Για εμάς, η σημασία αυτής της θετικής οικονομικής πορείας βρίσκεται πρωτίστως στο αποτύπωμά της στην καθημερινότητα των πολιτών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αναμένεται σήμερα η δημοσιοποίηση των Φθινοπωρινών Οικονομικών Προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη όσο και για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.

Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εκτιμήσεις της Επιτροπής και προσδοκούμε ότι θα επιβεβαιώσουν για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα, τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και γεωπολιτικών προκλήσεων.

Για εμάς, η σημασία αυτής της θετικής οικονομικής πορείας βρίσκεται πρωτίστως στο αποτύπωμά της στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ισχυρή οικονομία δημιουργεί περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και μας παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε στοχευμένα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, να ενισχύουμε την υγεία, την παιδεία και την κοινωνική πολιτική και να επενδύουμε σε υποδομές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Αυτή είναι η ουσία της οικονομικής μας πολιτικής: η πρόοδος της οικονομίας να μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία, σε περισσότερες ευκαιρίες και σε καλύτερες προοπτικές για κάθε πολίτη».