Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Παράκρουση στο ΔΗΚΟ» και γράφει για τις διεργασίες στο κόμμα ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028, «υπό πίεση» για στήριξη της υποψηφιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Αλλού, με τίτλο «Η ρηματική διακοίνωση ισοδυναμεί με άδεια», φιλοξενεί δηλώσεις του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, Χάρη Τζημήτρα, για το έργο του GSI, ο οποίος υποστηρίζει ότι η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία για τις εργασίες για τον Great Sea Interconnector ισοδυναμεί με άδεια, δημιουργεί προηγούμενο και η Άγκυρα θα το χρησιμοποιήσει αυτό στο μέλλον. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση διακηρύσσει ότι δεν θα επιτρέψει αδιέξοδο, ενώ "συντηρεί μια διαδικασία χωρίς επιστροφή στις διαπραγματεύσεις".

Η εφημερίδα «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Υποχρεωτικά σε ορίζοντα… τετραετίας» και γράφει ότι η πρόταση του Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα για τα Ταμεία Προνοίας προβλέπει υποχρεωτική ένταξη των μισθωτών σε αυτά, με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Σε άλλο θέμα, με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η εφημερίδα κάνει αναφορά στα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973. Αλλού γράφει ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ δεν πήγαν στη χθεσινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ενώ έκαναν λόγο για «προειλημμένες αποφάσεις» και «διακοσμητικό διάλογο».

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ενιαία τιμή νερού σε όλη την Κύπρο» αναφέρει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει σήμερα το νέο πλαίσιο για την εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής στο νερό σε παγκύπρια βάση, με κοινή χρέωση ανά κυβικό μέτρο για όλους τους καταναλωτές και καθορισμό ανώτατων τελών αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων. Αλλού κάνει λόγο για «διπλοπωλήσεις εκατοντάδων τάφων» στο κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία, με περισσότερους από 700 τάφους να έχουν πωληθεί πάνω από μία φορά. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι το Τμήμα Δασών παραμένει «οριστικά» στο Υπουργείο Γεωργίας, καθώς δεν θα ενταχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε αντίθεση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Τα σπίτια ακριβαίνουν, οι μισθοί δεν φτάνουν» γράφει ότι το ΑΚΕΛ καταθέτει τρεις συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστιής κρίσης . Αλλού προβάλλει την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με αναφορές σε αγώνες για μόρφωση, εργασία και αξιοπρεπή ζωή, «απέναντι στην ακροδεξιά και τον φασισμό». Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, κάνοντας λόγο για κενά στην κοινωνική φροντίδα, οικονομικά απρόσιτες δομές, καθυστερήσεις στη στήριξη ηλικωμένων και υποστελεχωμένες υπηρεσίες.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» με τίτλο «Νέα εποχή για την Κύπρο στην εξερεύνηση του διαστήματος» προβάλλει στο κύριο της θέμα την παρουσίαση του πρώτου δορυφόρου που κατασκευάστηκε στην Κύπρο, καθώς και του Κέντρου Δεδομένων και Προβλέψεων Διαστημικού Καιρού στη Λευκωσία, κάνοντας λόγο για σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας. Αλλού αναφέρει ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ παρενέβη στην Αυλώνα, όπου Τούρκος έποικος φέρεται να καλλιεργούσε γη εντός της νεκρής ζώνης χωρίς άδεια. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στη σύλληψη προσώπου από την Αστυνομία για υπόθεση πλαστών χαρτονομισμάτων αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ.

ΚΥΠΕ