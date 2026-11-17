Συγκεκριμένα, η Νομική Υπηρεσία ζήτησε χρόνο ώστε να καταθέσει μαρτυρικό υλικό που ζητήθηκε από την υπεράσπιση, κατά την προηγούμενη διαδικασία, με το δικαστήριο να διατάσσει όπως αυτό γίνει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.

Επιπρόσθετα, την ερχόμενη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, αναμένεται να προσκομιστεί η γραπτή κατάθεση της μητέρας του Θανάση, Ανδριάνας Νικολάου, η οποία θα είναι και η πρώτη που θα κληθεί κατά την ακροαματική διαδικασία.

Το δικαστήριο κάλεσε τις δυο πλευρές να είναι έτοιμες για την ακρόαση της υπόθεσης, εντός Ιανουαρίου 2027, ενώ υπέδειξε προς την κατηγορούσα Αρχή, ότι πέραν της Ανδριάνας Νικολάου, πρέπει να προετοιμαστούν για να δώσουν τη δική τους μαρτυρία οι ποινικοί ανακριτές, Θανάσης Αθανασίου, Λάμπρος Παππάς και Αντώνης Αλεξόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

ΚΥΠΕ