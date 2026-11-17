Το Παγκύπριο Συμβούλιο Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ συνήλθε χθες Δευτέρα, σε τακτική συνεδρία στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΟΕΔ και εξέτασε το ζήτημα του Συστήματος Πρόσληψης Εκπαιδευτικών, τις εξελίξεις που αφορούν στην προτεινόμενη αναθεώρησή του και τις σοβαρές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, τόσο για τους εκπαιδευτικούς μέλη της ΠΟΕΔ, όσο και για την ομαλή και επαρκή στελέχωση των Δημόσιων Σχολείων μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2027.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ και κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος διερωτήθηκε πώς μπορεί να ζητείται η παρέμβασή του όταν δεν προσήλθαν στον διάλογο, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, είπε, «με όλο τον σεβασμό προς τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας θεωρούμε ότι η χθεσινή του τοποθέτηση δεν αποδίδει την πραγματική εικόνα των όσων έχουν προηγηθεί».

Η ΟΕΛΜΕΚ, πρόσθεσε, δεν αρνήθηκε ποτέ το διάλογο, αλλά «αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια διαδικασία, στην οποία τα ουσιώδη ζητήματα έχουν ήδη κριθεί εκ των προτέρων. Σε ένα διάλογο ο οποίος ήταν το διακοσμητικό προειλημμένων αποφάσεων».

Όπως ανέφερε, η ΟΕΛΜΕΚ κατέθεσε γραπτώς τις θέσεις της, υπέβαλε συγκεκριμένα ερωτήματα στην τελευταία συνάντηση, πριν περίπου ένα μήνα, για τα οποία δεν έχουν πάρει -είπε- καμία απάντηση, ενώ ταυτόχρονα ζήτησαν «επανειλημμένα ουσιαστική συζήτηση για τις σοβαρές επιπτώσεις της πρότασης στους εκπαιδευτικούς και στη λειτουργία των δημόσιων σχολείων».

Δεν μπορεί, συνέχισε ο κ. Κωνσταντίνου, η Υπουργός να δηλώνει ότι η φιλοσοφία της πρότασης δεν αλλάζει «και την ίδια στιγμή να εγκαλούμαστε επειδή δεν προσήλθαμε σε μια συνάντηση».

«Ο διάλογος δεν κρίνεται από το ποιος κάθεται γύρω από ένα τραπέζι αλλά από το κατά πόσο υπάρχει πραγματική διάθεση να ακουστούν και να εξεταστούν οι θέσεις της άλλης πλευράς», δήλωσε. Ως Οργανώσεις, συνέχισε, «απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι χρειάζεται πολιτική παρέμβαση για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Το αίτημα μας παραμένει: Ουσιαστικός διάλογος, συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις που δε θα θυματοποιούν εκπαιδευτικούς, ούτε θα δημιουργούν προβλήματα στα δημόσια σχολεία».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη για να μελετήσει τα περαιτέρω βήματα, το τι θα ακολουθήσει.

«Παράλληλα τα αντίστοιχα σώματα των άλλων εκπαιδευτικών Οργανώσεων συνεδρίασαν ή θα συνεδριάσουν και αυτά την εβδομάδα αυτή, ούτως ώστε αρχή της επόμενης εβδομάδας να συντονιστούμε για να δούμε από κοινού πώς προχωρούμε», σημείωσε.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ήταν παρούσες σε όλες τις συναντήσεις, λέει η ΟΛΤΕΚ

Ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Λένος Λοϊζου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ και κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος διερωτήθηκε πώς μπορεί να ζητείται η παρέμβασή του όταν δεν προσήλθαν στον διάλογο, είπε ότι η δήλωση του Προέδρου ήταν «αχρείαστη και βεβιασμένη», τονίζοντας ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ήταν παρούσες σε όλες τις συναντήσεις.

Αναφορικά με τη χθεσινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και τις δηλώσεις που ακολούθησαν, ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ είπε ότι από τη δήλωση της Υπουργού ότι ο διάλογος τελείωσε εξυπακούεται ότι δεν υπήρχε λόγος για νέα συνάντηση.

«Εμείς πήγαμε προσδοκώντας ότι άλλαξε κάτι, αλλά τίποτα δεν έγινε», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ είπε ότι το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης συνέρχεται την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, όπου θα δουν την πορεία των πραγμάτων, σημειώνοντας ότι «θα είμαστε σε συνεχή επαφή με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές οργανώσεις».

Ψήφισμα ΠΟΕΔ

Στο μεταξύ, το Παγκύπριο Συμβούλιο Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ, στη χθεσινή του τακτική συνεδρία σε ψήφισμα του αναφέρει ότι το ΥΠΑΝ δεν έχει μέχρι σήμερα διαμορφώσει ένα σαφές, δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την εργασιακή προοπτική των εκπαιδευτικών και την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Το ΠΣΓΑ σημειώνει με τον πιο εμφαντικό τρόπο τη διαφωνία του με την προοπτική δημιουργίας ενός «κλειστού μητρώου» για έκτακτους διορισμούς, χωρίς ουσιαστική προοπτική ή μηχανισμού μονιμοποίησης, θεωρώντας ότι αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο διαιώνισης της εργασιακής ανασφάλειας και δημιουργίας μιας κατηγορίας εκπαιδευτικών που θα παραμένουν εγκλωβισμένοι σε καθεστώς διαρκούς προσωρινότητας, παρά την πολυετή υπηρεσία και την προσφορά τους στο Δημόσιο Σχολείο.

Το ΠΣΓΑ τονίζει ότι η οποιαδήποτε αναθεώρηση του συστήματος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εις βάρος των εκπαιδευτικών που τόσα χρόνια υπηρετούσαν το Δημόσιο Σχολείο καλύπτοντας κενά και ανάγκες που το ίδιο το σύστημα δημιούργησε, με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς ή να έχουν σημαντική προϋπηρεσία στα δημόσια σχολεία.

Το ΠΣΓΑ καταγράφει επίσης την ανησυχία του για τη μελλοντική στελέχωση των Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, η οποία τα τελευταία χρόνια βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στους καταλόγους διοριστέων.

Το ΠΣΓΑ της ΠΟΕΔ, υπενθυμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στους καταλόγους διοριστέων και διορισίμων, δεν αποτελούν απλώς αριθμούς σε πίνακες κατάταξης. «Είναι άνθρωποι που έχουν επενδύσει στην εκπαίδευσή τους, έχουν εργαστεί στα Δημόσια Σχολεία, έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Πολιτεία οφείλει να σεβαστεί την προσφορά τους και να διασφαλίσει ότι καμία αλλαγή δεν θα οδηγεί σε αδικαιολόγητη απαξίωση της υπηρεσίας και των προσόντων τους», σημειώνει.

Το ΠΣΓΑ της ΠΟΕΔ θεωρεί ότι η διαμόρφωση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού Συστήματος Πρόσληψης Εκπαιδευτικών αποτελεί ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής, εργασιακής δικαιοσύνης και διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος. «Η ποιότητα της Δημόσιας Εκπαίδευσης προϋποθέτει επαρκή στελέχωση, αξιοποίηση των προσόντων και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών, εργασιακή ασφάλεια και υπεύθυνο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό», προσθέτει.

Για τους λόγους αυτούς, το ΠΣΓΑ της ΠΟΕΔ, «απορρίπτει πρόχειρες, αποσπασματικές και μονομερείς ρυθμίσεις για την αναθεώρηση του Συστήματος Πρόσληψης Εκπαιδευτικών, οι οποίες δεν διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση των εκπαιδευτικών και την επαρκή στελέχωση των Δημόσιων Σχολείων.

Απαιτεί ουσιαστικό και θεσμοθετημένο διάλογο μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, με κατάθεση ολοκληρωμένης, τεκμηριωμένης και σαφούς πρότασης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της Εκπαίδευσης και τις θέσεις των άμεσα επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών.

Διεκδικεί τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της επαγγελματικής προοπτικής των εκπαιδευτικών που υπηρετούν ή διεκδικούν θέση στη Δημόσια Εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους έχουν ήδη εργαστεί με σύμβαση (μερική ή πλήρη) ή / και αντικατάσταση και έχουν αποκτήσει εκπαιδευτική εμπειρία.

Απορρίπτει τη δημιουργία καθεστώτος διαρκούς εργασιακής επισφάλειας, μέσω ενός κλειστού μητρώου έκτακτων διορισμών χωρίς σαφή και δίκαιη προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης. Απαιτεί την εξέταση αποτελεσματικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία των εργαζομένων και την αποτροπή της διαιώνισης της προσωρινής απασχόλησης.

Απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης από τον Σεπτέμβριο του 2027 και μετά, με ειδική πρόνοια για τη Δημοτική, την Προδημοτική και την Ειδική Εκπαίδευση, καθώς και για τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία. Ο σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα για τις ανάγκες κάθε ειδικότητας και τον διαθέσιμο αριθμό εκπαιδευτικών.

Διεκδικεί την πλήρη καταγραφή και ρύθμιση όλων των κατηγοριών εκπαιδευτικών που επηρεάζονται από τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, ώστε να μην παραμείνουν εργαζόμενοι χωρίς σαφή πρόβλεψη για το εργασιακό τους μέλλον».

Αναφέρει, παράλληλα, στο ψήφισμα του ότι η στελέχωση του Δημόσιου Σχολείου αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας και δεν μπορεί να επαφίεται σε πρόχειρες λύσεις, στην αποδυνάμωση των εργασιακών δικαιωμάτων ή στην εφαρμογή συστημάτων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Καλεί την Κυβέρνηση και το ΥΠΑΝ να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, να καταθέσουν συγκεκριμένες νομοθετικές και διοικητικές προτάσεις και να προχωρήσουν σε ουσιαστική διαβούλευση με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, με στόχο την έγκαιρη επίλυση του ζητήματος, πριν από την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου

Εξουσιοδότησε το ΕΔΣ της ΠΟΕΔ να προχωρήσει έγκαιρα στη λήψη όλων των απαραίτητων δυναμικών μέτρων αντίδρασης, σε συντονισμό με τις υπόλοιπες Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ή και αυτόνομα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο συνδικαλιστικό μέσο, χωρίς να αποκλείονται και απεργιακά μέτρα, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και την προστασία της ποιότητας της Δημόσιας Εκπαίδευσης.