Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ένα μεγάλο blackout που υποτίθεται ότι θα σημειωθεί στις 17 Νοεμβρίου 2026. Οι εκδοχές των σχετικών σεναρίων διαφέρουν, ωστόσο όλες συγκλίνουν στην πρόβλεψη ότι το διαδίκτυο ή το ηλεκτρικό δίκτυο θα καταρρεύσουν μέσα στην εβδομάδα εξαιτίας μιας κυβερνοεπίθεσης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένες θεωρίες κάνουν λόγο ακόμη και για πλήρη «επαναφορά» των τραπεζικών λογαριασμών, ενώ άλλες υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για τρεις μήνες, προκαλώντας κατάρρευση του παγκόσμιου εμπορίου και βασικών υποδομών.

Οι φήμες για το blackout και η πραγματική αφορμή

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες θεωρίες συνωμοσίας που διαδίδονται στο διαδίκτυο, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Δεν έχει προκύψει καμία ένδειξη ότι επίκειται μια μεγάλης κλίμακας διακοπή των ηλεκτρονικών υποδομών στις 17 Νοεμβρίου, ωστόσο, οι φόβοι που εκφράζονται δεν είναι εντελώς αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας ενδέχεται να συνδέεται με την παρερμηνεία ενός πραγματικού γεγονότος.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών των ΗΠΑ (FEMA) και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) έχουν προγραμματίσει για τις 17 Νοεμβρίου, περίπου στις 14:20 ώρα Ανατολικής Ακτής (21:20 ώρα Ελλάδας), μια δοκιμή του εθνικού Συστήματος Ειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Alert System).

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις θα διακοπούν προσωρινά, προκειμένου να μεταδοθεί ένα ηχητικό και γραπτό μήνυμα στα αγγλικά και τα ισπανικά. Σε αυτό θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμή του συστήματος, η οποία καλύπτει τις ΗΠΑ από τις 14:20 έως τις 14:50 και δεν απαιτεί καμία ενέργεια από τους πολίτες. Η σύμπτωση αυτή, σε συνδυασμό με την πρόσφατη μεγάλη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, φαίνεται πως έχει ενισχύσει τις ανησυχίες. Η βλάβη επηρέασε εφαρμογές όπως το Outlook και το Teams σε δεκάδες χώρες, προκαλώντας προβλήματα σε μεγάλο αριθμό χρηστών.

Η Microsoft ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το περιστατικό δεν οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση ή σε ενέργειες αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ως αιτία ανέφερε ένα τεχνικό πρόβλημα στις ρυθμίσεις των διακομιστών, οι οποίες είχαν εφαρμοστεί έπειτα από μια προγραμματισμένη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη βλάβη δεν συνδέεται με την προγραμματισμένη δοκιμή του συστήματος έκτακτης ανάγκης.

Γιατί οι κυβερνοεπιθέσεις με AI αποτελούν πραγματική απειλή

Παρότι το σενάριο ενός παγκόσμιου blackout στις 17 Νοεμβρίου δεν στηρίζεται σε στοιχεία, οι κυβερνοεπιθέσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν υπαρκτό κίνδυνο και αναμένεται να απασχολήσουν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Καθώς τα εργαλεία AI γίνονται φθηνότερα και ευκολότερα προσβάσιμα, μειώνονται σημαντικά τα εμπόδια για όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις.

Στο παρελθόν, μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση απαιτούσε υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων και σημαντικούς πόρους, πλέον όμως, ακόμη και άτομα με περιορισμένη εμπειρία και ελάχιστη χρηματοδότηση μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να οργανώσουν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Στους πιθανούς κινδύνους προστίθεται και το ενδεχόμενο αυτόνομων συστημάτων AI να προχωρήσουν σε επιβλαβείς ενέργειες χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση, ένα ζήτημα που προκαλεί ολοένα μεγαλύτερο προβληματισμό.

Οι κυβερνήσεις καλούν τους πολίτες να δημιουργήσουν αποθέματα

Την ίδια στιγμή, το κλίμα ανησυχίας ενισχύεται από τις συστάσεις αρκετών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Μεταξύ αυτών, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία έχουν επικαιροποιήσει τις οδηγίες τους, προτρέποντας τους πολίτες να διατηρούν αποθέματα τροφίμων μακράς διάρκειας, νερού και ειδών υγιεινής για την περίπτωση έκτακτων διακοπών στην ηλεκτροδότηση, την υδροδότηση ή τη λειτουργία του διαδικτύου.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν πραγματικοί λόγοι να προβληματιζόμαστε για την εξάρτηση της σύγχρονης κοινωνίας από την τεχνολογία και τις απειλές που μπορεί να προκύψουν σε ένα ολοένα πιο αβέβαιο περιβάλλον. Η προετοιμασία για απρόβλεπτες καταστάσεις είναι, επομένως, λογική. Αυτό, όμως, απέχει πολύ από τον ισχυρισμό ότι κάποιος χρήστης του TikTok διαθέτει πληροφορίες για ένα οργανωμένο σχέδιο παγκόσμιων ισχυρών προσώπων που πρόκειται να προκαλέσουν κάτι καταστροφικό στις 17 Νοεμβρίου.

Όπως συνέβη με τον πανικό για το Y2K ή τις προβλέψεις περί καταστροφής του κόσμου με αφορμή το ημερολόγιο των Μάγια τον Δεκέμβριο του 2012, είναι εξαιρετικά πιθανό η συγκεκριμένη ημερομηνία να περάσει χωρίς να συμβεί τίποτα ασυνήθιστο.

Οι συγκεκριμένες ιστορίες, πάντως, αποκαλύπτουν κάτι για την εποχή μας: μια αυξανόμενη υπαρξιακή αγωνία απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Και υπάρχει μια ειρωνεία σε αυτό, καθώς η ίδια η τεχνολογία που προκαλεί αυτούς τους φόβους έχει κάνει πολύ πιο εύκολη και γρήγορη τη διάδοσή τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Gazzetta.gr