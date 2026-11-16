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Είναι επίσημο! Αυτός είναι ο νέος James Bond - Ποιος είναι ο διάσημος ηθοποιός που αναλαμβάνει τον θρυλικό ρόλο;

 16.11.2026 - 17:37
Είναι επίσημο! Αυτός είναι ο νέος James Bond - Ποιος είναι ο διάσημος ηθοποιός που αναλαμβάνει τον θρυλικό ρόλο;

Ύστερα από μήνες έντονης φημολογίας και αναμονής, τα Amazon MGM Studios αποκάλυψαν επιτέλους το όνομα του ηθοποιού που θα ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ στην επόμενη ταινία με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Βρετανό πράκτορα και είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (16.11.2026) ως ο νέος Τζέιμς Μποντ, γεγονός που τον καθιστά τον έβδομο ηθοποιό στην ιστορία που ενσαρκώνει τον εμβληματικό Βρετανό κατάσκοπο.

Ο Πάτινσον αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του 007, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος ενσάρκωσε τον διάσημο κατάσκοπο στις πέντε τελευταίες ταινίες της κινηματογραφικής σειράς, από το Casino Royale το 2006 έως το No Time to Die το 2021.

 

Το τελευταίο διάστημα αρκετά ονόματα είχαν ακουστεί ως πιθανοί διάδοχοι του Κρεγκ, μεταξύ των οποίων οι Τζος Ο’Κόνορ, Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Τζέικομπ Ελόρντι και Ρόμπερτ Πάτινσον. Μάλιστα, ορισμένοι γνωστοί ηθοποιοί είχαν εκφράσει ανοιχτά τις προτιμήσεις τους. Ο Γκάρι Όλντμαν είχε ταχθεί υπέρ του Τζακ Λόουντεν, ενώ ο πρώην Τζέιμς Μποντ, Πιρς Μπρόσναν, είχε υποστηρίξει τον Κάλουμ Τέρνερ.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο Καναδός σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, γνωστός από τις ταινίες Blade Runner 2049 και την τριλογία Dune.

Το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της σειράς Peaky Blinders και της παραγωγής House of Guinness. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε αποκαλύψει ότι ολοκλήρωσε τη συγγραφή του σεναρίου, χαρακτηρίζοντάς το «φανταστικό» και «απίστευτο».

Η είδηση έγινε γνωστή από τους επίσημους λογαριασμούς του Τζέιμς Μποντ στα social media. Όλο το προηγούμενο περιεχόμενο στους λογαριασμούς του 007 στο X και το Instagram διαγράφηκε αιφνιδιαστικά και αντικαταστάθηκε από ένα επαναλαμβανόμενο μήνυμα που έγραφε: «Η ταυτότητα επιβεβαιώθηκε».

Στη συνέχεια, το στούντιο δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του ηθοποιού με το χαρακτηριστικό σμόκιν του Τζέιμς Μποντ, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφέρεται ότι η επιλογή του Πάτινσον «θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή για έναν από τους πιο διάσημους χαρακτήρες του κινηματογράφου».

Η νέα ταινία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον κινηματογραφικό Τζέιμς Μποντ.

 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Bond 007 (@007)

Ο πρώτος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ στη μεγάλη οθόνη ήταν ο γεννημένος στο Εδιμβούργο Σον Κόνερι, στην ταινία «Dr No» του 1962. Η επιτυχία της ταινίας ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο Κόνερι επέστρεψε για τέσσερις ακόμη ταινίες μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, οι οποίες θεωρούνται από πολλούς ως μερικές από τις κορυφαίες της σειράς: «From Russia With Love», «Goldfinger», «Thunderball» και «You Only Live Twice».

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