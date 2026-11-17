Η είδηση του θανάτου της 79χρονης, το μεσημέρι σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου η άτυχη γυναίκα ήταν γνωστή τόσο για την επαγγελματική της διαδρομή όσο και για την έντονη κοινωνική και εθελοντική της προσφορά.

Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου όπου η 79χρονη βρισκόταν στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου του Μεσολογγίου, προκειμένου να παρακολουθήσει θεατρική παράσταση.

Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, παραπάτησε και έπεσε στο έδαφος, χτυπώντας με δύναμη στο κεφάλι. Η κατάσταση αποδείχθηκε εξαιρετικά κρίσιμη από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκόμενων, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και δεν κατάφερε να τις ανακτήσει.

Άμεσα έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Όπως αναφέρει το messolonghinews.gr λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, καθώς είχε υποστεί σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 79χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε σήμερα το μεσημέρι.

Η επαγγελματική διαδρομή και η εθελοντική της προσφορά

Η Ελένη Καλομάμα, όπως είναι το όνομα της 79χρονης, είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών ως δικαστική υπάλληλος στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

Παράλληλα, είχε αναπτύξει αξιόλογη εθελοντική δραστηριότητα, προσφέροντας χρόνο και υπηρεσίες σε κοινωνικές δράσεις της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, συμμετείχε εθελοντικά στα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στο Μεσολόγγι, συμβάλλοντας στην προσπάθεια καθημερινής στήριξης ανθρώπων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

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Η άτυχη γυναίκα

Την Τρίτη η κηδεία της

Η εξόδιος ακολουθία της Ελένης Καλομάμα θα τελεστεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 14:30.

Την αποχαιρετούν η αδελφή της, τα ανίψια της και οι υπόλοιποι συγγενείς της.

Protothema.gr