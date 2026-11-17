«Ξεκίνησαν τα έργα στην λευκωσία, έκλεισαν δρόμοι στις γειτονιές μας και εμείς καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε μια καθημερινότητα γεμάτη λάσπες, χώματα, σκόνη και δυσκολία πρόσβασης στα ίδια μας τα σπίτια. Και όλα αυτά ενόψει των γιορτών», τονίζεται στην ανάρτηση.

Ο πολίτης διερωτάται μέσα από την ανάρτηση «αναρωτιέμαι πραγματικά πώς περιμένουν οι αρμόδιοι να μπαίνουμε στα σπίτια μας μέσα από τις λάσπες, να καθαρίζουμε καθημερινά και να ζούμε με αυτή την κατάσταση. Θα άρεσε άραγε στον κύριο Δήμαρχο Προύντζο να επιστρέφει στο σπίτι του και να αναγκάζεται να περνά μέσα από λάσπες για να μπει στην κατοικία του;»

«Και σαν να μην έφτανε η ταλαιπωρία, έρχεται και η οικονομική επιβάρυνση. Μας καλούν να πληρώσουμε €1.500 και πλέον για τα πεζοδρόμια, ενώ αν επιλέξουμε την αποπληρωμή σε δόσεις για 20 χρόνια, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει περίπου τις €2.500! Και μην φανταστείτε πως είναι μεγάλο το πεζοδρόμιο που καλούμαστε να πληρώσουμε», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Στην ανάρτηση ο πολίτης διευκρινίζει, «κανείς δεν είναι αντίθετος με την αναβάθμιση της Λευκωσίας. Όλοι θέλουμε όμορφες, ασφαλείς και λειτουργικές γειτονιές. Αλλά η αναβάθμιση δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της αξιοπρέπειας, της καθημερινότητας και της τσέπης των κατοίκων»

«Λίγος σεβασμός, λίγη πρόνοια και, κυρίως, λίγη ενσυναίσθηση δεν είναι υπερβολικές απαιτήσεις. Είναι το αυτονόητο», τονίζεται στην ανάρτηση.

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