Δήμος Πάφου: Άμεση έναρξη εργασιών επισκευής στις φοιτητικές εστίες για επίλυση προβλημάτων

Όπως σημειώνεται, πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, και συγκεκριμένα περίπου ενάμιση μήνα προηγουμένως, πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του Δήμου Πάφου εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σε 50 δωμάτια των φοιτητικών εστιών.

Οι εργασίες περιλάμβαναν την επιδιόρθωση ρωγμών, σπατουλαρίσματα και μπογιατίσματα, τόσο στα δωμάτια όσο και στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία των εγκαταστάσεων για την υποδοχή των φοιτητών.

Παράλληλα, κατά τον τελευταίο μήνα, εντοπίστηκαν πρόσθετα προβλήματα σε ορισμένα δωμάτια, τα οποία σχετίζονται με απώλειες στην περιοχή αποχέτευσης των ντους, που ενδέχεται να οφείλονται είτε σε προβλήματα στη μόνωση είτε στην υδραυλική εγκατάσταση.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Πάφου έχει ήδη πραγματοποιηθεί διερεύνηση του ζητήματος και βρίσκεται σε εξέλιξη η αναλυτική καταγραφή όλων των δωματίων που παρουσιάζουν προβλήματα, ώστε να προσδιοριστεί το εύρος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Προθέτει ακόμη πως σε συνεννόηση με τον εργολάβο του έργου έχει προγραμματιστεί η πλήρης αποκατάσταση όλων των προβλημάτων, με αποκλειστική οικονομική επιβάρυνση του εργολάβου, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του Δήμου Πάφου.

Προτεραιότητα του Δήμου Πάφου παραμένει η οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων και η διασφάλιση της καλής λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, με στόχο την παροχή ασφαλών και ποιοτικών συνθηκών διαμονής στους φοιτητές, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πάφου.