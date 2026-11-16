Σε παρέμβασή του στη δεύτερη Σύνοδο, o Υπουργός Εξωτερικών, αφού σημείωσε ότι η διαπεριφερειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα είναι αλληλένδετες, τόνισε ότι η ενίσχυσή τους προϋποθέτει την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών. Αυτό, πρόσθεσε, μπορεί να επιτευχθεί στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού της κυριαρχίας όλων των κρατών, της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στη σύμβαση της θάλασσας (UNCLOS).

Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη περιορισμού εξαρτήσεων μέσω της δημιουργίας πολλαπλών εναλλακτικών διαδρόμων συνδεσιμότητας, για παράδειγμα μέσω του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Κατά τη συζήτηση στο ΣΕΥ για τη Μέση Ανατολή, η οποία επικεντρώθηκε στη Συρία, ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε τη σημασία μίας αμοιβαία επωφελούς σχέσης. Σε ό,τι αφορά τη θέσπιση ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Συρία, με ενδεχόμενη επαναπροώθηση του κειμένου συμφωνίας σύνδεσης του 2008, υπογράμμισε την ανάγκη όπως αυτό ανταποκρίνεται στις σημερινές πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες. Επεσήμανε, παράλληλα, ότι η σχετική διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει με σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες και με σαφείς όρους αιρεσιμότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική μετάβαση, το κράτος δικαίου, τη μεταβατική δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή, τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Ευρύτερα, σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε στη σημασία αποφυγής κλιμάκωσης της κατάστασης στο Ιράν, και στο σημαντικό ρόλο της ΕΕ προς τούτο. Σε σχέση με την Παλαιστίνη, ενημέρωσε τους ομολόγους του για την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Πρόεδρο του Κράτους της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του τελευταίου στην Κύπρο. Χαιρέτισε, τέλος, τη διεξαγωγή της επικείμενης Υπουργικής Συνάντησης ΕΕ–Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τονίζοντας τη σημασία διεξαγωγής ουσιαστικής συζήτησης και επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο Υπουργός χαιρέτισε την απόφαση των ηγετών της ΕΕ σχετικά με την εκπροσώπηση της Ένωσης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και υπογράμμισε, συναφώς, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μηχανισμός συνεχούς ροής πληροφόρησης προς όλα τα κράτη μέλη. Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της παράκαμψης των κυρώσεων ΕΕ από τρίτα κράτη, ζητώντας όπως το Συμβούλιο ενημερωθεί επί τούτου άμεσα.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Κόμπος συμμετείχε στη δεύτερη Σύνοδο για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, με τη συμμετοχή υπουργών από τον Νότιο Καύκασο, την Κεντρική Ασία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και την Τουρκία.