Η οικογένειά της, συγγενείς και οικεία της πρόσωπα ετοιμάζονται να της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στις 3:00 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:30 μ.μ., ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές για το φιλανθρωπικό έργο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς.

Αιωνία της η μνήμη.