Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤι τρώνε για πρωινό 3 κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές - Γιατί όλοι προτιμούν γιαούρτι
ΥΓΕΙΑ

Τι τρώνε για πρωινό 3 κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές - Γιατί όλοι προτιμούν γιαούρτι

 16.11.2026 - 07:57
Τι τρώνε για πρωινό 3 κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές - Γιατί όλοι προτιμούν γιαούρτι

Τι τρώνε για πρωινό όσοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη της διατροφής; Σε ρεπορτάζ της Washington Post, κορυφαίοι ειδικοί των ΗΠΑ περιγράφουν το καθημερινό τους μενού. Τα πιάτα τους διαφέρουν, ένα τρόφιμο όμως επανέρχεται συχνά: το γιαούρτι.

Το προτιμούν επειδή είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, βιταμίνες και μέταλλα, ενώ περιέχει και προβιοτικά, που ωφελούν το έντερο. Ως «ελληνικό» (Greek yogurt) κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το στραγγιστό γιαούρτι, με πιο πηχτή υφή και περισσότερη πρωτεΐνη από το απλό.

Βρώμη, γιαούρτι και μύρτιλα για τον «πατριάρχη» της διατροφής

Ο Walter Willett, καθηγητής και πρώην επικεφαλής του Τμήματος Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ, ξεκινά τη μέρα του με ένα μπολ βρώμη, στο οποίο προσθέτει ένα φλιτζάνι ελληνικό γιαούρτι, ξηρούς καρπούς και φρούτα.

 

Τις περισσότερες μέρες επιλέγει μύρτιλα, καθώς, όπως εξηγεί, σε μελέτες φαίνεται πως συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον.

Το μπολ του γαστρεντερολόγου για ένα υγιές έντερο

Ο Chris Damman, γαστρεντερολόγος στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον και ειδικός στο μικροβίωμα, φροντίζει το πρωινό του να περιέχει φυτικές ίνες, ζυμωμένα τρόφιμα, «καλά» λιπαρά και πολυφαινόλες.

Κάποιες μέρες τρώει βρώμη με ξηρούς καρπούς, γάλα, μούρα και λίγη μαύρη σοκολάτα. Άλλες, επιλέγει ελληνικό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με γκρανόλα, ξηρούς καρπούς και φρέσκα φρούτα.

Ο καρδιολόγος που «ανυπομονεί» για το πρωινό του

Ο Eric Topol, συγγραφέας του βιβλίου «Super Agers: An Evidence-Based Approach to Longevity» για τη μακροζωία, ξεκινά με ένα μεγάλο φλιτζάνι σκέτο καφέ. Ακολουθεί ένα μπολ άπαχο γιαούρτι με βατόμουρα ή φράουλες και γκρανόλα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. «Ανυπομονώ γι’ αυτό κάθε μέρα», λέει.

Ο κοινός παρονομαστής

Τα τρία μπολ συνδυάζουν πρωτεΐνη από το γιαούρτι, φυτικές ίνες από τη βρώμη και τα φρούτα και «καλά» λιπαρά από τους ξηρούς καρπούς. Όπως φαίνεται από τους ειδικούς, το πρωινό για να είναι υγιεινό δεν απαιτεί εξεζητημένα υλικά: αρκούν λίγα, απλά τρόφιμα, σωστά συνδυασμένα, που προσαρμόζονται εύκολα στη γεύση του καθενός.

Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Ποιοι έπεσαν στα.. χέρια της
Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρα να μεταφέρει και να σπάει άγαλμα του Χριστού στη Λιθουανία
Έρχεται νέα... ανατροπή στο καιρικό μενού - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία
Πέθανε ο «Νονός» των καρτέλ του Μεξικού: Ποιος ήταν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο που άλλαξε τη διακίνηση ναρκωτικών
Εγκατάλειψη ζώων στην Κύπρο: Πρόστιμα έως €20.000 και φυλάκιση - Τι προβλέπει η νομοθεσία
Black Friday στην Κύπρο: Πόσο πραγματικές είναι οι εκπτώσεις; – Οι «παγίδες» και όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φονικό στη Λευκωσία: Ακολουθούν τα ίχνη του αίματος οι Αρχές - Τι ψάχνει η Αστυνομία -Δείτε βίντεο από το σημείο

 16.11.2026 - 07:42
Επόμενο άρθρο

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες της ημέρας - Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε

 16.11.2026 - 08:01
Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Το Κυπριακό, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο μιας έντονης διπλωματικής κινητικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις ενδέχεται να καθορίσουν, όχι μόνο το επόμενο βήμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά και τις προοπτικές του ίδιου του προβλήματος, για τα επόμενα χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

  •  16.11.2026 - 06:21
Φονικό στη Λευκωσία: Ακολουθούν τα ίχνη του αίματος οι Αρχές - Τι ψάχνει η Αστυνομία -Δείτε βίντεο από το σημείο

Φονικό στη Λευκωσία: Ακολουθούν τα ίχνη του αίματος οι Αρχές - Τι ψάχνει η Αστυνομία -Δείτε βίντεο από το σημείο

  •  16.11.2026 - 07:42
Εγκατάλειψη ζώων στην Κύπρο: Πρόστιμα έως €20.000 και φυλάκιση - Τι προβλέπει η νομοθεσία

Εγκατάλειψη ζώων στην Κύπρο: Πρόστιμα έως €20.000 και φυλάκιση - Τι προβλέπει η νομοθεσία

  •  16.11.2026 - 06:27
Black Friday στην Κύπρο: Πόσο πραγματικές είναι οι εκπτώσεις; – Οι «παγίδες» και όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Black Friday στην Κύπρο: Πόσο πραγματικές είναι οι εκπτώσεις; – Οι «παγίδες» και όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

  •  16.11.2026 - 06:24
Συναγερμός τα ξημερώματα: Περιπέτεια για δύο πρόσωπα στη Λευκωσία – Εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα 20 μέτρων και χρειάστηκε επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός τα ξημερώματα: Περιπέτεια για δύο πρόσωπα στη Λευκωσία – Εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα 20 μέτρων και χρειάστηκε επιχείρηση διάσωσης

  •  16.11.2026 - 08:25
Πέθανε ο «Νονός» των καρτέλ του Μεξικού: Ποιος ήταν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο που άλλαξε τη διακίνηση ναρκωτικών

Πέθανε ο «Νονός» των καρτέλ του Μεξικού: Ποιος ήταν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο που άλλαξε τη διακίνηση ναρκωτικών

  •  16.11.2026 - 06:40
Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρα να μεταφέρει και να σπάει άγαλμα του Χριστού στη Λιθουανία

Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρα να μεταφέρει και να σπάει άγαλμα του Χριστού στη Λιθουανία

  •  16.11.2026 - 06:52
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε

  •  16.11.2026 - 06:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα