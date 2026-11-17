Για τον πέμπτο κατηγορούμενο 33 ετών καταχωρήθηκε ξεχωριστή υπόθεση προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης του ως μάρτυρα κατηγορίας ενώ η υπόθεσή τους έχει οριστεί στις 25 Νοεμβρίου ορίστηκε για επιβολή ποινής.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν δέκα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για υποστήριξη και συμμετοχή στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς και συνωμοσία για χρήση εκρηκτικών υλών.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν δέκα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για υποστήριξη και συμμετοχή στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς και συνωμοσία για χρήση εκρηκτικών υλών.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για διάπραξη κακουργήματος κατά παράβαση του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα για την καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και Προστασία των Θυμάτων όπως έχει τροποποιηθεί.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται ότι σε χρόνο μεταξύ του έτους 2025 και του Μαΐου του 2026 εντός και εκτός της Δημοκρατίας συνωμότησαν μεταξύ τους και με άλλα άτομα να παράσχουν υποστήριξη στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς ως προς την κατασκευή εκρηκτικών υλών.

Επίσης ότι στον ίδιο τόπο και χρόνο με την πρώτη κατηγορία συνωμότησαν μεταξύ τους να προβούν σε πράξη τρομοκρατίας που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προκαλούσε σοβαρό εκφοβισμό του κοινού δηλαδή την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών υλών.

Κατηγορούνται ακόμα για συνωμοσία για φόνο κατά παράβαση του άρθρου 217 του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα ότι στον ίδιο τόπο και χρόνο με την πρώτη κατηγορία συνωμότησαν μεταξύ τους να προβούν σε χρήση εκρηκτικών υλών οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ατόμων.

Αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορία ότι κατά τον ίδιο τόπο και χρόνο συμμετείχαν σε τρομοκρατική ομάδα έχοντας γνώση των παράνομων σκοπών της συνδράμοντας στην κατασκευή εκρηκτικών υλών προοριζόμενες για χρήση και ότι συμμετείχαν σε πράξη τρομοκρατίας που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προκαλούσε σοβαρό εκφοβισμό του κοινού δηλαδή την κατασκευή εκρηκτικών υλών.

ΚΥΠΕ