Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι γονείς του 18 μηνών παιδιού που πέθανε μετά από κατάποση βενζίνης

Εμφανώς καταβεβλημένοι οι γονείς του μικρού αγοριού απολογήθηκαν ενώ σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισης τους, Θένια Λαμπρινουδάκη, και οι δυο είναι συντετριμμένοι. «Επειδή και οι δυο γονείς είναι σε τραγική κατάσταση και άσχημη ψυχολογία, να σεβαστούμε το πένθος τους και να τους δώσουμε χρόνο να θρηνήσουν για την απώλεια του μικρού τους παιδιού» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος τους η οποία προσέθεσε ότι δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, η μητέρα του παιδιού, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, φέρεται να υποστήριξε ότι πήγε για λίγο στην τουαλέτα και πως όσο εκείνη έπλυνε τα χέρια της στον νιπτήρα, το αγοράκι φέρεται να βρήκε σε χαμηλό ντουλάπι το μπουκαλάκι με την βενζίνη και να ήπιε, χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί.

Κατά το patris.gr ήταν η μητέρα του παιδιού που ενημέρωσε το ΕΚΑΒ όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Εκεί οι γιατροί του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν το αγοράκι που διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια της ΜΕΘ Παίδων, Σταυρινα Ηλία, το παιδί εισήχθηε στην εντατική γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, περίπου τρεις ώρες αργότερα κατέληξε.

Αύριο η κηδεία του μικρού αγοριού

Η κηδεία του μικρού αγοριού θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα