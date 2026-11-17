Ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, φέροντας τραύματα στον λαιμό και στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας είχε ενημερώσει οικεία του πρόσωπα ότι θα μετέβαινε στην περιοχή του Κύκκου, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να συνθέσουν τα γεγονότα που προηγήθηκαν του εντοπισμού του.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Μόρφου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν οτιδήποτε για τις κινήσεις του 34χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος εντοπίστηκε γύρω στις 9:00 το πρωί της Δευτέρας από πλήρωμα ασθενοφόρου που διερχόταν τυχαία από την περιοχή.

Οι ανακριτές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, περιλαμβανομένου του κατά πόσον ο τραυματισμός προκλήθηκε στο σημείο όπου εντοπίστηκε ή εάν μεταφέρθηκε εκεί αφού είχε ήδη τραυματιστεί.