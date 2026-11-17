Η προσέγγιση μας είναι να παρέχουμε κίνητρα στην Τουρκία για να έρθει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδεικνύοντας, όμως, εποικοδομητική στάση όσον αφορά τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις, οι οποίες είναι παράλληλα και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, και ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι νεότερο από τον ΓΓ των ΗΕ όσον αφορά τη σύγκληση τριμερούς διάσκεψης και αν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας προτίθεται να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όσον αφορά τον καθορισμό ημερομηνίας για τη σύγκληση της τριμερούς υπό τον ΓΓ των ΗΕ δεν έχουμε ακόμη κάτι ανακοινώσιμο ως προς την ημερομηνία, είμαστε σε συντονισμό.

Για τον καθορισμό ημερομηνίας για τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου πρόθεση έχει ήδη εκφράσει και δημόσια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να ενημερωθεί και η πολιτική ηγεσία του τόπου. Μόλις έχουμε την ενημέρωση για την ημερομηνία της σύγκλησης, για να ενημερωθεί και η πολιτική ηγεσία, βεβαίως θα συγκληθεί και το Εθνικό Συμβούλιο τις αμέσως επόμενες μέρες».

Ερωτηθείς για τη συνάντηση Φίτο-Φιντάν στην Τουρκία, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «τη συνάντηση του κ. Φίτο με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στις 20 Νοεμβρίου, ασφαλώς θα απασχολήσει η διασύνδεση της προόδου των ευρωτουρκικών που απασχολεί την Τουρκία, που ενδιαφέρει την Τουρκία, τουλάχιστον μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις αλλά και τις αξιώσεις που έχει, μαζί με την αυτονόητη πρόοδο στο Κυπριακό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθούμε μια προσέγγιση να παρέχουμε κίνητρα, να δώσουμε χώρο στην Τουρκία να μπορέσει να έρθει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδεικνύοντας, όμως, εκείνη την εποικοδομητική στάση όσον αφορά τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις, που δεν είναι μόνο κυπρογενείς υποχρεώσεις, είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο αναμένεται να συζητηθεί μεταξύ του κ. Φίτο και του κ. Φιντάν είναι το ποιες είναι οι προθέσεις και της Τουρκίας σε σχέση με αυτή τη διασύνδεση, αλλά και πώς η ίδια η Τουρκία προσεγγίζει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας πάντοτε στον πυρήνα αυτών των σχέσεων το Κυπριακό».

Ερωτηθείς για τον χρονισμό της συνάντησης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω. Εξαρτάται και από τον προγραμματισμό και των δύο. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική συγκυρία, αν λάβουμε υπόψη και τις και τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και την επικείμενη κοινή συνάντηση των δύο ηγετών υπό τον ΓΓ των ΗΕ, είναι η πλέον κατάλληλη».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι είχε μεταδοθεί όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρισκόταν στην Τουρκία πρόσφατα πως η διασύνδεση που επιδιώκεται έχει να κάνει με την τελωνειακή ένωση της Τουρκίας και ερωτηθείς αν έγιναν κάποιες επαφές από την ΕΕ και αν η Τουρκία είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε μια τέτοια διασύνδεση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το ενδιαφέρον που προσδίδει η Τουρκία ως προς την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ είναι δεδηλωμένο και έχει εκφραστεί δημόσια τόσο από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών όσο και από τον Πρόεδρο Ερντογάν. Κατά πόσον είναι διατεθειμένη η Τουρκία ή όχι, αυτό θα διαφανεί από το πόσο υψηλά ιεραρχεί την πρόοδο σε αυτή τη συζήτηση ως προς την ενίσχυση των σχέσεών της με την ΕΕ. Αυτό το οποίο έχει καταστήσει σαφές η ΕΕ, τόσο μέσα από τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και μέσα από τις σαφείς τοποθετήσεις των Θεσμών της ΕΕ, είναι ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε αυτά που ενδιαφέρουν την Τουρκία, φτάνει να υπάρξει η αυτονόητη παράλληλη πρόοδος στο Κυπριακό. Και είναι εδώ που έχει μεγάλη σημασία και αξία να αναλογιστούμε, να θυμηθούμε το πώς περιγράφουν ακριβώς τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις με τη διασύνδεσή τους στο Κυπριακό».

Σε ερώτηση αν έχουν δοθεί κάποιες προκαταρκτικές ημερομηνίες για σύγκληση της τριμερούς συνάντησης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε ενημερώσει το Γραφείο του ΓΓ των ΗΕ για τις ημερομηνίες για τις οποίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λόγω υποχρεώσεων σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες και ως εκ τούτου δεν προσφέρονται για τη σύγκληση της τριμερούς. Αναμένουμε, όμως, περαιτέρω ενημέρωση από πλευράς του ίδιου του ΓΓ των ΗΕ, ο οποίος ακόμη βρίσκεται σε προγραμματισμένη επίσκεψη στις Φιλιππίνες».

Ερωτηθείς ποιο θα είναι το αντικείμενο της τριμερούς στην περίπτωση που οι ηγέτες μεταβούν σε αυτή χωρίς συμφωνία επί των οδοφραγμάτων για τα οποία είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «εμείς θεωρούμε και το έχουμε πει, σύμφωνα και με τις συζητήσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, τις τακτικές συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Έρχιουρμαν, ότι είναι εφικτό να φτάσουμε σε μια συμφωνία για επιπρόσθετη ανακοίνωση για τα σημεία διέλευσης, τη Μια Μηλιά και την Αθηένου-Πυρόι, και πριν την κοινή συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ. Άλλωστε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει ότι είναι θετικό και θα είναι ωφέλιμο να γίνει και άλλη συνάντηση των δύο ηγετών μέχρι να γίνει η κοινή συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, στον πυρήνα της συζήτησης με τον ΓΓ των ΗΕ θα είναι η ουσία και η μεθοδολογία του Κυπριακού. Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος του ιδίου του ΓΓ.

Ασφαλώς η πρόοδος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μάς οδηγεί σε αυτή την κοινή συνάντηση με ένα θετικό βηματισμό. Όμως, το έχουμε καταστήσει σαφές, τόσο εμείς όσο και ο ίδιος ο ΓΓ, ότι η συζήτηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν μπορεί και ούτε είναι αυτοσκοπός. Αυτό το οποίο επιθυμούμε, αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να γίνει συζήτηση επί της ουσίας και για τη μεθοδολογία, ούτως ώστε να οδηγηθούμε στη διευρυμένη διάσκεψη, η οποία θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017. Αν βεβαίως ανακοινωθούν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην κοινή συνάντηση, αυτά είναι καλοδεχούμενα. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτή η βασική στόχευσή μας για αυτή την κοινή συνάντηση, πόσω μάλλον υπό την αιγίδα του ΓΓ των ΗΕ».

Ερωτηθείς αν η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει θετική στάση σε σχέση με την Τελωνειακή Ένωση Τουρκίας-ΕΕ, στην περίπτωση που η Τουρκία αρνηθεί την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό από το σημείο που είχαν διακοπεί, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όσον αφορά την πρόοδο στα ευρωτουρκικά, η δική μας θέση είναι ότι αν η Τουρκία επιδείξει μια εποικοδομητική στάση, μια εποικοδομητική διάθεση και επιτευχθούν ουσιαστικά βήματα προόδου με επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά το 2017, προφανώς και θα συναινέσουμε στην πρόοδο των ευρωτουρκικών και στην έναρξη των συζητήσεων για την Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας που δεν συνεχίζονται εδώ και χρόνια. Αυτό που απομένει, αν η Τουρκία πραγματικά ενδιαφέρεται για αυτή την αναβάθμιση στην Τελωνειακή Ένωση, είναι η επανευθυγράμμιση της Τουρκίας με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Κληθείς να αναφερθεί στο «όραμα για το νέο Βαρώσι» το οποίο ανακοίνωσε ο λεγόμενος πρωθυπουργός του ψευδοκράτους, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το έχουμε δει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το έχουμε διαβάσει, αντιμετωπίζουμε κάθε σχετική αναφορά με τη δέουσα σοβαρότητα, αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψιν ότι δεν έχουν τουλάχιστον δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες, δεν έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Θέλουμε να είμαστε απολύτως σαφείς. Το καθεστώς της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου διέπεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το 550 και το 789 και δεν επιδέχεται καμία μονομερή ενέργεια ή οποιαδήποτε ενέργεια που παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σχετική άλλωστε και η πρόταση που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα 19 σημεία που έχει υποβάλει στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, που αφορά ιδιαίτερα την περιοχή της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, με την ταυτόχρονη διάνοιξη του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση αξιολογούνται όλα τα δεδομένα, σταθμίζεται και η χρονική συγκυρία, αν λάβουμε υπόψη την περίοδο στις κατεχόμενες περιοχές μας, που εντός Δεκεμβρίου είναι οι λεγόμενες εκλογές. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούμε ούτε να υποβαθμίσουμε ούτε να περιθωριοποιούμε τέτοιου είδους αναφορές, τις οποίες καταδικάζουμε και προχωρούμε σε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με όλους μας τους εταίρους και με τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό το οποίο θα επαναλάβουμε είναι ότι το ζήτημα της Αμμοχώστου αλλά και τα νόμιμα δικαιώματα των κατοίκων της Αμμοχώστου υπερβαίνουν κάθε απαράδεκτη αξίωση και σίγουρα κάθε προεκλογική σκοπιμότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε προσηλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, να προασπίζουμε το διεθνές δίκαιο και να διεκδικούμε αυτό που επιτάσσουν, αυτό που επιβάλλουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Ερωτηθείς αν έχουν προταθεί ημερομηνίες με τον κ. Έρχουρμαν για ενδεχόμενη νέα διμερή συνάντηση, η οποία να προηγηθεί της τριμερούς συνάντησης με τον ΓΓ των ΗΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση των διαπραγματευτών, όπου ένα εκ των θεμάτων προς συζήτηση ήταν και η δυνατότητα μιας νέας συνάντησης των δύο ηγετών, όπως είχε πει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς αν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος συναντήθηκε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκονταν και οι δύο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και αυτό για το οποίο αναμένεται να ενημερωθεί και σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κόμπος είναι η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών χθες».

Ερωτηθείς, αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, γιατί δεν έδωσε η Κυβέρνηση στη δημοσιότητα το έγγραφο με τις 19 προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «οι 19 προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως αυτές έχουν υποβληθεί, παρουσιάστηκαν ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας του τόπου αμέσως μετά την επιστροφή του Προέδρου από τη Νέα Υόρκη, αφού αυτές υποβλήθηκαν τόσο στον Τουρκοκύπριο ηγέτη όσο και στην προσωπική απεσταλμένη, αλλά και στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ως εκ τούτου, το έχει πει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι, την κατάλληλη στιγμή αυτές μπορούν να δημοσιοποιηθούν και από τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, νομίζω ότι ήδη τα αποτελέσματα τόσο της τελευταίας συνάντησης των δύο ηγετών όσο και η χθεσινή τοποθέτηση από πλευράς του κ. Έρχιουρμαν καταδεικνύει τη χρησιμότητα αυτών των 19 προτάσεων και των προτάσεων που ευρύτερα έχουμε υποβάλει ως πλευρά, αποδεικνύοντας την εποικοδομητική μας στάση». ¨

Σε ερώτηση αν έχει τεθεί στις συζητήσεις των δύο ηγετών το θέμα του αεροδρομίου της Τύμπου σε σχέση με το θέμα της Αμμοχώστου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουν κατά καιρούς τεθεί επιδιώξεις ή αξιώσεις από την άλλη πλευρά, ως προς το παράνομο αεροδρόμιο Τύμπου. Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε δημοσίως. Δεν πρόκειται να θέσουμε τα δικά μας επιχειρήματα και τις θέσεις μας δημόσια, όπως αυτές τίθενται στις συναντήσεις των δύο ηγετών ή να δημοσιοποιήσουμε το περιεχόμενο αυτών. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως έχουμε πει πολλές φορές, κάθε εισήγηση, κάθε τοποθέτηση, κάθε θέση η οποία υποβάλλεται στις συζητήσεις αξιολογείται στη βάση ξεκάθαρων πεδίων και ένα εξ αυτών είναι η εναρμόνιση του μαζί με το διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επί αυτής της βάσης είναι που συζητούμε και επί αυτής της βάσης είναι που υποβάλλουμε προτάσεις ή αξιολογούμε προτάσεις που έχουν τεθεί».

Κληθείς να πει αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ξεκινήσει να διαμορφώνει το πρόγραμμα διακυβέρνησης για τη δεύτερη πενταετία, ο Εκπρόσωπος είπε «προφανώς και όχι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ξεκινήσει καν αυτή την προετοιμασία. Είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, 16 μήνες πριν τις επικείμενες Προεδρικές Εκλογές. Εύκολα μπορεί κάποιος να κατανοήσει πόσος χρόνος μας απομένει μέχρι τις επόμενες Προεδρικές Εκλογές, αλλά και το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως και ολόκληρη η Κυβέρνηση, παραμένουμε αταλάντευτα προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση, στην υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που αποτελεί το κοινωνικό του συμβόλαιο με τους πολίτες, όπως επίσης και στην επίλυση των ζητημάτων που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων».

Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις Προεδρικές Εκλογές του 2028, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «16 μήνες πριν τις Προεδρικές Εκλογές, αυτό που μπορώ να σας απαντήσω και νομίζω, εκτιμώ, φρονώ ότι αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες που μας παρακολουθούν, που μας διαβάζουν, είναι κατά πόσον αυτή η Κυβέρνηση, η εκάστοτε Κυβέρνηση, όπως επίσης και η νομοθετική εξουσία, θέτουν ως προτεραιότητα τις επερχόμενες εκλογές ή την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε στην κυπριακή κοινωνία το 2023 ένα κοινωνικό συμβόλαιο, ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο η κυπριακή κοινωνία έχει με την ετυμηγορία της προσυπογράψει. Αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο θα το υλοποιήσουμε στο σύνολό του και εκεί βρισκόμαστε προσηλωμένοι καθημερινά».

Ερωτηθείς αν αναμένονται απαντήσεις από την άλλη πλευρά επί των προτάσεων που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όλες οι προτάσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αποδεκτές από την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι προσφέρονται για την εξεύρεση κοινού εδάφους. Νομίζω ότι και η χθεσινή τοποθέτηση του κ. Έρχιουρμαν αποδεικνύει αυτό, ότι δηλαδή όσο υπάρχει περισσότερη συζήτηση, όσο υπάρχει εποικοδομητική στάση, μπορούμε να εξεύρουμε συγκλίσεις. Ως εκ τούτου, για όσες προτάσεις έχουν υποβληθεί και δεν έχουν μέχρι σήμερα τύχει αποδοχής, θεωρούμε ότι μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση, είτε αυτές αφορούν τα σημεία διέλευσης είτε αυτές αφορούν ευρύτερα στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, πολύ περισσότερο και κυριότερο, όμως, τα ζητήματα ουσίας και μεθοδολογίας».

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι «όποια απάντηση έχει δοθεί και εκεί και όπου υπάρχει συμφωνία και όπου επιτυγχάνεται συμφωνία, ασφαλώς αυτή ανακοινώνεται. Αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί στην τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών είναι αυτά στα οποία έχει καταστεί εφικτή, έχει επιτευχθεί συμφωνία. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια επί των τριών πεδίων που έχω αναφέρει, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία που περιλαμβάνονται και τα τρία αυτά πεδία στις 19 προτάσεις, και υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία σε όλα αυτά».

Εξάλλου, ερωτηθείς σε ποιο στάδιο βρίσκεται η καταβολή των 25 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο GSI, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όσον αφορά την εκταμίευση των 25 εκατομμυρίων, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι μια διαδικασία σύμφωνα και με ρυθμιστικές αποφάσεις, και η οποία έχει ήδη εκκινήσει, η διαδικασία δηλαδή για την εκταμίευση των 25 εκατομμυρίων ευρώ, και χρειάζεται ο απαραίτητος χρόνος για να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες που προνοούνται για να μπορέσει να εκταμιευτεί το ποσό. Όμως έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες».