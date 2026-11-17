Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, το ατύχημα σημειώθηκε σε σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από την οδό Seifertova, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης ούτε ο ακριβής αριθμός των τραυματιών.

Protothema.gr