Η AEGEAN ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο και το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η AEGEAN αξιοποίησε τη δυναμική της θερινής περιόδου, ενισχύοντας τόσο την επιβατική κίνηση όσο και τα έσοδα στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 5,9 εκατ. επιβάτες, με ισορροπημένη αύξηση τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο δίκτυο εξωτερικού, κατά 5% και 4% αντίστοιχα. Οι προσφερόμενες θέσεις αυξήθηκαν κατά 5%, έναντι αύξησης των πτήσεων κατά 2%, αντανακλώντας την χρήση αεροσκαφών μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5%, σε €679,9 εκατ. με οριακή βελτίωση του μοναδιαίου εσόδου ανά διαθέσιμη χιλιομετρική θέση (RASK) στο εποχικά ισχυρότερο τρίμηνο δραστηριότητας. Η βελτίωση του μοναδιαίου εσόδου, η χρήση περισσότερων αεροσκαφών Α321neo μεγαλύτερης χωρητικότητας και η μικρή, προσωρινή υποχώρηση του κόστους του αεροπορικού καυσίμου τον Ιούλιο συνέβαλαν στη διασφάλιση ισχυρού αποτελέσματος κατά το τρίτο τρίμηνο.

Συνεπώς, παρά τις αυξημένες τιμές των αεροπορικών καυσίμων, η AEGEAN ενίσχυσε την κερδοφορία της κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας μικρή αύξηση 4% στα κέρδη EBITDA, που ανήλθαν σε €208,7 εκατ., και στα κέρδη μετά από φόρους, που διαμορφώθηκαν σε €103,9 εκατ. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε και από τη σημαντική συμβολή των συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου στο αεροπορικό καύσιμο που «προστάτευσαν» το 65% των αναγκών κατανάλωσης της εταιρείας από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Η AEGEAN προσέφερε 16,7 εκατ. θέσεις το εννεάμηνο του 2026 και μετέφερε 13,6 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 3%. Η επιβατική κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 6%, σε 5,8 εκατ. επιβάτες, υποστηριζόμενη και από πολλαπλές νέες άμεσες συνδέσεις κυρίως από την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο προς μικρότερα νησιά και προορισμούς. Στο δίκτυο εξωτερικού, η επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 2%, σε 7,8 εκατ. επιβάτες, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή από τον Μάρτιο και μετά, περιόρισαν

τόσο τη δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων σε μέρος του δικτύου όσο και τη διασυνδεόμενη επιβατική κίνηση προς και από την περιοχή μέσω του κύριου κόμβου της Αθήνας. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 81,8%.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών του 2026 ανήλθε σε €1.496,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με τα έσοδα ανά διαθέσιμη χιλιομετρική θέση (RASK) να αυξάνονται μόλις κατά 2%, αύξηση περιορισμένη σε σχέση με την επιβάρυνση από το υψηλότερο κόστος καυσίμων.

Συνολικά, στο εννεάμηνο του 2026, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €354,1 εκατ. ενώ τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €127,2 εκατ., και τα Κέρδη μετά από φόρους σε €100,6 εκατ., μειωμένα κατά 32%. Το κόστος καυσίμων στο εννεάμηνο του 2026 ανήλθε σε €408,1 εκατ. από €270,0 εκατ. το 2025, πριν από την επίδραση των συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου, που περιόρισαν κατά 66% περίπου το μέγεθος της τελικής επιβάρυνσης σε σχέση με το 2025. Επιπλέον, σε σύγκριση με το 2025 τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από συναλλαγματικές αποτιμήσεις, που διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους €14,2 εκατ., έναντι κερδών ύψους €27,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2025.

Παράλληλα, ο Όμιλος διατήρησε ιδιαίτερα ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €923,0 εκατ. στις 30.09.2026.

Ο Όμιλος παρέλαβε 7 νέα αεροσκάφη Airbus A321neo, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό παραλαβών της οικογένειας Airbus neo σε 45 αεροσκάφη, εκ των οποίων 21 A320neo και 24 A321neo, σε σύνολο 90 αεροσκαφών, 72 jet αεροσκαφών και 18 turboprop αεροσκαφών.

Ο κ. Μιχάλης Κουβελιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Το τρίτο τρίμηνο ανέδειξε την ανθεκτικότητα της AEGEAN σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους, σημαντικών περιορισμών στη λειτουργία και παράλληλα έντονου ανταγωνισμού. Αξιοποιήσαμε τη δυναμική της θερινής περιόδου, προσαρμόσαμε με ευελιξία το δίκτυο, αξιοποιήσαμε με επιτυχία την χωρητικότητα και τις δυνατότητες των νέων μας αεροσκαφών, ενισχύοντας την επιβατική κίνηση τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο δίκτυο εξωτερικού. Χωρίς όμως τις προαγορές καυσίμου από το προηγούμενο έτος δεν θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας ούτε στο τρίμηνο αυτό.

Η διατήρηση του υψηλού κόστους καυσίμων, που έφτασε και πάλι στο ψηλότερό του επίπεδο το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και η σταδιακή μείωση των (προ κρίσης) συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές προκλήσεις για τον κλάδο και την εταιρεία μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο προγραμματισμός μας περιλαμβάνει ιδιαίτερα πειθαρχημένη, συχνή και ευέλικτη, προσαρμογή του πτητικού έργου τους επόμενους μήνες, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στα οικονομικά μας μεγέθη.

Στο πλαίσιο αυτό όμως θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε νέα δρομολόγια στους επιβάτες μας αλλά και μεγαλύτερη αξία μέσα από νέες συνεργασίες του προγράμματος πιστότητας. Παράλληλα, προετοιμάζουμε την επόμενη φάση της AEGEAN με τα νέα Airbus A321LR που αναμένουμε να ξεκινήσουμε να παραλαμβάνουμε από το δεύτερο τρίμηνο του 2027».