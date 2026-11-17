Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «συμπληρώνονται σήμερα 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, μια από τις κορυφαίες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας, που ταυτίστηκε με τον αγώνα για την ελευθερία, τη Δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Τον Νοέμβριο του 1973, νέοι άνθρωποι, φοιτητές, με θάρρος, αποφασιστικότητα και ακλόνητη πίστη στις δημοκρατικές αξίες, ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία. Με τη στάση τους απέδειξαν τη δύναμη μιας γενιάς που αρνήθηκε να συμβιβαστεί, αφήνοντας μια σπουδαία ιστορική και πολιτική παρακαταθήκη, που διατηρεί ακέραιη τη σημασία της μέχρι σήμερα.

Για την Κύπρο, ασφαλώς, η μνήμη του Πολυτεχνείου αποκτά ιδιαίτερο βάθος μέσα από τα κοινά ιστορικά βιώματα και τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν. Η κυπριακή τραγωδία του 1974 υπενθυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της κατάλυσης της Δημοκρατίας, του εθνικού διχασμού και της υπονόμευσης της συνταγματικής νομιμότητας. Συνέπειες που, περισσότερο από μισό αιώνα μετά, εξακολουθούν να βαραίνουν την πατρίδα μας, με την τουρκική κατοχή να παραμένουν μια ανοιχτή πληγή.

Πενήντα τρία χρόνια μετά, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου διατηρούν αμείωτη την επικαιρότητά τους. Μας υπενθυμίζουν ότι η Δημοκρατία απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, ότι η ελευθερία προϋποθέτει ευθύνη και ότι η εθνική ενότητα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και αναγκαίο θεμέλιο για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων. Κυρίως, όμως, αναδεικνύουν τη δύναμη της νέας γενιάς, τη σημασία της ενεργού συμμετοχής και την ευθύνη κάθε κοινωνίας να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

Για εμάς, στην Κύπρο, η τιμή στην ιστορική αυτή επέτειο συνδέεται και με την ευθύνη να συνεχίσουμε, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, πολιτική βούληση και, κυρίως, εθνική ενότητα, την προσπάθεια για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας.

Αυτή είναι η ουσιαστικότερη παρακαταθήκη της ιστορικής μνήμης: να αντλούμε από τα διδάγματα, να αντλούμε αποφασιστικότητα να οικοδομούμε το μέλλον που αξίζει στην πατρίδα μας και στις επόμενες γενιές».