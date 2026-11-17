Από τις 17 Νοεμβρίου έως και τις 5 Δεκεμβρίου 2026, όσοι πραγματοποιήσουν την κράτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας louishotels.com μπορούν να επωφεληθούν με 45% έκπτωση για διαμονή από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.

Από σύντομες χειμερινές αποδράσεις μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές της επόμενης χρονιάς, η Black Friday της Louis Hotels καλύπτει κάθε προτίμηση. Ξενοδοχεία αποκλειστικά για ενήλικες, οικογενειακά και ιδιωτικές βίλες προσφέρουν ξεχωριστές εμπειρίες, με την ποιότητα υπηρεσιών και τη ζεστή φιλοξενία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τον Όμιλο.

Η Black Friday προσφορά σε αγαπημένους προορισμούς

Στην Πάφο, συμμετέχουν τα πέντε αστέρων Cali Resort & Spa, Ivi Mare, Sofianna Resort & Spa, Imperial Island Resort, Louis Ledra Beach, Louis Paphos Breeze και Louis Phaethon Beach. Στον Πρωταρά, η προσφορά περιλαμβάνει τα Louis Althea Beach και Louis St. Elias Resort, ενώ στη Λεμεσό το Royal Apollonia.

Στα ελληνικά νησιά, οι επιλογές περιλαμβάνουν τα Kerkyra Blue Hotel N'Spa και Valmar Corfu στην Κέρκυρα, το Asterion Suites & Spa στην Κρήτη και το Once in Mykonos στη Μύκονο.

Για όσους προτιμούν περισσότερη ιδιωτικότητα, στην προσφορά συμμετέχουν επίσης οι βίλες Althea Kalamies Luxury Villas, Chris Le Mare Luxury Villa, Chris Le Mare Gold Luxury Villa, Lora Pearl Luxury Villa και Nausicaa Luxury Villas στον Πρωταρά.

Η φετινή Black Friday αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να οργανώσετε τις επόμενες διακοπές σας, απολαμβάνοντας 45% έκπτωση σε αγαπημένους προορισμούς. Πραγματοποιήστε την κράτησή σας έως τις 5 Δεκεμβρίου 2026, αποκλειστικά στο louishotels.com.

Στην προσφορά συμμετέχουν επιλεγμένα ξενοδοχεία Adults Only, καθώς και ξενοδοχεία των συλλογών Elegant Collection, Family Collection και Villa Collection. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.