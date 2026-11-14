Έξι πόλεις στον κόσμο για να περάσετε υπέροχα Χριστούγεννα

Από τη δύση μέχρι την Ανατολή και από το Βορρά μέχρι το Νότο, από τις παραμυθένιες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης και τα απόκοσμα τοπία της Ισλανδίας μέχρι τις θεαματικές φωταγωγήσεις του Τόκιο και τις ηλιόλουστες παραλίες του Ρίο, οι επιλογές είναι πολλές και όλες τους ξεχωριστές.

Γκντανσκ, Πολωνία

Είναι από τις πιο γραφικές πόλεις της Πολωνίας. Στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας και στις εκβολές του ποταμού Motlawa, υπήρξε ένα εμπορικό σταυροδρόμι και σημείο συνάντησης πολλών πολιτισμών, εθνικοτήτων και δογμάτων. Είναι επίσης και η πόλη του κεχριμπαριού, όπου και να κοιτάξετε θα δείτε σίγουρα κάτι φτιαγμένο από γυαλιστερό κεχριμπάρι. Σε αυτό το υπέροχα γραφικό περιβάλλον λοιπόν προσθέστε τη γιορτινή ατμόσφαιρα, τις φωτεινές διακοσμήσεις και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και θα έχετε μοναδικά Χριστούγεννα.

Εδώ το κρύο είναι τσουχτερό και ο ζεστός καφές και το κονιάκ αποκτούν άλλη αξία μετά από μια βόλτα στα πέτρινα στενά της πόλης. Τα εορταστικά δείπνα δίνουν και παίρνουν, κάλαντα ακούγονται στους δρόμους και στα σπίτια και παρά το κρύο η διάθεση είναι εξαιρετικά ανεβασμένη. Αν και το επίσημο χριστουγεννιάτικο δείπνο επικεντρώνεται στον κυπρίνο και όχι σε μια ζουμερή γαλοπούλα ή ένα ψητό χοιρινό θα βρείτε πολλά άλλα γευστικά τοπικά πιάτα.