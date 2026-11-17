Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Γεννάδιος,

Γενάδιος.

Άγιος Γεννάδιος

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (458-471), η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 17 Νοεμβρίου.

Ο Γεννάδιος υπήρξε προηγούμενος πρεσβύτερος στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας και διαδέχθηκε στο θρόνο του Πατριαρχείου τον Ανατόλιο. Υπήρξε λόγιος ιεράρχης και διακρίθηκε για την αυστηρότητα του βίου του, την παραδειγματική ταπεινότητά του και το ορθόδοξο φρόνημά του.

Το 471 παραιτήθηκε από το πατριαρχικό αξίωμα για λόγους υγείας και όρισε ως διάδοχό του τον πρεσβύτερο Ακάκιο, άνθρωπο του περιβάλλοντός του. Ο ίδιος επισκέφθηκε ως απλός μοναχός τους Αγίους Τόπους και κατόπιν την Κύπρο. Εκεί, περιπλανώμενος στην περιοχή της Πάφου, αναζητώντας το ασκητήριο του Αγίου Ιλαρίωνος, πέθανε από το πολύ κρύο.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας και η Διεθνής Ημέρα Σπουδαστών.

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Ertnews.gr