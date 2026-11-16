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10 ερωτήσεις για θετική σκέψη

 16.11.2026 - 16:26
10 ερωτήσεις για θετική σκέψη

Όταν κάτι μας αγχώνει, είναι εύκολο να κάνουμε αρνητικές σκέψεις και να φανταστούμε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε απαισιόδοξοι από επιλογή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την τάση να εστιάζει περισσότερο στους κινδύνους, καθώς βασική του λειτουργία είναι να μας προστατεύει.

Ωστόσο, μπορούμε σταδιακά να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τις σκέψεις μας διαφορετικά. Μια απλή τεχνική είναι να σταματάμε για λίγο και να αναρωτιόμαστε «Κι αν τα πράγματα πάνε καλά;». Αντί να προσπαθούμε να διώξουμε με το ζόρι τις αρνητικές σκέψεις, μπορούμε να εξετάσουμε και άλλες πιθανές εκβάσεις.

10 θετικές ερωτήσεις «αντίδοτο» στις αρνητικές σκέψεις

Κι αν συμβεί το καλύτερο;

Όταν ανησυχούμε για κάτι, συχνά προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, χωρίς να εξετάζουμε εξίσου σοβαρά το ενδεχόμενο να πάνε όλα καλά. Το θετικό αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητα λιγότερο πιθανό από αυτό που φοβόμαστε.

Κι αν συμβεί το χειρότερο, αλλά τελικά τα καταφέρω;

Δεν μπορούμε πάντα να αποτρέψουμε τις δύσκολες καταστάσεις. Μπορούμε, όμως, να θυμόμαστε ότι ακόμη κι όταν συμβεί κάτι που φοβόμαστε, έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε και να συνεχίσουμε τη ζωή μας.

Κι αν τελικά όλα πάνε καλά;

 

Όταν βρισκόμαστε στη μέση μιας δύσκολης κατάστασης, μπορεί να δυσκολευόμαστε να φανταστούμε μια θετική κατάληξη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε ήδη πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ίσως απλώς δεν έχουμε ακόμη όλες τις πληροφορίες.

Κι αν είμαι πιο δυνατός απ’ όσο νομίζω;

Όσα έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε μέχρι σήμερα αποτελούν μια υπενθύμιση της δύναμής μας. Ακόμη κι αν δεν αισθανόμαστε δυνατοί κάθε στιγμή, το γεγονός ότι συνεχίζουμε να προσπαθούμε έχει τη δική του αξία.

Κι αν είμαι αρκετός ακριβώς όπως είμαι;

Αναρωτηθείτε πώς θα άλλαζε η καθημερινότητά σας αν δεν νιώθατε διαρκώς ότι πρέπει να αποδεικνύετε την αξία σας. Η αποδοχή του εαυτού μας δεν σημαίνει ότι σταματάμε να εξελισσόμαστε, αλλά ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας ως ένα διαρκές έργο προς διόρθωση.

Κι αν δεν είμαι ο μόνος που αισθάνεται έτσι;

Όταν βιώνουμε δύσκολα συναισθήματα, μπορεί να πιστεύουμε ότι κανείς άλλος δεν μας καταλαβαίνει. Στην πραγματικότητα, πολλά από όσα νιώθουμε είναι κοινά ανθρώπινα βιώματα, ακόμη κι αν οι συνθήκες διαφέρουν.

Κι αν αυτό που φοβάμαι δεν αφορά αποκλειστικά εμένα;

Όταν κάποιος μας πληγώνει με τα λόγια ή τη συμπεριφορά του, είναι εύκολο να θεωρήσουμε ότι φταίμε εμείς ή ότι η στάση του έχει προσωπικό στόχο. Ωστόσο, η συμπεριφορά των άλλων μπορεί να σχετίζεται περισσότερο με τις δικές τους δυσκολίες παρά με τη δική μας αξία.

Κι αν αυτό που με απασχολεί δεν έχει τόση σημασία μακροπρόθεσμα;

Δοκιμάστε να αναρωτηθείτε «Θα με απασχολεί αυτό σε πέντε ημέρες, σε πέντε εβδομάδες ή σε πέντε χρόνια»; Η ερώτηση δεν υποτιμά όσα αισθάνεστε, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε το πρόβλημα σε μια ευρύτερη προοπτική.

Κι αν αυτό είναι πιο εύκολο απ’ όσο φαντάζομαι;

Οι δουλειές, οι δύσκολες συζητήσεις και οι υποχρεώσεις που αναβάλλουμε συχνά μοιάζουν μεγαλύτερες στο μυαλό μας απ’ ό,τι είναι στην πράξη. Μερικές φορές, το να τις σκεφτόμαστε διαρκώς προκαλεί μεγαλύτερη πίεση από την ίδια την προσπάθεια να τις ολοκληρώσουμε.

Κι αν το μέλλον μού επιφυλάσσει κάτι όμορφο;

Το γεγονός ότι έχουμε περάσει δύσκολες περιόδους δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν καλύτερες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, αλλά μπορούμε να αφήσουμε χώρο και για τις θετικές πιθανότητες.

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