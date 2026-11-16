Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «η Άσσια πλήρωσε το βαρύτερο τίμημα της τουρκικής εισβολής. Αποκόπηκε από τις ελεύθερες περιοχές στις 14 Αυγούστου 1974 και, την επομένη ημέρα, τα τουρκικά στρατεύματα εισήλθαν στο χωριό. Οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι της Άσσιας –μια κοινότητα το 1974 πέραν των 3000 κατοίκων, με τα τότε δεδομένα ήταν κωμόπολη– καθώς και κάτοικοι γειτονικών χωριών που είχαν καταφύγει εκεί, βρέθηκαν αντιμέτωποι με βιαιοπραγίες, δολοφονίες, κακοποιήσεις και ομηρεία ανυπεράσπιστων πολιτών».

«Ογδόντα οκτώ συμπατριώτες μας, οι οποίοι κατάγονταν ή διέμεναν στην Άσσια, κατέστησαν αγνοούμενοι. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί οστά 69 προσώπων, με τα στοιχεία να μαρτυρούν την άγρια δολοφονία αυτών των 69 συμπατριωτών μας, ενώ η τύχη άλλων 19 εξακολουθεί να αγνοείται», είπε.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «τραγική είναι η περίπτωση των 70 ανδρών από την Άσσεια και τα γύρω χωριά, οι οποίοι αρπάχθηκαν με τη βία και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γκαράζ Παυλίδη και στη συνέχεια στην περιοχή Ορνίθι της Αφάντειας, όπου δολοφονήθηκαν».

Όπως είπε, «υπολείμματα οστών εντοπίστηκαν αργότερα σε πηγάδια της περιοχής. Τα κύρια λείψανά τους, όμως, είχαν μετακινηθεί από τους αρχικούς χώρους ταφής και εξακολουθούν να αναζητούνται, ώστε να παραδοθούν στις οικογένειές τους και να ταφούν με τις δέουσες τιμές».

Σημείωσε πως παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις και την άρνηση της τουρκικής πλευράς να συνεργαστεί, «οι προσπάθειές μας συνεχίζονται. Έχω ενημερωθεί ότι στο Ορνίθι, κοντά στα πηγάδια που ανασκάφηκαν, οριοθετήθηκαν και άλλα πηγάδια για ανασκαφή. Με βάση τον προγραμματισμό, το 2027 θα ανασκαφούν δύο πηγάδια για τους αγνοούμενους Ασσιώτες».

Επίσης, πρόσθεσε ότι «θα γίνει διερεύνηση επιπλέον σημείων που εμπίπτουν σε στρατιωτική περιοχή, μέχρι να καταλήξουμε σε σημεία προς ανασκαφή, τα οποία θα τεθούν ως προτεραιότητα. Τρία σημεία βρίσκονται εντός και πέριξ της Άσσιας».

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι «η ολοκλήρωση του οικήματος, του προσωρινού σας σπιτιού, αποτελεί, ανάμεσα σε άλλα, ζωντανή απόδειξη της αγάπης σας για την Άσσια και της θέλησής σας να κρατήσετε άσβεστη τη μνήμη των πατρογονικών μας εστιών μέχρι και την ευλογημένη μέρα της επιστροφής».

«Η δική μας παρουσία