Συγκεκριμένα, ένας κακόβουλος κώδικας JavaScript στόχευσε τους επισκέπτες των ιστοσελίδων 178 οργανισμών από διάφορους κλάδους μέσω της Optimizely, μιας πλατφόρμας βελτιστοποίησης ιστοτόπων, όπως είπε ο ερευνητής Σκοτ Χελμ.

Τα κακόβουλα σενάρια κώδικα (scripts) επιχειρούσαν να αντικαταστήσουν τις διευθύνσεις πληρωμής κρυπτονομισμάτων με το ψηφιακό πορτοφόλι του δράστη, να υποκλέψουν αριθμούς καρτών τη στιγμή που οι χρήστες πληκτρολογούσαν τα στοιχεία τους, να κλέψουν cookies και στιγμιότυπα οθόνης (screenshots), καθώς και να εγκαταστήσουν κακόβουλο κώδικα εκμετάλλευσης κενών ασφαλείας (exploit code) σε συσκευές iOS.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας HudsonRock ανέφερε επίσης ότι εντόπισε ενδείξεις πως οι συγκεκριμένοι ιστότοποι διοχέτευαν κακόβουλο κώδικα στους επισκέπτες τους.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει άμεσα εάν ο κώδικας χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε κάθε περίπτωση, ούτε την έκταση τυχόν παραβιάσεων που προέκυψαν.

Η Salesforce δήλωσε ότι διερευνά μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στα scripts της Optimizely και ότι τις απενεργοποίησε προληπτικά. Από την πλευρά της, η Equifax εξέτασε επίσης το ζήτημα, διέκοψε τη χρήση της Optimizely και δεν εντόπισε καμία ένδειξη ότι τα συστήματά της παραβιάστηκαν.

Η IKEA ανέφερε ότι προσπαθεί να διαπιστώσει εάν υπήρξε οποιαδήποτε πιθανή επίπτωση στις ψηφιακές της υπηρεσίες και στους πελάτες της.

Για την ώρα, δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση από τις εταιρείες Optimizely, Apple, Zoom, HSBC και CNN.

Πηγή: protothema.gr