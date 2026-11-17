Μια περίοδος βαθιάς εσωτερικής ανακατάταξης διανύει η ΕΔΕΚ, με τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων να καταδεικνύουν ότι η ανανέωση της κομματικής ηγεσίας δεν αποτελεί τη μοναδική πρόκληση που βρίσκεται ενώπιον του κινήματος. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ηγεσίας, η οικονομική περιστολή και οι διαφορετικές πολιτικές επιδιώξεις στελεχών, δημιουργούν ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο η επόμενη ημέρα του κόμματος, παραμένει ανοιχτή.

Η εκλογική διαδικασία του Δεκεμβρίου αποκτά, ως εκ τούτου, ευρύτερη σημασία. Δεν πρόκειται μόνο για την ανάδειξη νέων προσώπων, αλλά και για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες θα λειτουργήσει η ΕΔΕΚ τα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η νέα ηγεσία, θα καταφέρει να συνδυάσει την οργανωτική ανασυγκρότηση, με την πολιτική συνεννόηση και την αποκατάσταση των εσωτερικών σχέσεων.

Η διεκδίκηση της προεδρίας και οι υποψηφιότητες που διαμορφώνονται

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να παραμείνει στην προεδρία, διεκδικώντας νέα εντολή από το συνέδριο. Την ίδια στιγμή, ο Μάριος Χαννίδης εξετάζει το ενδεχόμενο να εισέλθει στη διεκδίκηση του κορυφαίου αξιώματος, αναμένοντας να ολοκληρωθούν πρώτα οι διαδικασίες ανάδειξης των επαρχιακών στελεχών.

Στη δεύτερη τη τάξει θέση του κόμματος έχουν ήδη διαμορφωθεί δύο υποψηφιότητες, με τον Πάρη Πιττάκαρα και τον Γιάννη Αναστασίου να δηλώνουν παρόντες στη διαδικασία. Για τις αντιπροεδρίες, στο εσωτερικό της ΕΔΕΚ συζητούνται οι περιπτώσεις του Ανδρέα Σίκκη, του Ανδρέα Γιάγκου, του Νίκου Σολωμού και του Πέτρου Στυλιανάκη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Μορφάκη Σολομωνίδη, ο οποίος μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του αναπληρωτή προέδρου. Οι εξελίξεις γύρω από τον ρόλο του στον κομματικό μηχανισμό, αλλά και η αποστολή επιστολής πλεονασμού, δημιουργούν νέα δεδομένα ως προς την παρουσία του στην επόμενη οργανωτική δομή.

Αντίθετα, ο Κωστής Ευσταθίου έχει επιλέξει να μη διεκδικήσει θέση στη νέα ηγεσία. Η δική του προσέγγιση, επικεντρωνόταν στη δημιουργία ενός σχήματος στο οποίο θα είχαν θέση διαφορετικές απόψεις και εσωκομματικές τάσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Η πρόταση αυτή, δεν προχώρησε σε μια συμφωνημένη λύση, με αποτέλεσμα ο πρώην βουλευτής να παραμείνει εκτός της εκλογικής αναμέτρησης.

Οι περικοπές στο προσωπικό και η προσπάθεια περιορισμού των δαπανών

Παράλληλα με τις διεργασίες για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας, ένα άλλο ζήτημα προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος: η απόφαση για σημαντική μείωση του έμμισθου προσωπικού.

Η πρόεδρος της ΕΔΕΚ έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας, αποστέλλοντας επιστολές πλεονασμού σε εργαζομένους του κομματικού μηχανισμού. Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις σχετικές αποφάσεις βρίσκονται ο Μορφάκης Σολομωνίδης, ο Γιώργος Γεωργίου, η Παντελίτσα Γιόκκα και ο Αχιλλέας Μαλαχουρίδης.

Η εξέλιξη αυτή, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν αφορά απλώς μια λογιστική προσαρμογή. Επηρεάζει τη λειτουργική συγκρότηση του κόμματος και ανθρώπους που είχαν αναλάβει συγκεκριμένες ευθύνες, στον οργανωτικό και διοικητικό του μηχανισμό.

Η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων συνδέεται με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΔΕΚ, ιδίως μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής της εκπροσώπησης. Ωστόσο, οι αλλαγές στο προσωπικό, συμπίπτουν με μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν ήδη διαφωνίες για τον τρόπο διαχείρισης των κομματικών υποθέσεων.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο λόγω των αντιδράσεων που είχαν προηγηθεί για τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Στελέχη είχαν εκφράσει ενστάσεις για το κατά πόσο σημαντικές διοικητικές επιλογές θα έπρεπε να προχωρούν χωρίς προηγούμενη ουσιαστική συζήτηση στα αρμόδια συλλογικά όργανα.

Η απομάκρυνση ή η αλλαγή εργασιακού καθεστώτος προσώπων που είχαν ενεργό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό αναμένεται, συνεπώς, να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και στο ευρύτερο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι κατά πόσο οι οικονομικές αποφάσεις θα συνοδευτούν από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα της κομματικής λειτουργίας.

Η δημόσια παρέμβαση Σιζόπουλου και η εκκρεμότητα του απολογισμού

Στο ήδη φορτισμένο εσωκομματικό περιβάλλον προστέθηκε και η νέα δημόσια τοποθέτηση του πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, απάντησε στις επικρίσεις που διατυπώνονται για την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν στην ηγεσία του κινήματος, υπογραμμίζοντας ότι δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητους τους ισχυρισμούς που αφορούν τη διαχείριση της προηγούμενης περιόδου.

«Η μέχρι στιγμής σιωπή μου δεν είναι ούτε αδυναμία, ούτε ανοχή, ούτε αποδοχή», δήλωσε.

Ο τέως πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή του τεκμήρια για ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά του κόμματος, την περιουσιακή του κατάσταση και τον τρόπο λειτουργίας του. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν αυτά τα ντοκουμέντα».

Το συνέδριο ως αφετηρία μιας ευρύτερης αναμέτρησης

Μέχρι την εκλογική διαδικασία του Δεκεμβρίου, οι επαρχιακές οργανώσεις αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο εσωτερικής κινητικότητας. Από τις διαδικασίες αυτές αναδεικνύονται νέα πρόσωπα στις τοπικές επιτροπές, ενώ παράλληλα καθορίζεται η εκπροσώπηση κάθε επαρχίας, στην Κεντρική Επιτροπή.

Η ανανέωση των συγκεκριμένων οργάνων, έχει σημασία για τη μελλοντική λειτουργία του κόμματος, αφού η σύνθεσή τους θα επηρεάσει τις ισορροπίες στο εσωτερικό της ΕΔΕΚ και τη συμμετοχή των διαφορετικών ομάδων στις αποφάσεις.

Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία για την επόμενη ηγεσία, θα βρίσκεται πέρα από την εκλογή της. Θα πρέπει να διαχειριστεί τις οικονομικές εκκρεμότητες, να επανασχεδιάσει τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού, να αντιμετωπίσει τις διαφωνίες που έχουν αναπτυχθεί και να διαμορφώσει μια σαφή πολιτική πρόταση, για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.