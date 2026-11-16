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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υφ. Ερευνας: Στόχος Επ. Ανθρωπίνων στην Ολομέλεια τέλος 2026-αρχές 2027 η Χάρτα Ψηφιακών Δικαιωμάτων

 16.11.2026 - 15:09
Υφ. Ερευνας: Στόχος Επ. Ανθρωπίνων στην Ολομέλεια τέλος 2026-αρχές 2027 η Χάρτα Ψηφιακών Δικαιωμάτων

Την πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για σύνταξη και προώθηση ψηφίσματος για τη Χάρτα Ψηφιακών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε συνέχεια της σχετικής Διακήρυξης της ΕΕ, χαιρέτισε τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου Νικόδημος Δαμιανού, κατά την τοποθέτησή του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σημειώνοντας ότι συμβαδίζει με την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Η Επιτροπή εξέτασε εκ νέου το σχέδιο της Χάρτας, μετά από εκτεταμένη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με εμπλεκόμενους φορείς σε προηγούμενες συνεδριάσεις, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστο Χριστοφίδη, να αναφέρει εισαγωγικά ότι στόχος είναι να παρουσιαστεί το ψήφισμα στην Ολομέλεια της Βουλής μέχρι το τέλος του χρόνου ή τις αρχές του επόμενου, ώστε να αρχίσει ακολούθως η διαδικασία της εφαρμογής των προνοιών, που σε μεγάλο βαθμό αφορούν την εκτελεστική εξουσία, όπως αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση. 

Ο κ. Δαμιανού εξέφρασε, εξάλλου, ικανοποίηση για το γεγονός ότι αυτή η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία συμβαδίζει με την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), σημειώνοντας ότι αυτή εγκρίθηκε μόλις την περασμένη βδομάδα το Υπουργικό Σύμβουλιο.

«Με χαρά έχουμε δει ότι είναι απόλυτα συμβατές οι πρόνοιες αυτής της διακήρυξης με τους στόχους που θέτει η Εθνική Στρατηγική όσον αφορά το γεγονός το ότι θέτει τον γραμματισμό για την ΤΝ σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ως βασικότατη προϋπόθεση του οτιδήποτε κάνουμε στα θέματα ΤΝ και, επίσης, όσον αφορά τα δικαιώματα του πολίτη προνοεί η όποια απόφαση αλλά και οποιοδήποτε σύστημα το οποίο επηρεάζει σημαντικά θέματα για τη ζωή των πολιτών να διέπεται από την αρχή του ανθρώπινου παράγοντα στη λήψη της τελικής απόφασης», είπε ο κ. Δαμιανού.

«Και εμείς, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας και ουσιαστικά το σύνολο των Επιτρόπων που είναι αρμόδιοι, έχουμε συμβάλει με ανατροφοδότηση για αυτό το κείμενο», σημείωσε, ακόμα ο Υφυπουργός, συγχαίροντας παράλληλα την Επιτροπή για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε για την ετοιμασία του ψηφίσματος. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι το Υφυπουργείο θα συνεισφέρει στη διαδικασία ενίσχυσης των προνοιών του ψηφίσματος, ενώ μερικές από τις εισηγήσεις που ετοίμασε σε αυτή την κατεύθυνση παρουσιάστηκαν και στην εν λόγω συνεδρίαση.

«Θα είμαστε παρόντες και στην υλοποίηση αυτής της διακήρυξης, η οποία όπως έχω πει ουσιαστικά για εμάς είναι και μία πυξίδα όσον αφορά την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για να την ακολουθήσουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι διασφαλίζουμε τα δικαιώματα των πολιτών», πρόσθεσε ο κ. Δαμιανού.

Παράλληλα, με αφορμή ερώτηση που του απηύθυναν δημοσιογράφοι μετά τη συνεδρίαση για την επίδραση της ΤΝ, ο Υφυπουργός είπε ότι «η ευθύνη δική μας είναι ακριβώς να ετοιμάσουμε την κοινωνία και το εργατικό δυναμικό για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες αλλαγές θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη». Πρόσθεσε, δε, ότι «είναι δεδομένο ότι θα έχουμε αλλαγές στα εργασιακά, στον τρόπο που διεκπεραιώνονται πολλές εργασίες αλλά παράλληλα δημιουργούνται και άλλες ευκαιρίες. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι και αυτό καλύπτει η Εθνική Στρατηγική».

Σε παρόμοια γραμμή με αυτή του Υφυπουργού τοποθετήθηκαν όλοι σχεδόν οι φορείς που είχαν προσκληθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής, εκφράζοντας τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία αυτή, καθώς και την πρόθεσή τους να συμβάλουν στη συζήτηση για την οριστικοποίηση της τελικής μορφή του κειμένου. 

Ενδεικτικά, η Έλενα Χατζηκακού, Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Παιδείας, διατύπωσε, μεταξύ άλλων, εισήγηση για γλωσσάρι εξειδικευμένων εννοιών, που θα συνοδεύει το κείμενο, χάριν διευκόλυνσης των χρηστών. Συμφωνία με την εισήγηση εξέφρασε και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας.

Οι Επίτροπος Διοικήσεως, Επίτροπος Ισότητας, Επίτροπος Διοικήσεως, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Επίτροπος Επικοινωνιών, όπως επίσης και η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) υπέβαλαν εισηγήσεις για διευκρινίσεις σε άρθρα του ψηφίσματος, τις οποίες αρκετοί κατέθεσαν και γραπτώς σε υπομνήματα.

Μεταξύ των εισηγήσεων αυτών ήταν η καλύτερη διασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης φύλου, ώστε να φαίνεται ότι σκοπός της Χάρτας είναι η αποτροπή αναπαραγωγής φυλετικών στερεοτύπων, καθώς και η διασφάλιση προσβασιμότητας σε ψηφιοποιημένες κρατικές υπηρεσίες, σε περιπτώσεις που κάποιο άτομο αδυνατεί να δημιουργήσει ψηφιακό προφίλ στην ανάλογη πλατφόρμα, η διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων κάθε εμπλεκόμενης αρχής για την εφαρμογή των προνοιών της Χάρτας, αλλά και η ανάγκη για διασφάλιση της ευελιξίας του κειμένου, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ταχύτατες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Πρόεδρος και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, έθεσε και την πτυχή της ηλικιακής οριοθέτησης για χρήση ψηφιακών εφαρμογών, με τον Υφυπουργό να διευκρινίζει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ετοιμάσει πρόταση, η οποία όμως έχει σταλεί για γνωμοδότηση προς την Κομισιόν.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρίστος Χριστοφίδης, έκανε ειδική αναφορά και στην πρόταση που κατέθεσε προς διαβούλευση η Κομισιόν, σχετικά με τους κανόνες που αφορούν στην επίδραση που μπορούν να έχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες στην εκλογική διαδικασία. «Αυτό από μόνο του το γεγονός υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της Διακήρυξης για τα Ψηφιακά Δικαιώματα, την οποία ετοιμάζει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», είπε, εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για τη στήριξε που έλαβε η πρωτοβουλία αυτή από την εκτελεστική εξουσία.

Σημείωσε ότι οι εισηγήσεις και οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, θα συζητηθούν σε επόμενες  συνεδριάσεις, ώστε να ενσωματωθούν όσες γίνουν αποδεχτές στην ίδια την Διακήρυξη «διασφαλίζοντας βεβαίως πάντοτε ότι δεν θα διαταραχθεί η ισορροπία η οποία υπάρχει σε αυτήν», όπως είπε.

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