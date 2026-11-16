Οι ανακριτές επιχειρούν να συνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις του υπόπτου προσώπου, αξιολογώντας οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες πολιτών και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 11, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Τομπάζη, το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, χρησιμοποιούνταν ως παράνομο ινστιτούτο μασάζ.

Η προσπάθεια διαφυγής και το υλικό από τις κάμερες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι ανακριτές σε εικόνες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της περιοχής, οι οποίες φέρονται να καταγράφουν την 41χρονη να βγαίνει από την πολυκατοικία προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τον άνθρωπο που την καταδίωκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από τον Alpha, πολίτες αντιλήφθηκαν έναν άνδρα να κρατά και να τραβά τη γυναίκα, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να διαφύγει.

Η τραυματισμένη 41χρονη κατάφερε να διασχίσει τον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, κοντά στη συμβολή των λεωφόρων Λάρνακας και Διγενή Ακρίτα.

Ωστόσο, έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος, κατέρρευσε σε σημείο της περιοχής.

Πρόσωπα που βρίσκονταν σε διερχόμενα οχήματα αντιλήφθηκαν ότι μια γυναίκα ήταν πεσμένη στο έδαφος και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί ακολούθησαν τα ίχνη αίματος, τα οποία τους οδήγησαν στο διαμέρισμα όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Εκεί εντοπίστηκε η 44χρονη νεκρή στο πάτωμα, με τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

Στο μικροσκόπιο κινητά τηλέφωνα και πελατολόγιο

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας εξετάζουν προσεκτικά κάθε διαθέσιμο στοιχείο, προσπαθώντας να εξακριβώσουν τόσο την ταυτότητα του δράστη όσο και τα κίνητρα της επίθεσης.

Από το διαμέρισμα παραλήφθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα που ανήκαν στις δύο γυναίκες, καθώς και ατζέντα με στοιχεία πελατών.

Η εξέταση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων θεωρείται σημαντική, καθώς ενδέχεται να προσφέρει πληροφορίες για τις επαφές και τις κινήσεις που προηγήθηκαν της επίθεσης.

Παράλληλα, διερευνώνται αναφορές κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με τις οποίες πριν από το αιματηρό περιστατικό ακούστηκαν φωνές από το διαμέρισμα.

Ποια σενάρια εξετάζουν οι Αρχές

Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τους ανακριτές να εξετάζουν διαφορετικές εκδοχές για τη σχέση του δράστη με τις δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Alpha, στο επίκεντρο βρίσκονται τρία βασικά ενδεχόμενα: το πρόσωπο που επιτέθηκε να ήταν πελάτης του υποστατικού, να είχε κάποια σχέση με τη λειτουργία του ή να συνδεόταν προσωπικά με μία από τις γυναίκες.

Το σενάριο της ληστείας δεν φαίνεται, προς το παρόν, να υποστηρίζεται από τα ευρήματα, καθώς δεν διαπιστώθηκαν σημάδια αναστάτωσης στο διαμέρισμα.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε ότι οι Αρχές καταγράφουν και αξιολογούν τις κινήσεις, τις επαφές, τις πληροφορίες και τις καταθέσεις που σχετίζονται με τον χώρο, με στόχο τον εντοπισμό του δράστη.

Καθοριστική η κατάθεση της 41χρονης

Η 41χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό φρούρηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Η γυναίκα φέρει τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη, ενώ η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως σοβαρή αλλά σταθερή.

Οι ανακριτές αναμένουν την έγκριση των θεραπόντων ιατρών, προκειμένου να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί της.

Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς ενδέχεται να ρίξει φως στις συνθήκες της επίθεσης και στην ταυτότητα του προσώπου που αναζητείται.

Άφαντο παραμένει το φονικό όπλο

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη γύρω περιοχή, ακόμη και σε κάδους απορριμμάτων, το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση δεν έχει εντοπιστεί.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ίδιου ρεπορτάζ, η 44χρονη βρισκόταν στην Κύπρο χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής, ενώ η 41χρονη διέθετε άδεια εργασίας ως οικιακή βοηθός, χωρίς να εμφανίζεται δηλωμένος εργοδότης.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την Αστυνομία να επιχειρεί να εντοπίσει το πρόσωπο που εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό και να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.