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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όραμα Νέο Βαρώσι»: Τι σχεδιάζουν οι κατοχικές αρχές για την περίκλειστη πόλη

 16.11.2026 - 19:54
«Όραμα Νέο Βαρώσι»: Τι σχεδιάζουν οι κατοχικές αρχές για την περίκλειστη πόλη

Έτοιμο είναι το «Σχέδιο Όραμα Νέο Βαρώσι», σύμφωνα με ανακοίνωση του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ, ο οποίος υποστήριξε ότι το έργο θα αλλάξει την όψη της κατεχόμενης Αμμοχώστου και θα τη φέρει ξανά σε επαφή με τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τ/κ ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ο Ουνάλ Ουστέλ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε το «Σχέδιο Όραμα Νέο Βαρώσι» ως το μεγαλύτερο διαρθρωτικό έργο που έχουν ετοιμάσει, μετά τις εξαγγελίες για «δωρεάν πανεπιστήμιο» και «άνευ όρων εξαγοράσιμη στρατιωτική θητεία». Όπως ανέφερε, οι λεπτομέρειες του σχεδίου θα δοθούν στη δημοσιότητα το αμέσως επόμενο διάστημα, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή θα καταστεί ένας από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς. Παράλληλα, συνέδεσε το εγχείρημα με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 2033, αφήνοντας αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων ότι αντιγράφουν τις εξαγγελίες του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ).

Νωρίτερα, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Ουστέλ είχε προαναγγείλει ένα νέο βήμα για το Βαρώσι, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για παράδοση της περίκλειστης πόλης υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζοντας ότι το μέλλον της πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο μιας συνολικής λύσης.

Στην ίδια παρέμβαση, ο Ουνάλ Ουστέλ υποστήριξε ότι τα ξενοδοχεία στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους. Όπως ανέφερε, οι αντισεισμικοί έλεγχοι έδειξαν ότι τα κτίρια που εξετάστηκαν δεν είναι αντισεισμικά, ενώ ορισμένα έχουν ήδη αρχίσει να καταρρέουν, αποτελώντας κίνδυνο για τον περιβάλλοντα χώρο.

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