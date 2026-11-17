Η ανησυχία είναι τέτοια ώστε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) μετέφερε την περασμένη εβδομάδα τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε στρατιωτική κατοικία, ενώ πραγματοποιούνται διαδοχικές συσκέψεις για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών στο αμερικανικό έδαφος.

Σύμφωνα με το CNN, οι νέες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αμερικανικές υπηρεσίες δείχνουν ότι η Τεχεράνη εξετάζει σενάρια επιθέσεων εναντίον ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ στην αμερικανική πρωτεύουσα, χρησιμοποιώντας είτε μια αυτοσχέδια βόμβα διασποράς ραδιενεργού υλικού είτε χημικά όπλα.

Πηγές με γνώση των διαβαθμισμένων πληροφοριών περιγράφουν τον σχεδιασμό ως προσπάθεια του Ιράν να διατηρήσει διαθέσιμες επιχειρησιακές επιλογές και όχι ως ένδειξη επικείμενου χτυπήματος.

Ωστόσο, δύο από τις πηγές επισημαίνουν ότι τα σχέδια που έχουν εντοπιστεί είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένα, καθώς περιλαμβάνουν τοποθεσίες και πιθανούς στόχους, γεγονός που οδήγησε τις αμερικανικές αρχές στην εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

«Το κατά πόσο διαθέτουν πράγματι το απαραίτητο προσωπικό για να πραγματοποιήσουν μια τέτοια επίθεση παραμένει αντικείμενο συζήτησης», ανέφερε μία από τις πηγές.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν αρκετές συσκέψεις για την αξιολόγηση της απειλής και την προετοιμασία μέτρων αντιμετώπισής της. Μία από τις πηγές χαρακτήρισε τον σχεδιασμό αυτό «συνετή» προληπτική ενέργεια.

Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αξιόπιστες απειλές

Παρά την κινητοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη.

Η εκπρόσωπός του, Λόρεν Μπις, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παρακολουθούν κάθε πιθανή απειλή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές εναντίον της αμερικανικής επικράτειας».

Η εκτίμηση αυτή συνυπάρχει με τον αυξανόμενο προβληματισμό αξιωματούχων για την προθυμία της Τεχεράνης να εξετάσει ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική πίεση και ο οικονομικός αποκλεισμός του Ιράν ενδέχεται να έχουν μεταβάλει τα κίνητρα της ιρανικής ηγεσίας, οδηγώντας την να εξετάζει επιθέσεις ακόμη και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει τις οικονομικές συνέπειες του αποκλεισμού ως «καταστροφικές» για την ιρανική οικονομία.

Σε στρατιωτική κατοικία μεταφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

Οι ανησυχίες για πιθανές ιρανικές ενέργειες είχαν ήδη οδηγήσει τη Secret Service στη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ μεταφέρθηκε σε στρατιωτική κατοικία, καθώς οι αρχές αξιολογούσαν τις απειλές που σχετίζονται με το Ιράν.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά σειρά ιρανικών σχεδίων που έχουν εντοπίσει οι αμερικανικές υπηρεσίες εναντίον νυν και πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων.

Η δραστηριότητα αυτή καταγράφεται ήδη από την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ και, μέχρι πρόσφατα, επικεντρωνόταν κυρίως σε ευκαιρίες δολοφονίας Αμερικανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια ταξιδιών τους στο εξωτερικό.

Μεταξύ των υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις αρχές περιλαμβάνεται και σχέδιο δολοφονίας του ίδιου του Τραμπ το 2024, μέσω της στρατολόγησης πληρωμένου εκτελεστή.

Το νέο στοιχείο είναι ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο επιθέσεων με μη συμβατικά όπλα μέσα στις ΗΠΑ.

Τι είναι η «βρώμικη βόμβα» και γιατί προκαλεί ανησυχία

Μια «βρώμικη βόμβα» διαφέρει ουσιαστικά από ένα πυρηνικό όπλο. Δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη μέσω σχάσης, αλλά χρησιμοποιεί συμβατικά εκρηκτικά για τη διασπορά ραδιενεργού υλικού.

Παρότι η καταστροφική της ισχύς είναι ασύγκριτα μικρότερη από εκείνη μιας πυρηνικής βόμβας, μπορεί να προκαλέσει ραδιενεργό μόλυνση σε μια περιοχή, με σοβαρές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία και τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης των χώρων που επηρεάζονται.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι περισσότεροι άμεσοι θάνατοι από μια τέτοια επίθεση θα οφείλονταν πιθανότατα στην ίδια τη συμβατική έκρηξη και όχι στην έκθεση σε ακτινοβολία.

«Ένα τέτοιο όπλο είναι όπλο τρομοκρατίας, όχι όπλο ακριβείας, όπως ακριβώς ένας βομβιστής αυτοκτονίας που ανατινάζεται», ανέφερε πηγή με γνώση των νέων πληροφοριών.

«Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες και να καταστήσει ορισμένες περιοχές μη κατοικήσιμες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η κατασκευή ενός τέτοιου μηχανισμού δεν είναι απαραίτητα πιο περίπλοκη από εκείνη μιας συμβατικής βόμβας. Η βασική δυσκολία είναι η απόκτηση του απαραίτητου ραδιενεργού υλικού.

Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία ότι μια επίθεση δεν θα απαιτούσε υποχρεωτικά την αποστολή εκπαιδευμένων Ιρανών πρακτόρων στις ΗΠΑ, καθώς θα μπορούσε να επιχειρηθεί μέσω στρατολόγησης προσώπου που βρίσκεται ήδη στη χώρα.

Πληροφορίες για ενδεχόμενη απόκρυψη επικίνδυνων υλικών στο αμερικανικό έδαφος

Μία από τις πηγές του CNN ανέφερε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν υποκλέψει ιρανικές επικοινωνίες στις οποίες διατυπώνονται ισχυρισμοί για προαποθηκευμένα υλικά κατασκευής βομβών εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αξιωματούχοι διαφωνούν ως προς την αξιοπιστία των συγκεκριμένων πληροφοριών, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη τέτοιων υλικών.

Ωστόσο, ορισμένοι θεωρούν ότι θα ήταν σχετικά εύκολο για το Ιράν να έχει μεταφέρει και αποκρύψει στο παρελθόν ραδιενεργά υλικά ή χημικούς παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με συμβατικά εκρηκτικά.

Μία πηγή υποστήριξε ότι τα προβλήματα στον έλεγχο των αμερικανικών συνόρων κατά την τελευταία δεκαετία θα μπορούσαν να έχουν διευκολύνει την είσοδο ατόμων ικανών να αποκτήσουν και να τοποθετήσουν εξαρτήματα εκρηκτικών μηχανισμών.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι αρκετοί αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας θεωρούν πιθανή την παρουσία τέτοιων υλικών στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια, ενδεχομένως ακόμη και δεκαετίες. Πρόκειται, πάντως, για εκτιμήσεις και όχι για επιβεβαιωμένα ευρήματα.

«Με άλλα λόγια, δεν έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες του Ιράν να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το κίνητρό του», εξήγησε μία από τις πηγές.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας παρέπεμψε τα σχετικά ερωτήματα στο Γραφείο της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η αντίδραση του Ιράν

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη απέρριψε κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί ενδεχόμενης χρήσης χημικών όπλων.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπός της τόνισε ότι «το Ιράν θεωρεί τη χρήση χημικών όπλων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες απολύτως παράνομη και απορρίπτει κατηγορηματικά και διαψεύδει απερίφραστα τους ψευδείς και κατασκευασμένους ισχυρισμούς που διακινούνται σχετικά».

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά δεν απάντησε ρητά στις πληροφορίες για το ενδεχόμενο σχεδιασμού επίθεσης με «βρώμικη βόμβα».

Ανησυχία και για πιθανή χρήση χημικών όπλων κατά Αμερικανών στρατιωτών

Οι αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν παράλληλα μια δεύτερη κατηγορία πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Τις συγκεκριμένες ανησυχίες είχαν αποκαλύψει αρχικά οι New York Times, ενώ δύο αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο CNN ότι το ζήτημα παρακολουθείται στενά.

Αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή δεν διαθέτουν επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό ή την απαιτούμενη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας επίθεσης.

Ως αποτέλεσμα, βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστός επιχειρησιακός σχεδιασμός, με στόχο να διασφαλιστεί ότι διπλωματικό προσωπικό και στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών στη Μέση Ανατολή διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και την αναγκαία εκπαίδευση για την προστασία τους.

Το πρόβλημα με τον νόμο παρακολουθήσεων και η προειδοποίηση προς το Κογκρέσο

Η αυξανόμενη ανησυχία για ενδεχόμενες επιθέσεις συμπίπτει με μια κρίσιμη εκκρεμότητα στην αμερικανική νομοθεσία περί παρακολουθήσεων.

Βασικός νόμος που επιτρέπει στις υπηρεσίες πληροφοριών να συλλέγουν επικοινωνίες αλλοδαπών έληξε τον Ιούνιο, εν μέσω αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο σχετικά με τον τότε υπηρεσιακό διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, Μπιλ Πάλτε.

Οι εντολές παρακολούθησης που είχαν εγκριθεί πριν από τη λήξη του νόμου παραμένουν σε ισχύ έως τον Μάρτιο του 2027.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της εθνικής ασφάλειας προειδοποιούν ότι, εάν το Κογκρέσο δεν προχωρήσει στην ανανέωση της νομοθεσίας, οι υπηρεσίες θα χάσουν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία εντοπισμού τρομοκρατικών σχεδίων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ απέστειλαν επιστολή στις ηγεσίες Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, ζητώντας την επανέγκριση του νόμου.

Στην επιστολή προειδοποιούσαν ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε να θέσει «σε κίνδυνο τις ζωές τόσο των Αμερικανών στην πατρίδα όσο και των στρατιωτών μας που υπηρετούν στο εξωτερικό, εν μέσω του αυξημένου επιπέδου απειλής για το οποίο ενημερώθηκε η Ομάδα των Οκτώ».

Πρόκειται για τη λεγόμενη «Gang of Eight», την ομάδα που απαρτίζεται από τους τέσσερις ηγέτες των δύο σωμάτων του Κογκρέσου και τους επικεφαλής των δύο κομμάτων στις επιτροπές πληροφοριών της Βουλής και της Γερουσίας.

Τα μέλη της είχαν ενημερωθεί για το Ιράν λίγες ημέρες πριν από την αποστολή της επιστολής. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, εάν η ενημέρωση περιλάμβανε συγκεκριμένα τις πληροφορίες για πιθανή επίθεση με ραδιενεργά υλικά ή χημικά όπλα στην Ουάσιγκτον.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και φόβοι για νέα κλιμάκωση

Οι νέες πληροφορίες έρχονται ενώ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παραμένουν εγκλωβισμένες στη στρατιωτική και διπλωματική αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού και τη διακοπή των εχθροπραξιών δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αρκετά σύντομα», το ενδεχόμενο επιθέσεων εντός των ΗΠΑ αναδεικνύει τους κινδύνους περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Πηγή από την περιοχή ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν μια συμφωνία, αλλά προς το παρόν καμία δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη συμφωνίας, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ορισμένοι παράγοντες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να υπονομεύσουν τη διπλωματική διαδικασία.

Στο επίκεντρο αυτών των ανησυχιών βρίσκονται σκληροπυρηνικά στελέχη του ιρανικού καθεστώτος ή ομάδες που ενδέχεται να δρουν χωρίς πλήρη κεντρικό έλεγχο και οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν επωφεληθεί από τη συνέχιση του πολέμου.

Τέτοιες ομάδες θα μπορούσαν να έχουν κίνητρο να πραγματοποιήσουν μια επίθεση, προκειμένου να αποτρέψουν τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Αμερικανός αξιωματούχος επισήμανε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει πως η χρήση χημικού όπλου ή «βρώμικης βόμβας», είτε στη Μέση Ανατολή είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα προκαλούσε σοβαρά αντίποινα.

Ωστόσο, εάν η ιρανική ηγεσία καταλήξει στο συμπέρασμα ότι απειλείται η ίδια η επιβίωση του καθεστώτος, ενδέχεται να θεωρήσει αποδεκτό ακόμη και ένα τόσο μεγάλο ρίσκο, σύμφωνα με την εκτίμησή του.

Protothema.gr