Την ίδια ώρα, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γήρανση του πληθυσμού φέρνουν στο προσκήνιο ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα: Σε ποια ηλικία θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται οι σημερινοί εργαζόμενοι και κατά πόσο το σύστημα θα μπορεί να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις στο μέλλον;

Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την έναρξη εφαρμογής της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου 2027, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη κατατεθεί στη Βουλή.

Αυξήσεις στις συντάξεις από 5% έως 60% - Τι προβλέπεται

Ένα από τα βασικότερα σημεία της προτεινόμενης μεταρρύθμισης αφορά την ενίσχυση των συντάξεων, ιδιαίτερα για όσους λαμβάνουν χαμηλά ποσά.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, οι προβλεπόμενες αυξήσεις κυμαίνονται από 5% έως 60% και σχεδιάζεται να εφαρμοστούν σταδιακά μέσα σε τρία χρόνια.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται η αναθεώρηση της βασικής σύνταξης, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων και τη μείωση των ανισοτήτων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 60%. Το τελικό όφελος θα εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κάθε σύνταξης και τις ρυθμίσεις που θα εγκριθούν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, για μεταβατική περίοδο 15 ετών η σύνταξη θα υπολογίζεται τόσο με το σημερινό όσο και με το νέο σύστημα, ώστε οι συνταξιούχοι να μην λαμβάνουν χαμηλότερο ποσό από εκείνο που θα προέκυπτε βάσει του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού.

Τι αλλάζει με το πέναλτι του 12% στα 63

Το γνωστό πέναλτι του 12%, που εφαρμόζεται στην περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης στο 63ο έτος, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και αμφιλεγόμενα ζητήματα της μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας, εξετάζεται ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης κατά 4,5% στη βασική σύνταξη, για όσους έχουν ήδη αφυπηρετήσει και για όσους θα συνταξιοδοτηθούν κατά την επόμενη πενταετία.

Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν ισοδυναμεί με πλήρη κατάργηση του πέναλτι, ούτε σημαίνει μείωση 4,5 ποσοστιαίων μονάδων σε ολόκληρη τη σύνταξη.

Ωστόσο, μετά την πρώτη πενταετία, η εικόνα ενδέχεται να αλλάξει, καθώς, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε ο κ. Μουσιούττας, όσοι επιλέγουν την αφυπηρέτηση στα 63 θα αντιμετωπίζουν αναλογιστική μείωση περίπου 15%.

Αντίθετα, για όσους επιλέξουν να παραμείνουν στην εργασία μέχρι τα 67 έτη, προβλέπεται επιβράβευση με αύξηση 15%, βάσει της πρότασης.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της παραμονής στην αγορά εργασίας για περισσότερα χρόνια.

Θα αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης;

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι νέες δημογραφικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης για τη γήρανση του πληθυσμού, η μέση ηλικία αποχώρησης από την εργασία στην Κύπρο προβλέπεται να αυξηθεί από τα 64,6 έτη το 2026 στα 66 έτη το 2050 και στα 68 έτη το 2080.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διευκρίνιση. Η πρόβλεψη για μέση αποχώρηση από την εργασία στα 68 έτη δεν σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί αύξηση του νόμιμου ορίου συνταξιοδότησης στα 68.

Το γενικό όριο παραμένει σήμερα στα 65 έτη, ενώ η υφιστάμενη νομοθεσία περιλαμβάνει μηχανισμό σύνδεσής του με τις μεταβολές στο προσδόκιμο ζωής. Η προηγούμενη επανεξέταση του 2025 δεν οδήγησε σε αλλαγή του ορίου, ενώ η επόμενη προβλέπεται για το 2030.

ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ έχουν εκφράσει τη θέση ότι τυχόν αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης δεν πρέπει να θεωρείται αυτόματη, αλλά να αποτελεί αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου.

Από την άλλη, το Υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει ότι η νομοθεσία προβλέπει αυτόματη αναπροσαρμογή, με σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις.

Η Κύπρος γερνά - Τι σημαίνει για τις μελλοντικές συντάξεις

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού θα μεταβληθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες. Το ποσοστό των κατοίκων ηλικίας 65 ετών και άνω αναμένεται να αυξηθεί από 18,5% το 2025 σε 28,4% το 2050 και 36,3% το 2080.

Με απλά λόγια, εάν επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες προβλέψεις, περισσότεροι από ένας στους τρεις κατοίκους της Κύπρου θα είναι ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών το 2080. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό του πληθυσμού παραγωγικής ηλικίας, από 20 έως 64 ετών, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί από 61,5% σε 49,6%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μεταβολή στην αναλογία ηλικιωμένων και ατόμων παραγωγικής ηλικίας. Ενώ το 2025 αντιστοιχούν περίπου 30 ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών σε κάθε 100 άτομα παραγωγικής ηλικίας, μέχρι το 2080 ο αριθμός αναμένεται να φτάσει τους 73 ηλικιωμένους ανά 100 άτομα παραγωγικής ηλικίας.

Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν μακροπρόθεσμες πιέσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, καθώς θα πρέπει να εξασφαλίζονται επαρκείς παροχές σε έναν πληθυσμό με ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή ηλικιωμένων.

Δεύτερη σύνταξη μέσω Ταμείων Προνοίας - Η πρόταση που προκαλεί αντιδράσεις

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τον λεγόμενο δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι οι εργαζόμενοι να μπορούν να εξασφαλίζουν, πέρα από τη σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένα επιπλέον εισόδημα κατά την αφυπηρέτησή τους.

Ο Υπουργός Εργασίας έχει εισηγηθεί την αρχική εθελοντική συμμετοχή επιχειρήσεων στα Ταμεία Προνοίας, με τη δυνατότητα τα συγκεκριμένα σχέδια να καταστούν υποχρεωτικά αργότερα, εάν δεν επιτευχθεί η επιθυμητή επέκτασή τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εισήγηση, οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν από την αρχή θα έχουν διαφορετικά κίνητρα από εκείνες που ενδεχομένως θα ενταχθούν υποχρεωτικά σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η πρόταση, ωστόσο, δεν έχει εξασφαλίσει τη συμφωνία των συντεχνιών. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να είναι υποχρεωτικός από την αρχή, εκφράζοντας ανησυχία ότι η εθελοντική εφαρμογή μπορεί να καθυστερήσει την καθολικότερη κάλυψη των εργαζομένων.

Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδράσεις

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για αυξήσεις και βελτιώσεις, οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για διατάξεις της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες από αυτές δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα των χαμηλών συντάξεων και ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσμενέστερες συνθήκες για μελλοντικούς συνταξιούχους.

Από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο κ. Μουσιούττας υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συντάξεων, την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η συζήτηση παραμένει ανοιχτή τόσο για το πέναλτι της πρόωρης αφυπηρέτησης όσο και για το μέλλον των Ταμείων Προνοίας.

Τι θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου 2027;

Ο κυβερνητικός στόχος είναι η έναρξη εφαρμογής της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2026, το νομοσχέδιο δεν είχε ακόμη οδηγηθεί στη Βουλή, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου.

Ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται αφορά τη συνταξιοδοτική μεταχείριση Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι εργάστηκαν στην Κύπρο, αλλά πλέον διαμένουν σε άλλη χώρα.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, το νομοσχέδιο αναμένεται να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή. Μέχρι να εγκριθούν οι τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες ούτε οι εξαγγελθείσες αυξήσεις ούτε οι αλλαγές στις αναλογιστικές μειώσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται επομένως ιδιαίτερα σημαντικό για τους σημερινούς συνταξιούχους, αλλά και για τους εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στην αφυπηρέτηση.

Το βασικό ερώτημα για χιλιάδες πολίτες παραμένει. Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν τελικά κάθε μήνα και σε ποια ηλικία θα μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους;