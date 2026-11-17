Η πρόταση παρουσιάστηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από τον Υφυπουργό Κώστα Κουμή και υιοθετείται και στην πρόταση νόμου που κατέθεσαν οι Βουλευτές Νίκος Γεωργίου του ΔΗΣΥ, Χρύσης Παντελίδης του ΔΗΚΟ και Λίνος Παπαγιάννης του ΕΛΑΜ για την επέκταση της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας που παραχωρήθηκε σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα για να εξασφαλίσουν άδεια με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου νοουμένου ότι συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβατικής περιόδου.

Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε τόσο μέσα στην επιτροπή όσο και σε δηλώσεις του στη συνέχεια, ότι «έχουμε αναλάβει το μερίδιο που μας αναλογεί» για το θέμα, ενώ σημείωσε ότι «δεν έχουμε πρόθεση να καταθέσουμε μελλοντικά νέα χρονική παράταση, εκτός εάν παρουσιαστούν σοβαρές αδυναμίες στις διαδικασίες αδειοδότησης». Είπε επίσης ότι ακόμη και σε τέτοια περίπτωση «θα είναι πολύ πιο αυστηρή».

Τόνισε παράλληλα ότι «εάν κάποια ξενοδοχεία δεν καταθέσουν συγκεκριμένα πιστοποιητικά μέχρι και τον Ιούνιο του 2027, τις αμέσως επόμενες μέρες θα καταγγελθούν, θέση την οποία κοινοποιήσαμε και στους συνδέσμους ξενοδόχων, με την οποία δεν διαφώνησαν» όπως ανέφερε.

Ο κ. Κουμής σημείωσε ότι πρόκειται για ένα χρονίζον πρόβλημα που ισχύει εδώ και δύο περίπου δεκαετίες το οποίο «γιγαντώθηκε ως πρόβλημα από το 2013 και μετά, όταν έγιναν μαζικές ανακαινίσεις και επεκτάσεις ξενοδοχείων, συνέπεια των πολεοδομικών κινήτρων, που ορθώς κατά την άποψή μου δόθηκαν από την κυβέρνηση Αναστασιάδη τον Μάιο του 2013». Εξήγησε ότι λόγω της μαζικότητας των ανακαινίσεων «είχαν διαφανεί κάποιες αδυναμίες από τη δημόσια υπηρεσία στο να ανταπεξέλθει».

Ανέφερε επίσης ότι η εικόνα βελτιώθηκε καθώς «τον Μάρτιο του 2023 μόλις το 6% των ξενοδοχείων της χώρας μας ήταν αδειοδοτημένα, σε σύγκριση με το 25,62% που είναι αδειοδοτημένα σήμερα. Δείχνει ότι έγιναν βήματα προόδου».

Προσθέτοντας ότι «αν εξαναγκαστούμε να καταθέσουμε νέο νομοσχέδιο, πάλι δεν θα επιστρέψουμε πίσω να καλύψουμε τη μη κατοχή συγκεκριμένων πιστοποιητικών. Οπότε αυτές οι μονάδες που δεν θα εξασφαλίσουν μέχρι τότε συγκεκριμένα πιστοποιητικά, τον Ιούλιο του 2027 θα καταγγελθούν». Σε διευκρινιστική ερώτηση ανέφερε ότι ενδέχεται για κάποιες μονάδες να ζητηθεί διάταγμα αναστολής λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι με την εισήγηση του Υπουργού συμφώνησαν οι τουριστικοί φορείς ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ACTTA, καθώς και Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Πολεοδομίας, ΕΟΑ, Ένωση Δήμων και Ένωση Κοινοτήτων, Πυροσβεστική Υπηρεσία. Συμφωνία εξέφρασε και το ΕΤΕΚ υπό προϋποθέσεις όπως ανέφερε εκπρόσωπός του κατά την συζήτηση, προσθέτοντας ως προϋπόθεση τον οπτικό έλεγχο του κτηρίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου εξέφρασε ικανοποίηση και χαιρέτισε την εισήγηση του Υφυπουργού και τα νέα χρονοδιαγράμματα, αναφέροντας ότι «αν εγκριθούν θα είναι ευκαιρία συμμόρφωσης με το νόμο και ουσιαστικής στήριξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας». Είπε επίσης ότι «κάποιοι οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή συμμόρφωση» χαρακτηρίζοντας την κατάσταση της αδειοδότησης των ξενοδοχείων «βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί».

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια για συμμόρφωση και δεν θα υπάρχει νέα νομοθετική πρωτοβουλία.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ζήτησε διευκρινίσεις για το πού θα καταγέλλονται οι παραβάτες και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της καταγγελίας.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ και εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου Λίνος Παπαγιάννης χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Υφυπουργού, σημειώνοντας ότι είναι «ευχή όλων να τελειώσει το θέμα και στο τέλος της ημέρας είναι σημαντικό να τηρούνται οι νομοθεσίες».

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης ανέφερε ότι η πρόταση του Υφυπουργού μας δεσμεύει «να μην προχωρήσουμε σε άλλη ενέργεια αλλά να περιμένουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας». Σε δηλώσεις του εξάλλου ανέφερε ότι «το μήνυμα όμως που στάλθηκε και σήμερα και από τη Βουλή αλλά και από το αρμόδιο Υφυπουργείο είναι προς τις ξενοδοχειακές μονάδες ότι ο χρόνος τελειώνει. Ότι θα πρέπει άμεσα τουλάχιστον να υποβάλουν όσα πρέπει να υποβάλουν προκειμένου να εξασφαλίσουν άδειες, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης και αδειοδότησης. Δεν δικαιολογείται ξενοδοχειακή μονάδα μετά από τόσα χρόνια να μην έχει μπει στη διαδικασία εξασφάλισης των αδειών που πρέπει να εξασφαλίσει».

Η Βουλευτής του κινήματος ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι πρόκειται για άλλη μια παράταση προειδοποιώντας ότι «αν συμβεί οτιδήποτε στο μεσοδιάστημα η ευθύνη θα βαραίνει το Υφυπουργείο και σίγουρα όχι τη Βουλή, όπως ανέφερε. Πρόσθεσε ότι στην προηγούμενη ολομέλεια είχε δεσμευτεί ότι θα ψηφιζε την παράταση αλλά θα είναι και η τελευταία. Είπε ότι «αυτή την φορά θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις και της Βουλής και άλλων εμπλεκομένων γιατί περαιτέρω παράταση δεν θα ξαναδοθεί». Ανέφερε επίσης ότι το ΕΤΕΚ προέβαλε πολύ ουσιαστικές εισηγήσεις και θέσεις προς τη σωστή κατεύθυνση «γιατί πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην αυθαιρεσία».

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης εξέφρασε την πρόθεση να καταψηφίσει την πρόταση νόμου εξηγώντας ότι μετά από πέντε παρατάσεις που έχουν δοθεί, «δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί τόσοι ξενοδόχοι δεν έκαναν τίποτε για να νομιμοποιηθούν». Ζήτησε επίσης να ξεκαθαρίσουν οι ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

ΚΥΠΕ