Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η 35χρονη εκπαιδευτικός από το Κεντάκι ξέσπασε σε κλάματα παραδεχόμενη τις πράξεις της καθώς εκτός από το σεξ με τον μαθητή της κατηγορείται και για κατοχή γυμνών φωτογραφιών του, στις οποίες απεικονιζόταν ανήλικος να επιδίδεται σε σεξουαλική πράξη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η Μάτινγκλι που είναι μητέρα δύο παιδιών, αναμένεται να καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία.

Καθηγήτρια στις ΗΠΑ ξέσπασε σε κλάματα όταν ομολόγησε ότι έκανε σεξ με 16χρονο μαθητή της, του έστελνε και γυμνές φωτογραφίες

H 35χρονη εκπαιδευτικός με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους

Η 35χρονη καθηγήτρια συνελήφθη τον Μάρτιο, αφού το σχολείο της ανακοίνωσε ότι είχε λάβει ανώνυμη επιστολή, στην οποία περιγράφονταν «ανάρμοστες συμπεριφορές μεταξύ μιας γυναίκας αναπληρώτριας καθηγήτριας και ενός μαθητή».

Αρχικά, η Μάτινγκλι ζήτησε από τον 16χρονο να τη βοηθήσει να καθαρίσει τα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια της περιόδου του σχολικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου για μαθητές.

Η 35χρονη εκπαιδευτικός συνελήφθη μετά από ανώνυμη επιστολή, στην οποία περιγράφονταν «ανάρμοστες συμπεριφορές μεταξύ μιας γυναίκας αναπληρώτριας καθηγήτριας και ενός μαθητή»

Ο μαθητής από την πλευρά του ανέφερε ότι πήγαινε στα αποδυτήρια των κοριτσιών για να βοηθήσει στον καθαρισμό, όπου καθόταν μαζί με την καθηγήτριά του και «μιλούσαν για τη ζωή της και για όσα συνέβαιναν». Όπως είπε, οι δυο τους άρχισαν να επικοινωνούν όλο και συχνότερα μέσω Snapchat, προτού ξεκινήσουν τις σεξουαλικές επαφές, οι οποίες φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου 2025.

Οι εισαγγελείς εισηγήθηκαν η εκπαιδευτικός να εκτίσει το 85% της ποινής της προτού αποκτήσει δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση με όρους ή αναστολή της ποινής. Μετά την αποφυλάκισή της η Μάτινγκλι, θα υποχρεωθεί επίσης να εγγραφεί στο μητρώο καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα.

Protothema.gr