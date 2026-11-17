Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; Μια εξήγηση είναι το γεγονός ότι οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι φυσικώς χάνουν την ελαστικότητα και την επαρκή ενυδάτωσή τους με την πάροδο του χρόνου. Το υγρό τους λιγοστεύει, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο εύθραυστοι και ο χώρος ανάμεσα στους σπονδύλους να μειώνεται. Επομένως, ακόμα και ασυναίσθητα, αλλάζει η στάση του σώματος.

Οι πόντοι «χάνονται» από το ύψος της σπονδυλικής στήλης, με εναρκτήρια ηλικία τα 30 έτη. Τότε ξεκινούμε να χάνουμε περίπου 1,5 εκατοστό ανά δεκαετία, σύμφωνα με το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας. Ωστόσο, είναι απίθανο να παρατηρήσετε αυτές τις σταδιακές αλλαγές, μέχρι τα 70 σας χρόνια, όταν αυτή η απώλεια του ύψους γίνεται πιο αισθητή.

Μαζί της όμως ξεκινά και η σαρκοπενία, δηλαδή η απώλεια μυικού ιστού που σχετίζεται με την ηλικία, με αποτέλεσμα να χάνουμε έως και 5% της μυϊκής μάζας ανά δεκαετία, σύμφωνα με ερευνητικό δημοσίευμα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

Όσο φυσιολογικές όμως κι αν είναι οι αλλαγές στη στάση του σώματος, μπορούμε να τις καθυστερήσουμε ή και να τις αναστείλουμε, εφαρμόζοντας τις παρακάτω συμβουλές:

Ξεκινήστε ασκήσεις ενδυνάμωσης

Για να βελτιώσουμε τη στάση του σώματος, θα πρέπει να έχουμε ενδυναμώσει μυϊκά το σώμα μας, αλλά και τον πυρήνα. Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα θα διατηρεί την ευθυγραμμισμένη στάση του. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους κοιλιακούς, αλλά και τους μύες της πλάτης. Μια καλή άσκηση ενδυνάμωσης είναι η πλάγια σανίδα.

Βάλτε στη ζωή σας τις διατάσεις

Διατηρώντας καθημερινά το σώμα σε πιο ορθή θέση, μακροπρόθεσμα καταφέρνουμε να καταπολεμήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της λάθος στάσης του σώματος. Οι διατάσεις που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τη στάση σας είναι οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού και η επέκταση του θώρακα. Ακόμα μια καθοριστική κίνηση είναι να πιέζετε ελαφρώς με το δείκτη σας το πηγούνι προς το πίσω μέρος του κεφαλιού, διορθώνοντας την υπερέκταση του αυχένα που κάνουμε καθημερινά προς την οθόνη του υπολογιστή και του κινητού.

Ισορροπημένα γεύματα

Στην επίτευξη της καλύτερης στάσης του σώματος, βασικό ρόλο παίζει και η διατροφή. Ειδικότερα, η επαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών είναι καίρια για την διατήρηση και την ανάπλαση των μυϊκών ιστών. Βασικό συστατικό είναι και οι καλοί υδατάνθρακες, όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως, που δίνουν την ενέργεια στο σώμα για να παραμείνει δυνατό.

Φροντίστε την υγεία των οστών

Η οστεοπόρωση απειλεί εξίσου την ορθή στάση του σώματος και ένας τρόπος να την αντιμετωπίσετε είναι η συχνή άσκηση, καθώς και η επάρκεια σε βιταμίνη D και ασβέστιο.

Αποφύγετε το κάπνισμα και κινηθείτε όσο περισσότερο μπορείτε

Το κάπνισμα, εκτός από τις υπόλοιπες βλαβερές συνέπειες, επηρεάζει την ροή του αίματος προς τα οστά και τους μύες, επομένως σταδιακά ελαττώστε το μέχρι να το σταματήσετε εντελώς. Ακόμα κι αν δεν έχετε χρόνο, το καλύτερο φάρμακο σε όλα είναι η κίνηση. Προτού πάρετε τους δρόμους, φροντίστε ακόμα να στέκεστε όρθιοι για ένα λεπτό κάθε ώρα.

Πηγή: ygeiamou.gr