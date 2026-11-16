Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν για τον 58χρονο την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου μία ώρα, απολογούμενος για το κακούργημα και το πλημμέλημα που απαγγέλθηκαν αρχικά.

Ο 58χρονος, μετά από συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, είναι αντιμέτωπος και με κατηγορία για χορήγηση αναβολικών στον ανήλικο γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμας ξέσπασε σε κλάματα όταν η ανακρίτρια τον ενημέρωσε για τη νέα κατηγορία που του αποδίδεται με θύμα το παιδί του, αρνούμενος ότι του έδωσε απαγορευμένη ουσία.

Ο Οδ. Δήμας φέρεται ενώπιον της δικαστικής λειτουργού να αρνήθηκε όσα του καταλογίζονται, υποστηρίζοντας ότι τα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν για δική του χρήση.

Φέρεται επίσης να είπε ότι μόνο ένα μέρος από τα επίμαχα σκευάσματα ανήκουν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).