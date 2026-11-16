Εγκεφαλικό επεισόδιο: Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες της ημέρας - Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε

Πίσω από αυτή την αυξημένη πιθανότητα βρίσκονται συγκεκριμένες βιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στον οργανισμό μετά το ξύπνημα, επηρεάζοντας την αρτηριακή πίεση και την πήξη του αίματος. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί το συγκεκριμένο τρίωρο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο.

Ειδικότερα, ανάλυση του Πανεπιστημίου Rush, που δημοσιεύθηκε το 1998 και περιέλαβε σχεδόν 12.000 ασθενείς, διαπίστωσε ότι η πιθανότητα εκδήλωσης εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν 72% υψηλότερη κατά το συγκεκριμένο τρίωρο, σε σύγκριση με το αναμενόμενο επίπεδο κινδύνου. Πρόκειται για στατιστική αύξηση του σχετικού κινδύνου και όχι για την απόλυτη πιθανότητα που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος.

Παράλληλα, μελέτη του 2002, από το Πανεπιστήμιο Wayne State, έδειξε ότι έως και τα μισά σοβαρά εγκεφαλικά επεισόδια εκδηλώνονται κατά τις πρωινές ώρες.

Γιατί το πρωί είναι πιο επικίνδυνο

Η εξήγηση δεν περιορίζεται στην αρτηριακή πίεση. Όπως επισημαίνει η Δρ. Trisha Pasricha, επίκουρη καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, σε άρθρο της στην Washington Post, το αίμα μας παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές κατά τη μετάβαση από τον ύπνο στην εγρήγορση.

Με το ξύπνημα παρατηρείται φυσιολογική αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η μεγαλύτερη πίεση που ασκείται στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου μπορεί να συμβάλει στην εκδήλωση αγγειακών επεισοδίων, είτε μέσω απόφραξης ενός αγγείου από θρόμβο είτε μέσω ρήξης του και πρόκλησης αιμορραγίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ειδικό, το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά την πίεση. Το ίδιο το αίμα αλλάζει τις πρωινές ώρες, αποκτώντας μεγαλύτερη τάση για σχηματισμό θρόμβων.

Συγκεκριμένα, τα αιμοπετάλια, μικρά κυτταρικά συστατικά του αίματος που συμμετέχουν στη διαδικασία της πήξης, εμφανίζουν αυξημένη τάση συσσώρευσης. Η δραστηριότητά τους επηρεάζεται από τον κιρκάδιο ρυθμό, το βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης.

Την ίδια στιγμή, οι φυσικοί μηχανισμοί του οργανισμού που συμβάλλουν στη διάλυση των θρόμβων λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Gregory Albers, καθηγητής Νευροχειρουργικής και διευθυντής του Κέντρου Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Πανεπιστημίου Stanford, οι ενδογενείς μηχανισμοί διάλυσης των θρόμβων παρουσιάζουν μειωμένη αποτελεσματικότητα νωρίς το πρωί.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τη θρόμβωση. Αντίστοιχες βιολογικές μεταβολές έχουν συσχετιστεί και με την αυξημένη συχνότητα εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά τις πρωινές ώρες, σύμφωνα με ερευνητές του Queen Mary University of London.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια αυξάνονται και στους νεότερους

Αν και τα εγκεφαλικά επεισόδια εξακολουθούν να εμφανίζονται συχνότερα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ανησυχητική αύξηση και σε νεότερους ενήλικες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πλειονότητα των ασθενών είναι άνω των 65 ετών. Ωστόσο, μελέτη του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, διαπίστωσε ότι τα ποσοστά εγκεφαλικών επεισοδίων σε ενήλικες ηλικίας 20 έως 54 ετών, σε περιοχή των μεσοδυτικών ΗΠΑ, σχεδόν διπλασιάστηκαν μεταξύ 1993 και 2020.

Ο νευρολόγος Aaron Shoskes, από το University of Utah Health, επισημαίνει ότι ολοένα περισσότεροι νέοι ασθενείς που υφίστανται εγκεφαλικό επεισόδιο έχουν ιστορικό υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη, αυξημένης χοληστερόλης, παχυσαρκίας ή καπνίσματος.

Οι παράγοντες αυτοί υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόληψης ακόμη και σε ηλικίες που παραδοσιακά θεωρούνται χαμηλότερου κινδύνου.

Σύμφωνα με το American Brain Foundation, στις ΗΠΑ καταγράφονται περίπου 795.000 εγκεφαλικά επεισόδια ετησίως, ενώ σχεδόν 140.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο περίπου κάθε 40 δευτερόλεπτα.

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε

Η έγκαιρη αναγνώριση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου είναι καθοριστική για την επιβίωση και την αποκατάσταση του ασθενούς.

Τα προειδοποιητικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ξαφνική αδυναμία ή μούδιασμα στο χέρι, ιδιαίτερα στη μία πλευρά του σώματος.

Ασυμμετρία στο πρόσωπο ή πτώση της μίας πλευράς του στόματος.

Δυσκολία στην ομιλία ή στην κατανόηση του λόγου.

Αιφνίδιες διαταραχές της όρασης.

Ξαφνική απώλεια ισορροπίας ή δυσκολία στον συντονισμό των κινήσεων.

Όπως τονίζει η American Heart Association, όσο ταχύτερα αντιμετωπιστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες καλύτερης έκβασης. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων απαιτείται άμεση κλήση στο 112 ή στο 166, ακόμη και αν τα συμπτώματα υποχωρήσουν.

Πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο

Παρά τη σημασία των βιολογικών μεταβολών που παρατηρούνται τις πρωινές ώρες, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόληψη βασίζεται κυρίως στον έλεγχο των γνωστών παραγόντων κινδύνου. Η τακτική σωματική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή, η διακοπή του καπνίσματος και η αποτελεσματική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης αποτελούν βασικά μέτρα προστασίας. Ακόμη και 10 έως 30 λεπτά καθημερινής άσκησης, όπως περπάτημα, ποδήλατο, τρέξιμο ή χορός, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας.

Η Δρ. Mehak Gandhi, γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Hartford HealthCare Medical Group του Κονέκτικατ, εξηγεί ότι η άσκηση δεν χρειάζεται να πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε ένα συνεχόμενο ημίωρο. Μπορεί να κατανέμεται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μεσογειακή διατροφή, με έμφαση στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το ελαιόλαδο και άλλες τροφές που ευνοούν την καρδιαγγειακή υγεία.

Όπως επισημαίνει ο νευρολόγος Aaron Shoskes, οι αλλαγές αυτές στον τρόπο ζωής μπορεί να φαίνονται απλές, ωστόσο συγκαταλέγονται στα αποτελεσματικότερα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Το βασικό μήνυμα των επιστημόνων είναι ότι, παρότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις φυσιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στον οργανισμό μας κάθε πρωί, μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους παράγοντες που μας καθιστούν ευάλωτους σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πηγή: ygeiamou.gr