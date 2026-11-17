Πρόκειται για τον λεγόμενο «GTA Flu», τον όρο που χρησιμοποιείται για να περιγρράψει το κύμα απουσιών από την εγασία λόγω της κυκλοφορίας του Grand Theft Auto VI, ενός από τα πλέον αναμενόμενα βιντεοπαιχνίδια στην ιστορία. Η προσμονή για τον νέο τίτλο της Rockstar Games είναι τόσο μεγάλη, ώστε επιχειρήσεις, ειδικοί της αγοράς εργασίας και οικονομικοί αναλυτές επιχειρούν να υπολογίσουν τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η κυκλοφορία του στην παραγωγικότητα.

Ο όρος «GTA Flu» είχε εμφανιστεί το 2013, όταν η κυκλοφορία του GTA V συνοδεύτηκε από αναφορές για μαζικές αναρρωτικές άδειες. Δεκατρία χρόνια αργότερα, το φαινόμενο φαίνεται να επιστρέφει σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα.

Πάνω από 83.000 ημέρες άδειας στη Βρετανία

Τα στοιχεία από τη Βρετανία είναι ενδεικτικά του ενθουσιασμού που έχει προκαλέσει το παιχνίδι. Η εταιρεία λογισμικού διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού BrightHR εξέτασε δεδομένα απουσιών περισσότερων από 1,2 εκατομμύρια εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται σε 70.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, το GTA αναφέρεται στο 4,6% των αιτημάτων άδειας που εξετάστηκαν για την ημέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού, ενώ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο εκτιμάται ότι έχουν προγραμματιστεί περίπου 83.000 ημέρες άδειας με αφορμή την κυκλοφορία του.

Ορισμένες από τις αιτιολογίες που έδωσαν οι εργαζόμενοι στους εργοδότες τους είναι χαρακτηριστικές. «Βγαίνει το νέο GTA! Θα περάσω μία εβδομάδα στον καναπέ με το εσώρουχό μου!», έγραψε ένας εργαζόμενος στο αίτημά του. Ένας άλλος ανέφερε: «Θα παίξω το νέο GTA – το περιμένω εδώ και ένα δισεκατομμύριο χρόνια». Υπήρξε, μάλιστα, και εργαζόμενος που προειδοποίησε: «Κυκλοφορία GTA – Αν δεν εγκριθεί η άδειά μου, θα υποβάλω την παραίτησή μου».

Η BrightHR διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πόσα από αυτά τα αιτήματα εγκρίθηκαν τελικά από τους εργοδότες. Άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των Βρετανών που σκοπεύουν να απουσιάσουν από τις εργασίες τους σε 1,2 έως 2,5 εκατομμύρια, αν και τα συγκεκριμένα στοιχεία προέρχονται από διαφορετικές έρευνες και δεν μπορούν να θεωρηθούν επιβεβαιωμένα.

Ο αμερικανικός στρατός δίνει τετραήμερες άδειες για το GTA VI

Ο ενθουσιασμός για το παιχνίδι έχει φτάσει ακόμη και στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Η 3η Μεραρχία Πεζικού του αμερικανικού στρατού, που εδρεύει στο Φορτ Στιούαρτ της Τζόρτζια, προσέφερε σε στρατιώτες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τετραήμερη άδεια για να παίξουν το GTA VI κατά την κυκλοφορία του.

Η συγκεκριμένη παροχή εντάχθηκε σε πρόγραμμα κινήτρων για την ανανέωση της στρατιωτικής τους θητείας. Για να λάβουν την άδεια, οι στρατιώτες έπρεπε να υπογράψουν συμβόλαιο επανακατάταξης διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών, μεταξύ 1ης Αυγούστου και 12ης Νοεμβρίου.

«Η ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα κινήτρων που να συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των στρατιωτών», εξήγησε στο BBC η αντισυνταγματάρχης Άντζελ Τόμκο, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της μεραρχίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει τον Αύγουστο, 130 στρατιώτες του τάγματος πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και 20 είχαν ήδη επιλέξει το συγκεκριμένο κίνητρο για να ανανεώσουν τη θητεία τους.

Το «κόλπο της Νέας Ζηλανδίας» για να παίξουν 13 ώρες νωρίτερα

Εκτός από τις άδειες, χιλιάδες παίκτες αναζητούν τρόπους να αποκτήσουν πρόσβαση στο GTA VI πριν από την επίσημη ώρα κυκλοφορίας του στη χώρα τους. Το παιχνίδι πρόκειται να γίνει διαθέσιμο τα μεσάνυχτα, σε τοπική ώρα, σε κάθε περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Ζηλανδία θα είναι μεταξύ των πρώτων χωρών όπου οι παίκτες θα μπορέσουν να ξεκινήσουν.

Η διαφορά ώρας με τη Βρετανία έχει οδηγήσει πολλούς χρήστες να αναζητούν τρόπους ώστε οι κονσόλες τους να εμφανίζονται ως εγκατεστημένες στη Νέα Ζηλανδία. Σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις για τον όρο «GTA 6 New Zealand trick» έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 5.000% στη Βρετανία τον τελευταίο μήνα.

Η δημοσιογράφος βιντεοπαιχνιδιών Βικ Χουντ εξηγεί ότι πολλοί παίκτες θέλουν να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, όχι μόνο λόγω του ενθουσιασμού τους, αλλά και για να αποφύγουν τις αποκαλύψεις για την πλοκή του παιχνιδιού που θα κατακλύσουν το διαδίκτυο.

«Καθώς η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται 13 ώρες μπροστά από τη Βρετανία, αυτό σημαίνει 13 ώρες παιχνιδιού κατά τις οποίες μπορούν να διαδοθούν στο διαδίκτυο σημαντικές λεπτομέρειες της ιστορίας και εκπλήξεις», επισημαίνει. «Πήρα μία επιπλέον ημέρα πληρωμένης άδειας όταν το έμαθα», έγραψε χρήστης του Reddit.

Η συγκεκριμένη πρακτική, ωστόσο, ενέχει κινδύνους. Η Microsoft και η Sony διαθέτουν κανόνες για τη γεωγραφική περιοχή των λογαριασμών και των αγορών στις κονσόλες Xbox και PlayStation. Σύμφωνα με τη Λουίζ Γούλντριτζ της Ampere Analysis, οι περιορισμοί της Sony είναι ελαφρώς αυστηρότεροι.

Αγοράζουν PlayStation 5 αποκλειστικά για το GTA VI

Η κυκλοφορία του παιχνιδιού έχει προκαλέσει και ένα διαφορετικό φαινόμενο: την αγορά νέων κονσολών αποκλειστικά για την πρόσβαση στο GTA VI. Το παιχνίδι δεν θα είναι διαθέσιμο για υπολογιστές κατά την αρχική κυκλοφορία του, ακολουθώντας την πρακτική προηγούμενων τίτλων της σειράς.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι διαθέτουν μόνο υπολογιστή θα χρειαστεί είτε να περιμένουν είτε να αγοράσουν συμβατή κονσόλα. «Σκεφτείτε λίγο και τους χρήστες υπολογιστών, που θα πρέπει να ζήσουν την εμπειρία μέσα από τα βίντεο άλλων στο YouTube και τις μεταδόσεις στο Twitch», δήλωσε στο BBC ο παίκτης Στίβεν Φιν.

Στη Βρετανία, ένα PlayStation 5 κοστίζει από 520 λίρες, ενώ η ισχυρότερη έκδοση PS5 Pro πλησιάζει τις 790 λίρες. Παρά το υψηλό κόστος, αρκετοί παίκτες εμφανίζονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν στην αγορά μόνο και μόνο για να συμμετάσχουν στην κυκλοφορία που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες της δεκαετίας.

Ο Αμερικανός YouTuber isoish δημοσίευσε βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τη νέα του κονσόλα, εξηγώντας: «Το μόνο παιχνίδι που θα έχω εδώ μέσα είναι το GTA. Ολόκληρο το PS5 είναι για το GTA VI».

Πηγή: protothema.gr