Ο Λέων ολοκλήρωνε τη 12ήμερη περιοδεία του στη Νότια Αμερική και έχει γίνει γνωστός για την επιδεξιότητά του, καθώς οι πιστοί τού πετούν διάφορα αντικείμενα κατά τις μετακινήσεις του. Έχει καταφέρει να πιάσει λούτρινα παιχνίδια και σημαίες, ενώ σε ακρόαση στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη είχε σταματήσει ακόμη και για να πιάσει μια πίτσα που του προσέφεραν κάτοικοι του Σικάγο.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ενώ επέβαινε στο παπικό όχημα, δεν κατάφερε να πιάσει ένα αντικείμενο που εκτοξεύτηκε προς το μέρος του από το συγκεντρωμένο πλήθος σε αεροπορική βάση στη Λίμα, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Ρώμη.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τον πάπα να τρίβει το μάτι του λίγο μετά τη ρίψη του αντικειμένου, καθώς χαιρετούσε τους πιστούς κατά τη διαδρομή προς τη λειτουργία. Από τις εικόνες εκτιμάται ότι επρόκειτο πιθανότατα για ροζάριο, δηλαδή κομποσκοίνι προσευχής, το οποίο οι προσκυνητές συχνά ζητούν από τον πάπα να ευλογήσει.

Pope Leo's run of successfully catching items tossed to him from crowds came to an end as what appeared to be a rosary thrown in his direction struck him near the eye as he arrived for a farewell Mass in Peru https://t.co/Z2CiMcxJvw https://t.co/7s0QHvEcE9 — Reuters (@Reuters) November 16, 2026

Ο πάπας συνέχισε κανονικά την περιοδεία του, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι τραυματίστηκε. Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του ευχαρίστησε τους Περουβιανούς για τη φιλοξενία τους κατά την εξαήμερη επίσκεψή του στη χώρα, την οποία χαρακτήρισε πατρίδα του.