Εξειδίκευση ενστάσεων υπεράσπισης ζήτησε το Κακουργιοδικείο στη δίκη για πολιτογραφήσεις

Η σημερινή διαδικασία αφορούσε το αίτημα της υπεράσπισης για διεξαγωγή ενιαίας «δίκης εντός δίκης», ώστε να εξεταστούν οι ενστάσεις της σε σχέση με το δικηγορικό απόρρητο, την προστασία των επικοινωνιών, τη νομιμότητα λήψης των τεκμηρίων και τη σχετικότητά τους με το κατηγορητήριο.

Κατά την αγόρευσή του, ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου ανέπτυξε τέσσερις βασικούς λόγους ένστασης, οι οποίοι αφορούν τεκμήρια που λήφθηκαν κατά την εκτέλεση τριών ενταλμάτων έρευνας στα γραφεία της κατηγορουμένης 9, από τις 29 έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Όπως ανέφερε, πρόκειται, μεταξύ άλλων, για κινητά τηλέφωνα, πύργους ηλεκτρονικών υπολογιστών, σκληρούς δίσκους και memory sticks, καθώς και φυσικούς φακέλους με έγγραφα που κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο τεκμήριο 231, το οποίο αφορά σκληρό δίσκο που περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων, που λήφθηκαν από τους σκληρούς δίσκους και τα κινητά τηλέφωνα.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι η πρώτη ένσταση αφορά την ύπαρξη προστατευμένων επικοινωνιών και δικηγορικού απορρήτου, τόσο της κατηγορουμένης 9 όσο και των δικηγόρων της, στα ηλεκτρονικά δεδομένα που βρίσκονται στους διακομιστές (servers), στους σκληρούς δίσκους και στα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν.

Για να καταδείξει την ύπαρξη προστατευμένης επικοινωνίας, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι στο τεκμήριο 231 περιλαμβάνεται επικοινωνία του με τον κατηγορούμενο 3, η οποία αφορούσε την παρούσα δικαστική διαδικασία και είχε πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο των ερευνών.

Η δεύτερη ένσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά στην παραβίαση των όρων των ενταλμάτων έρευνας και των διαταγμάτων πρόσβασης σε επικοινωνίες κατά την εκτέλεσή τους.

«Κατά τη θέση μας, άλλες ήταν οι οδηγίες των δικαστών που έδωσαν εξουσία πρόσβασης στο δικηγορικό γραφείο της κατηγορουμένης 9, αλλά και των διαταγμάτων πρόσβασης στην επικοινωνία, και διαφορετικές, κατά παράβαση των εξουσιοδοτήσεων, ήταν οι ενέργειες των ανακριτών κατά τη λήψη τεκμηρίων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η νομική βάση της ένστασης εδράζεται στις συνταγματικές διατάξεις, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αρχή της αναλογικότητας.

Η τρίτη ένσταση αφορά, όπως είπε, την παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματος στην επικοινωνία των κατηγορουμένων 3, 4 και 5, καθώς στα τεκμήρια που επιδιώκεται να κατατεθούν περιλαμβάνεται προστατευμένη επικοινωνία, η οποία καλύπτεται από το άρθρο 17 του Συντάγματος και τα άρθρα 7, 8 και 52 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι η Αστυνομία προχώρησε σε πρόσβαση, εξαγωγή και αποθήκευση του συνόλου των ηλεκτρονικών δεδομένων επικοινωνίας, που βρίσκονταν αποθηκευμένα στο cloud, χωρίς να περιοριστεί στα δεδομένα που ενδεχομένως αφορούσαν το υπό διερεύνηση αδίκημα της διαφθοράς.

«Η Αστυνομία δεν είχε δικαίωμα πρόσβασης, εξαγωγής και αποθήκευσης του συνόλου των ηλεκτρονικών δεδομένων αδιακρίτως», ήταν η θέση που ανέπτυξε, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία εκφεύγει του πλαισίου των εξουσιοδοτικών διαταγμάτων και είναι άσχετη με την παρούσα δίωξη.

Η τέταρτη ένσταση αφορά τη σχετικότητα των εγγράφων και των τεκμηρίων που επιδιώκεται να κατατεθούν ενώπιον του Δικαστηρίου.

Όπως ανέφερε, «άλλο είναι η δυνατότητα του ανακριτή να παραλάβει ένα τεκμήριο για σκοπούς διερεύνησης και άλλο η κατάθεση του συνόλου του τεκμηρίου ενώπιον Δικαστηρίου», καθώς κατά τη θέση της υπεράσπισης, το υλικό περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό στοιχεία της ιδιωτικής ζωής, προστατευόμενη επικοινωνία και δικηγορικό απόρρητο, άσχετα με την εκδίκαση της υπόθεσης.

Από πλευράς κατηγορούσας Αρχής, η Χάρις Καραολίδου υποστήριξε ότι για να μπορέσει το Δικαστήριο να διατάξει τη διεξαγωγή «δίκης εντός δίκης», θα πρέπει οι ενστάσεις των κατηγορουμένων να είναι σαφείς και να παραπέμπουν συγκεκριμένα στους λόγους που θα αποτελέσουν τη βάση της επιχειρηματολογίας τους.

Όπως ανέφερε, οι λόγοι ένστασης θα πρέπει να είναι κατανοητοί τόσο στην κατηγορούσα Αρχή όσο και στο Δικαστήριο, διαφορετικά ενδέχεται να οδηγηθεί σε αδιέξοδο η διαδικασία και να περιέλθει η κατηγορούσα Αρχή σε δυσμενή θέση.

Αναφορικά με το ζήτημα της σχετικότητας, διαφώνησε με τη θέση του κ. Στεφάνου ότι θα πρέπει να εξεταστεί στο ίδιο πλαίσιο με τη νομιμότητα λήψης των τεκμηρίων.

Υποστήριξε ότι «η σχετικότητα ενός τεκμηρίου δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δίκης εντός δίκης», αλλά εξετάζεται από το Δικαστήριο σε διαφορετικό πλαίσιο, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη ένσταση είναι και πρόωρη.

Όπως εξήγησε, εφόσον το Δικαστήριο αποφανθεί στο πλαίσιο της «δίκης εντός δίκης» επί της νομιμότητας λήψης των τεκμηρίων, θα υπάρχει στη συνέχεια περιθώριο για υποβολή ένστασης ως προς τη σχετικότητά τους.

Σε σχέση με το δικηγορικό απόρρητο, η κ. Καραολίδου ανέφερε ότι το Δικαστήριο δεν έχει ενώπιόν του το περιεχόμενο του τεκμηρίου 231, ενώ σημείωσε ότι η σχέση δικηγόρου πελάτη, όταν αποσκοπεί στη διάπραξη ποινικού αδικήματος, και οι σχετικές με αυτή επικοινωνίες δεν είναι προνομιούχες και το Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί τη σχετική μαρτυρία.

Μετά από διακοπή της διαδικασίας, το Κακουργιοδικείο επανήλθε με ερωτήματα προς την υπεράσπιση, ζητώντας από τον κ. Στεφάνου να προσδιορίσει συγκεκριμένα ποιες επικοινωνίες επικαλείται ως προστατευόμενες από το δικηγορικό απόρρητο και σε ποια σημεία θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι όροι των δικαστικών διαταγμάτων.

Ο κ. Στεφάνου έκανε λόγο για τεράστιο όγκο ηλεκτρονικών δεδομένων, σημειώνοντας ότι ανέρχονται σε εννέα εκατομμύρια τα email, γεγονός που, όπως ανέφερε, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εξατομίκευση των επικοινωνιών στις οποίες αναφέρεται η υπεράσπιση.

Ο ίδιος παρέθεσε στοιχεία για τον όγκο του κατασχεθέντος υλικού, αναφέροντας 1.400 μηνύματα μεταξύ κατηγορουμένων, 198.000 ηλεκτρονικά μηνύματα με πελάτες του δικηγορικού γραφείου, 800 συναντήσεις με πελάτες και 149.814 φωτογραφίες.

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι ανάμεσα στα δεδομένα που λήφθηκαν περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν την προσωπική ζωή και επικοινωνίες που δεν σχετίζονται με την υπόθεση.

Το Δικαστήριο επέμεινε στην ανάγκη συγκεκριμενοποίησης των ενστάσεων, υποδεικνύοντας ότι, εάν δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός κάθε στοιχείου ξεχωριστά, θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει κατηγοριοποίηση του υλικού για το οποίο εγείρονται ενστάσεις.

Η υπεράσπιση ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε κατηγοριοποίηση των στοιχείων για τα οποία διατηρεί ενστάσεις, ζητώντας χρόνο προκειμένου να επανέλθει με πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία διακόπηκε, προκειμένου να δοθεί στην υπεράσπιση η δυνατότητα να προσδιορίσει και να κατηγοριοποιήσει το επίμαχο υλικό.

Το Κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση για συνέχιση στις 23 Νοεμβρίου 2026, στις 09:30.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά, μεταξύ των οποίων ο Μάριος Δημητριάδης. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες, μεταξύ άλλων για επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, συνωμοσία, αδικήματα σχετικά με την εξαπάτηση του ΦΠΑ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς.

Πέραν του Μ. Δημητριάδη, κατηγορούμενοι είναι επίσης οι Ανδρέας Δημητριάδης, Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Συμμιλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin, Βασιλική Γεωργίου-Santin, η εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC και η εταιρεία Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.