Όπως αναφέρει το yenisafak.com, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αλιμπέικιοϊ της περιφέρειας Εγιούπσουλταν, με θύμα τον Φερχάτ Γεμέν, ιδιοκτήτη επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο επιχειρηματίας βρισκόταν μέσα στο όχημά του και περίμενε να αλλάξει ο φωτεινός σηματοδότης, από κόκκινο σε πράσινο, όταν δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών.



Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες







Βίντεο από την επίθεση – Αναζητείται ο δράστης

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο αυτόπτη μάρτυρα. Στα πλάνα διακρίνεται ο δράστης να απομακρύνεται πεζός από το σημείο, ενώ φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στον επιχειρηματία, επιλέγοντας τη στιγμή που το αυτοκίνητό του ήταν ακινητοποιημένο στο φανάρι για να εξαπολύσει την επίθεση.



Από τους πυροβολισμούς ο Φερχάτ Γεμέν τραυματίστηκε θανάσιμα και έχασε τη ζωή του στο σημείο της επίθεσης.



Οι πρώτες πληροφορίες δεν διευκρινίζουν την ταυτότητα του δράστη, τα κίνητρα της δολοφονίας ή τον ακριβή αριθμό των πυροβολισμών.

Οικονομικές διαφορές εξετάζονται ως πιθανό κίνητρο Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του τουρκικού πρακτορείου DHA, το θύμα ήταν 40 ετών και φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον δράστη.



Η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 15:30, στην οδό Ατατούρκ, μπροστά από το επιχειρηματικό κέντρο που ανήκε στον 40χρονο. Ο δράστης διέφυγε μετά τους πυροβολισμούς.



Ο επιχειρηματίας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα