδι του νησιού καθώς ο Δεκέμβρης είναι ο πιο σκοτεινός μήνας και το φως της μέρας διαρκεί 4-5 ώρες. Εδώ συναντιούνται οι τεκτονικές πλάκες της Αμερικής και της Ευρασίας και το νησί είναι γεμάτο σπηλιές από λάβα, ηφαίστεια, τεράστιους καταρράκτες, παγετώνες, γεωθερμικές πηγές και πάνω από 100 λίμνες με ζεστό νερό σε κάποιες από τις οποίες μάλιστα μπορείτε να βουτήξετε. 

Οι Ισλανδοί λατρεύουν τα Χριστούγεννα και τα γιορτάζουν 26 ημέρες, από τις 11 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου. Τα Χριστούγεννα στα ισλανδικά λέγονται «jól» και το «Jól» γιορτάζεται πολύ πριν η χώρα ασπαστεί τον χριστιανισμό. Στους παγανιστικούς χρόνους, οι Ισλανδοί γιόρταζαν το γεγονός ότι μετά τις 21 Δεκεμβρίου, που ήταν η πιο μικρή μέρα, οι μέρες άρχιζαν να γίνονται μεγαλύτερες – και γι’ αυτό το ονόμαζαν «γιορτή του φωτός». Με την έλευση του χριστιανισμού όμως η «γιορτή του φωτός» συνδέθηκε με τη γέννηση Ιησού και μια νέα μίξη εθίμων έκανε την εμφάνισή της. 

 
 

Σκεφτείτε για τουλάχιστον ένα βράδυ να νοικιάστε μια ξύλινη καλύβα στην εξοχή, κατά προτίμηση με εξωτερικό υδρομασάζ, για να απολαύστε το απόκοσμο συγκλονιστικό τοπίο της Ισλανδίας και που ξέρετε εάν είστε τυχεροί και ο ουρανός είναι καθαρός θα δείτε και το συγκλονιστικό φυσικό φαινόμενου του Βόρειου Σέλαος.

Eδώ το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό από την απόκοσμη αύρα της Ισλανδίας. Μιλάμε για την καλύτερα διατηρημένη μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης, με πανέμορφα κτίρια και άκρως γοητευτική ατμόσφαιρα. Αν σε αυτό προσθέσουμε τη χαρούμενη εορταστική διάθεση και διακόσμηση καταλαβαίνετε πως η Μπριζ είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για να περάσετε τις χριστουγεννιάτικες διακοπές σας. 

Από τα καλύτερα πράγματα που έχετε να κάνετε είναι να περπατήσετε στα πλακόστρωτα δρομάκια με την υπέροχη αρχιτεκτονική που τις μέρες αυτές είναι γεμάτα χιλιάδες φώτα και γοητευτικές γιορτινές διακοσμήσεις οι οποίες μεταμορφώνουν την πόλη σε ένα μοναδικό χειμερινό παραμυθόκοσμο. Να περιπλανηθείτε τους στολισμένους εμπορικούς δρόμους, στις πλατείες με τα υπέροχα φωτισμένα ιστορικά κτίρια, και τις φωτεινές εγκαταστάσεις, στις Χριστουγεννιάτικες αγορές και να μπείτε στα παγοδρόμια για να δοκιμάσετε την τύχη σας στο πατινάζ ή να απολαύσετε ένα ποτό με θέα τους επίδοξους πατινέρ ή απλά να κάνετε τα ψώνια σας και να χωθείτε σε ένα καφέ για να κρατήσετε στα χέρια σας τη ζεστή πολυπόθητη βελγική σοκολάτα.

 
Photo: Unsplash

Photo: Shutterstock

Φέτος μάλιστα ένας νέος θρύλος γεννιέται στην πόλη, «Ο Χειμερινός Γίγαντας». Η Μπριζ είναι γνωστή για τις πολλές ιστορίες και τους θρύλους της, και αυτό το χειμώνα, η πόλη γράφει ένα νέο κεφάλαιο. Σε συνεργασία με τον γαλλικό θίασο θεάτρου δρόμου L’Homme Debout, κατά τη διάρκεια τριών μηνών, στον χώρο του «House of Time», ένας εντυπωσιακός γίγαντας θα πάρει μορφή καθώς όποιοι θέλουν, καλλιτέχνες, οικογένειες, κάτοικοι και επισκέπτες, νέοι και μη μπορούν να βάλουν τη δική τους πινελιά στη διαδικασία κατασκευής του. 

Σημειώστε πως το γιορτινό πρόγραμμα φέτος διαρκεί σχεδόν ολόκληρο τον χειμώνα, από τις 20 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2027 και είναι γεμάτο δραστηριότητες και εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες

Μια εντελώς διαφορετική εμπειρία είναι τα Χριστούγεννα στη δυτική ακτής της Αμερικής, το Λος Άντζελες. Μια mulit-culti πόλη που ενσωματώνει κουλτούρες και παραδόσεις. Μάλιστα οι ήπιες θερμοκρασίες της είναι ιδανικές για ατελείωτες βόλτες και δραστηριότητες.

Οι Αμερικανοί γιορτάζουν πλουσιοπάροχα σχεδόν όλες τους τις γιορτές και φυσικά ακόμα πιο πλούσια τα Χριστούγεννα. Και μπορεί το L.A. να μην έχει αυτή τη θαλπωρή που βρίσκουμε και αναζητάμε στην Ευρώπη έχει όμως πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις και φυσικά λαμπερή διακόσμηση. 

Αγαπημένη συνήθεια των ντόπιων είναι και η παρακολούθηση ταινιών, από κλασικές μέχρι σύγχρονες αγαπημένες, οι οποίες προβάλλονται σε εμβληματικούς κινηματογράφους και υπαίθριους χώρους σε όλο το Λος Άντζελες. Οι παρελάσεις είναι επίσης μέρος του εορτασμού των Χριστουγέννων όπως η Hollywood Christmas Parade που μετρά πάνω από 90 χρόνια παράδοσης και πραγματοποιείται στα τέλη Νοεμβρίου.

 

Los Angeles/Photo: Usnplash
Los Angeles/Photo: Usnplash

Τόκιο, Ιαπωνία

Για μια τελείως διαφορετική εμπειρία με σαφώς μη θρησκευτικό χαρακτήρα θα πάρετε το αεροπλάνο για το Τόκιο. Εδώ δεν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σαν μια θρησκευτική γιορτή όπως γίνεται σε Ευρώπη και Αμερική καθώς οι κύριες θρησκείες στην Ιαπωνία είναι ο Σιντοϊσμός και ο Βουδισμός, αλλά σαν μια οποιαδήποτε γιορτή, ή να το πω καλύτερα σαν μια αφορμή για γιορτή. 

Αν έχετε επισκεφθεί το Τόκιο και σας έχουν εντυπωσιάσει οι δρόμοι με τις φωτεινές επιγραφές σημειώστε πως τα Χριστούγεννα τα φώτα είναι η κύρια ατραξιόν της πόλης. Έχουν πραγματική εμμονή με τις φωτεινές διακοσμήσεις, οπότε όλα είναι φωταγωγημένα και μπορεί για τους Ιάπωνες η 25η Δεκεμβρίου να είναι μια συνηθισμένη μέρα για εσάς όμως θα είναι μια μέρα γιορτής και εξερεύνησης.

Tokyo/Photo: Usnplash
Tokyo/Photo: Usnplash

Έχετε ωστόσο υπόψη σας ότι, στην Ιαπωνία, η Παραμονή και η ημέρα των Χριστουγέννων είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στιγμές για ραντεβού οπότε μην απορήσετε αν βλέπετε παντού ζευγαράκια.

Αφορμή για γιορτή/Photo: Usnplash
Tα φώτα είναι η κύρια ατραξιόν της πόλης/Photo: Usnplash

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Αν θέλετε να περάσετε τις χριστουγεννιάτικες γιορτές μακριά από το κρύο, από τα βαριά πουλόβερ, τις βροχές και το χιόνι και εάν βαρεθήκατε κάθε χρόνο το glühwein και τα αναμμένα τζάκια και αναζητάτε να περάσετε τις χριστουγεννιάτικες διακοπές σας με ένα κοκτέιλ στο χέρι και τον ήλιο να σας χαϊδεύει αραχτούς σε μια ξαπλώστρα σε κάποια παραλία τότε κλείστε εισιτήριο για Ρίο ντε Τζανέιρο.

Εδώ τα χριστουγεννιάτικα φώτα και τα κάλαντα συναντιούνται με ψηλούς φοίνικες και μεγάλες αμμώδεις παραλίες και δημιουργούν μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα στην οποία εάν προσθέσουμε τον χαλαρό ρυθμό ζωής που χαρακτηρίζει το Ρίο τότε μιλάμε ίσως για έναν από τους καλύτερους προορισμούς για χριστουγεννιάτικη διασκέδαση.

Η εορταστική ατμόσφαιρα στη Βραζιλία είναι μία από τις πιο ζωντανές στον κόσμο καθώς συνδυάζει ευρωπαϊκές παραδόσεις και θρησκευτικά έθιμα με αφρο-βραζιλιάνικα στοιχεία. Θα βρείτε από φάτνες και λειτουργίες τα μεσάνυχτα, μέχρι τροπικά γλέντια και συναυλίες σάμπα. Με μια καϊπιρίνια στο χέρι θα σεργιανάτε από γειτονιά σε γειτονιά για να θαυμάσετε τους χριστουγεννιάτικους στολισμούς, τα φωτισμένα δέντρα αλλά και τα πλωτά δέντρα στις παραθαλάσσιες περιοχές, μάλιστα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη λίμνη Lagoa Rodrigo de Freitas που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης είναι ένα από τα πιο εμβληματικά εορταστικά σύμβολα της πόλης.

Σημειώστε πως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στην παραλία Copacabana, διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα σόου πυροτεχνημάτων παγκοσμίως, το οποίο διαρκεί περισσότερο από 12 λεπτά.

ΠΗΓΗ: travel.gr

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